Mercedes-Benz dừng sản xuất xe bán tải X-Class vào tháng 5/2020

Thứ Hai, ngày 03/02/2020 09:00 AM (GMT+7)

Sau 2 năm kể từ khi được ra mắt, đến nay Mercedes-Benz đã quyết định “khai tử” dòng xe bán tải X-Class do không hiệu quả về doanh số. X-Class xe sẽ bị ngừng suất vào cuối tháng 5 năm nay.​

Xe Mercedes Sự kiện:

Vào năm ngoái, bán tải X-Class đã bị đồn đoán sẽ bị “khai tử” nhằm cắt giảm chi phí cho Daimler (tập đoàn mẹ của Mercedes-Benz). Đến nay, thông tin X-Class bị “khai tử” đã trở thành sự thật, đại diện của hãng Mercedes-Benz đã chính thức xác nhận X-Class sẽ bị “khai tử” khi trả lời phỏng vấn với tờ Auto Motor und Sport.​

Theo đó, dòng bán tải cỡ trung hạng sang được phát triển dựa trên mẫu Nissan Navara sẽ ngừng sản xuất tại nhà máy của Nissan ở Barcelona, Tây Ban Nha vào cuối tháng 5 năm nay.​ Bán tải Mercedes-Benz X-Class không phải là một dòng sản phẩm phổ biến cho nhiều thị trường trên thế giới. Trên thực tế X-Class đã và đang được bán chỉ một số thị trường như: châu Âu, Úc và Nam Phi.​

Ngay từ ban đầu. Mercedes-Benz X-Class được định vị là bán tải hạng sang nên nó sở hữu giá bán khá cao, đây là lý do chính khiến đại đa số người mua bán tải quay lưng với X-Class để đi tìm kiếm các mẫu xe có giá bán phù hợp và kinh tế hơn.​

Trong khi đó, cả ba mẫu xe bán tải này đều được phát triển từ một nền tảng khung gầm do hãng Nissan cung cấp. Nói cách khác, X-Class thực chất là một chiếc bán tải Nissan Navara gắn mác Mercedes-Benz với nhiều cải tiến nội ngoại thất, đi kèm với các trang bị, vật liệu sang trọng cao cấp hơn.​

Bán tải X-Class bắt đầu có mặt trên thị trường vào cuối năm 2017, trong năm 2018 X-Class đạt doanh số trên toàn cầu 16.700 xe. Năm ngoái, doanh số của X-Class đã giảm xuống chỉ còn 15.300 xe. Doanh số thấp so với kỳ vọng, khiến tập đoàn Daimler không tối ưu hóa lợi nhuận và giảm chi phí sản xuất đã khiến X-Class bị “khai tử”.​

Tại Đức, Mercedes-Benz X-Class có giá khởi điểm từ 48.790 Euro tương đương 1,25 tỷ đồng, làm so sánh, giá bán khởi điểm của X-Class đắt hơn 16.000 Euro tương đương 411 triệu đồng so với mẫu Nissan Navara quen thuộc, hay đắt hơn gần 4.000 Euro so với mẫu Renault Alaskan.​

