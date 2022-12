Mercedes-AMG GT2 ra mắt toàn cầu, mẫu xe đúng nghĩa dành cho trường đua

Xe đua Mercedes-AMG GT2 được tối ưu tối đa cho tính khí động học nhờ vai trò quan trọng trong cấu trúc kỹ thuật với một lỗ thoát khí trên nắp ca-pô xe, lỗ thông hơi răng cưa trên chắn bùn carbon và cánh gió sau cỡ lớn có thể điều chỉnh đa chiều kết hợp với hệ thống kiểm soát lực kéo có thể điều chỉnh và ABS dành cho xe đua giúp cho GT2 có khả năng xử lý và hoạt động ổn định, đi cùng bộ mâm 18 inch khóa trung tâm siêu nhẹ.

Nội thất của Mercedes-AMG GT2 theo xu hướng thực dụng nhưng vẫn có đồng hồ lái điện tử giao diện mới, vô lăng đa chức năng phát triển theo kiểu Cube Control. Đi kèm các chi tiết nổi bật khác như hệ thống kiểm soát lực kéo đa điều chỉnh, hệ thống chống bó cứng phanh dành cho xe đua và lồng cuộn bằng thép bắt vít vào khung nhôm.

Ngoài ra Mercedes-AMG GT2 còn có khung an toàn bằng sợi carbon cho người lái, dây đai an toàn sáu điểm, lớp bọt ghế có thể tùy chỉnh. Lưới an toàn và bình nhiên liệu bằng sợi carbon, hệ thống chữa cháy và cửa thoát hiểm trên mái xe.

Nhờ việc sử dụng vật liệu carbon cho ngăn an toàn người lái kết hợp với bình xăng 120 lít cũng như mui xe và các bộ phận khác đã giúp giảm trọng lượng xuống dưới 1.400 kg, bao gồm cả điều hòa nhiệt độ. Để tối ưu cho hiệu suất.

Hãng AMG vừa tiết lộ chiếc GT2 sẽ có công suất 697 và trở thành chiếc xe đua mạnh nhất của thương hiệu ngôi sao 3 cánh. Mercedes-AMG GT2 được xem là cạnh tranh với chiếc xe đua Maserati MC20 GT2 chuẩn bị ra mắt trong thời gian tới.

Cụ thể, Mercedes-AMG GT2 được trang bị động cơ xăng V8, dung tích 4.0L tăng áp kép, cho công suất 697 mã lực và mô-men xoắn 800Nm kết hợp với hộp số đua sáu cấp tuần tự với bộ vi sai tự khóa có thể điều chỉnh và lẫy chuyển số gắn trên vô lăng.

Thông số khác của xe vẫn chưa công bố kể cả giá bán, nhưng dự kiến giá của chiếc xe đua này có thể quy đổi lên đến hơn 7 tỷ đồng tại thị trường nước ngoài. Tại Việt Nam, thương hiệu ngôi sao ba cánh vẫn có mẫu xe đua Mercedes-AMG GT Coupé nằm trong dải sản phẩm chính hãng của mình với mức giá từ 11.59 tỷ đồng và hiện đã có vài chiếc được bàn giao tới tay người dùng.

