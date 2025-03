MG G50 chốt giá bán từ 559 triệu đồng tại Việt Nam

G50 là một trong số ít mẫu xe trong phân khúc MPV được trang bị tiêu chuẩn 8 chỗ ngồi. Phiên bản Lux có tùy chọn cấu hình 7 chỗ, với hai ghế độc lập ở hàng ghế thứ hai. Cả ba phiên bản đều có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.825 x 1.825 x 1.778 mm cùng chiều dài cơ sở 2.800 mm, riêng phiên bản Lux có chiều cao 1.800 mm nhờ được trang bị gá nóc.

G50 sở hữu thiết kế ngoại thất mạnh mẽ cùng nhiều trang bị độc đáo trong phân khúc. Đèn gương cầu Projector cho hiệu quả chiếu sáng vượt trội so với đèn phản xạ đa điểm, giúp tăng tầm quan sát và an toàn khi lái ban đêm. Đèn pha tự động hỗ trợ bật/tắt theo điều kiện môi trường, tích hợp đèn LED ban ngày, đèn dẫn đường, vừa thẩm mỹ vừa tăng độ an toàn.

Gương chiếu hậu hiện đại, tinh tế, hài hòa với tổng thể xe. Tùy phiên bản, gương được trang bị các tính năng như chỉnh/gập điện tự động giúp thao tác dễ dàng và tiện lợi; tích hợp đèn báo rẽ, tăng khả năng nhận diện và an toàn khi chuyển hướng.

Kính chỉnh điện mang lại sự tiện lợi, thao tác dễ dàng cho tài xế và hành khách. Tính năng chống kẹt (tùy phiên bản) giúp tăng cường an toàn, đặc biệt với trẻ nhỏ. Cốp mở điện tích hợp nút bấm và chìa khóa Smartkey từ xa, giúp thao tác nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và công sức.

Đối với nội thất, G50 có không gian rộng rãi nhờ thiết kế hình hộp và kích thước cơ sở lớn. Tùy phiên bản, xe trang bị ghế bọc da cao cấp hoặc nỉ thoáng mát, đáp ứng đa dạng nhu cầu. Toàn bộ 8 chỗ ngồi đều có đai an toàn 3 điểm và tựa đầu, đảm bảo an toàn tối ưu. Các hàng ghế có khả năng chỉnh trượt, gập linh hoạt, giúp tài xế và hành khách dễ dàng điều chỉnh vị trí ngồi thoải mái nhất.

Hệ thống điều hòa tự động (tùy phiên bản) kết hợp với điều hòa sau độc lập, mang lại sự thoải mái tối đa. Bộ điều khiển điều hòa sau đặt ở vị trí thấp, thuận tiện cho người dùng, kể cả trẻ em. Cửa gió hai bên trần xe giúp phân bổ luồng gió hiệu quả, đồng thời tạo cảm giác không gian rộng rãi hơn. G50 có thể lắp đến 3 ghế trẻ em với điểm neo an toàn đầy đủ. Hai hàng ghế sau gập linh hoạt theo tỉ lệ 40:60 hoặc gập phẳng hoàn toàn, giúp tối ưu không gian chứa đồ theo nhu cầu sử dụng.

Màn hình giải trí trung tâm 12.3 inch lớn nhất phân khúc, hỗ trợ kết nối Bluetooth, điện thoại thông minh (Apple Carplay và QD Link), cùng hệ thống âm thanh 6 loa (tùy phiên bản), mang đến trải nghiệm giải trí sống động trên mọi hành trình.

G50 được trang bị động cơ xăng, dung tích 1.5L tăng áp, cho công suất 169 mã lực và mô-men xoắn 285 Nm, vượt trội hơn hẳn so với các mẫu MPV phổ thông khác tại Việt Nam. Hai phiên bản 1.5T AT Del và 1.5T AT Lux được trang bị hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp (7 DCT) mang đến hiệu suất vận hành vượt trội, trong khi phiên bản 1.5 MT Com với hộp số sàn 6 cấp (6MT) cho khả năng kiểm soát linh hoạt.

Xe được tích hợp vô lăng trợ lực điện (EPS), giúp tăng cường độ chính xác khi đánh lái, đồng thời mang lại sự an toàn và ổn định khi di chuyển ở tốc độ cao. Hai phiên bản 1.5T AT Del và 1.5T AT Lux được trang bị cần số điện tử, giúp tối ưu không gian khoang lái và hạn chế nguy cơ gạt nhầm cần số từ hành khách. Bên cạnh đó, hai phiên bản này còn được trang bị lẫy chuyển số sau vô lăng.

Về an toàn, G50 được trang bị các tinh năng hỗ trợ lái cho tài xế và hành khách như: kiểm soát hành trình, khóa cửa tự động, cảnh báo áp suất lốp, cảm biến đỗ xe sau, cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chống lật ARP, 2-4 túi khí, hệ thống chống trộm...

Hai phiên bản 1.5T AT Del và 1.5T AT Lux được trang bị phanh tay điện tử, trong khi đó phiên bản 1.5 MT Com sử dụng phanh tay cơ truyền thống, mang lại sự quen thuộc, dễ bảo trì và độ bền cao.

Bảng giá niêm yết các phiên bản của dòng xe MG G50 tại Việt Nam: