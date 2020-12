Mercedes-Benz lên tiếng về việc xe GLC cháy tại Hà Nội

Thứ Năm, ngày 31/12/2020 15:00 PM (GMT+7)

Sau khi thông tin về chiếc GLC 200 biển kiểm soát 30F – 435.01 bị cháy và không được bảo hiểm hay hãng xe nhận trách nhiệm sửa chữa lan rộng, Mercedes-Benz Việt Nam đã có những phản hồi chính thức về vụ việc này.

Theo Mercedes-Benz Việt Nam và Đại lý ủy quyền An Du, nguyên nhân gây cháy xuất phát từ nguồn nhiệt bên ngoài. MBV và đại lý không đồng ý với ý kiến cho rằng nguyên nhân vụ cháy là do lỗi kỹ thuật của sản phẩm. Hãng cũng có những phân tích chuyên môn sau khi các chuyên gia kỹ thuật của Tập đoàn Daimler kiểm tra mẫu GLC nói trên tại xưởng dịch vụ An Du Phạm Hùng vào ngày 10/08/2020.

Hình ảnh ghi lại trong quá trình giám định cho thấy "bình ắc quy vẫn hoạt động bình thường và hệ thống dây điện không hề có dấu hiệu đoản mạch/chập điện. Trong khi đó, khu vực bị ảnh hưởng bởi nhiệt tập trung ở phía trước, bên phải của xe và tàn tro của giấy xuất hiện ở ngay dưới cản trước. Hiện trường cho thấy khu vực này là nơi bắt nhiệt với cản trước, khung nhựa của quạt tản nhiệt và vòm bánh xe ở phía bên phải đã biến dạng từ dưới lên.

Do đó, lửa đã bắt nguồn từ dưới lên ở khu vực này, cháy xuyên qua các khoảng trống ở gầm xe và khoang bánh xe bên phải ở mặt trong, từ đó làm biến dạng góc phải tấm cách âm ở dưới nắp capo và ảnh hưởng một phần đến các chi tiết nhựa ở phía bên phải khoang máy."

Nguyên văn phản hồi của Mercedes-Benz Việt Nam về chiếc GLC 200 biển kiểm soát 30F – 435.01 bị cháy:

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã có văn bản thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan vụ "Vi phạm quy định về phòng và chữa cháy" tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ ngày 29/6/2020.

Kết luận giám định được Công an huyện Chương Mỹ gửi tới các bên liên quan cũng nêu rõ: Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an đã xác định điểm xuất phát cháy nằm ở khu vực cách thành xe bên phải (bên phụ) khoảng 0,4m, cách đầu xe ô tô khoảng 0,5m bên trong khoang động cơ của chiếc Mercedes Benz GLC 200 đang để tại Công ty cổ phần Cơ khí chính xác và chuyển giao công nghệ.

"Nguyên nhân gây cháy theo kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an xác định: Do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện nối từ ắc-quy sang hộp cầu chì làm cháy lớp vỏ cách điện, sau đó cháy lan ra xung quanh dẫn đến vụ cháy xe ô tô BKS 30F-435.01, nhãn hiệu Mercedes Benz GLC 200 (tự gây cháy), không có tác động của ai khác hoặc do nguyên nhân khác"

Kết luận của các chuyên gia kỹ thuật của Tập đoàn Daimler khác với cơ quan cảnh sách điều tra huyện Chương Mỹ

Căn cứ vào tài liệu do Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Chương Mỹ cung cấp thì tổn thất cháy xe là do lỗi kỹ thuật, thuộc trách nhiệm bảo hành của nhà sản xuất. Vì vậy công ty bảo hiểm không chịu trách nhiệm bồi thường. Theo báo cáo sửa chữa của Công ty cổ phần truyền thông và dữ liệu thanh toán An Du (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thì chi phí sửa chữa chiếc xe Mercedes bị cháy nói trên là trên 1 tỷ đồng.

