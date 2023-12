Mercedes-Benz GLS và Maybach GLS bị triệu hồi vì lỗi bơm nhiên liệu

Đợt triệu hồi lần này không chỉ có các mẫu cao cấp như Mercedes-Maybach GLS 480 hay Mercedes-AMG GT 53, mà sẽ có cả các mẫu GLS450, S450 và cả minivan V250, GLC, C-class và E-Class. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, sẽ có hai đợt triệu hồi liên tiếp của Mercedes-Benz Việt Nam, triệu hồi hàng loạt mẫu xe tại Việt Nam, bao gồm cả nhập khẩu và lắp ráp trong nước để thay thế bơm nhiên liệu không đạt tiêu chuẩn kĩ thuật.

Theo mô tả, khi bơm này ngừng hoạt động, xe có thể bị chết máy đột ngột, tiềm ẩn khả năng gặp tai nạn, đặc biệt là khi đang lưu thông. Tổng số xe triệu hồi vì lỗi trên khoảng 2.600 chiếc, gồm C200 (W206), E180/200/300 (W213) và GLC (X253) sản xuất từ tháng 8-2021 đến tháng 9-2022; AMG GT 53 (290), GLS 450 4MATIC (X167), GLS 480 Maybach 4MATIC (167), S450 (V223), V250 (447) sản xuất từ tháng 8-2021 đến tháng 9-2022.

Các đợt triệu hồi liên quan đến bơm xăng sẽ do Mercedes-Benz Việt Nam thực hiện từ nay đến hết năm 2027, với thời gian thực hiện hết khoảng 1 giờ 30 phút/xe tại tất cả các đại lý uỷ quyền chính thức trên toàn quốc. Đối với các xe nhãn hiệu Mercedes-Benz nói trên do Mercedes-Benz AG sản xuất được nhập khẩu vào Việt Nam (dạng di chuyển tài sản, ngoại giao, cá nhân hoặc do công ty khác nhập khẩu) thuộc diện triệu hồi theo công bố Mercedes-Benz AG.

Nếu được yêu cầu, các nhà phân phối ủy quyền của công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam sẽ sẵn sàng trợ giúp, liên hệ để kiểm tra thông tin và sửa chữa miễn phí theo chương trình triệu hồi (nếu thuộc đối tượng triệu hồi và được yêu cầu từ Mercedes-Benz AG).

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]