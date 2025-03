Mazda3 và Mazda CX-5 tại Việt Nam điều chỉnh tăng giá bán

Trên trang web chính thức của Mazda Việt Nam, giá bán của 2 mẫu xe Mazda CX-5 và Mazda3 đã được điều chỉnh. Cụ thể:

Mazda CX-5 tăng 20 triệu đồng với tất cả các phiên bản, đưa mức giá khởi điểm của xe lên 749 triệu đồng và cao nhất là 979 triệu đồng.

Phiên bản Giá bán mới Giá bán cũ Chênh lệch Mazda CX-5 2.0 Deluxe 749 729 +20 Mazda CX-5 2.0 Luxury 789 769 +20 Mazda CX-5 2.0 Premium 829 809 +20 Mazda CX-5 2.0L Premium Sport 849 829 +20 Mazda CX-5 2.0L Premium Exclusive 869 849 +20 Mazda CX-5 2.5L Signature Sport 959 939 +20 Mazda CX-5 2.5L Signature Exclusive 979 959 +20

(đơn vị: triệu VND)

Mặc dù giá bán tăng nhưng các chuyên gia dự đoán doanh số của Mazda CX-5 sẽ không bị ảnh hưởng đáng kể, do mức giá mới vẫn giữ được tính cạnh tranh so với các đối thủ cùng phân khúc SUV cỡ C sử dụng động cơ xăng, như Ford Territory (759 - 889 triệu đồng), Hyundai Tucson (769 - 989 triệu đồng), KIA Sportage (819 - 999 triệu đồng), Mitsubishi Outlander (825 - 950 triệu đồng) và Honda CR-V (1,029 - 1,259 tỷ đồng).

Mazda3 chỉ áp dụng tăng giá cho một số phiên bản. Theo đó, hai phiên bản Deluxe và Luxury của biến thể sedan cùng với phiên bản Luxury và Premium của biến thể Sport đều tăng 20 triệu đồng. Như vậy, giá bán mới của Mazda3 Sedan Deluxe, Luxury và Premium lần lượt là 599 triệu đồng, 644 triệu đồng và 719 triệu đồng. Mẫu Mazda3 Sport Luxury có giá 659 triệu đồng và Premium là 719 triệu đồng.

Phiên bản Giá bán mới Giá bán cũ Chênh lệch Mazda3 sedan 1.5L Deluxe 599 579 +20 Mazda3 sedan 1.5L Luxury 644 624 +20 Mazda3 sedan 1.5L Premium 719 699 +20 Mazda3 sedan 1.5 Signature 739 739 - Mazda3 Sport 1.5L Luxury 659 639 +20 Mazda3 Sport 1.5L Premium 719 699 +20

(đơn vị: triệu VND)

Không sở hữu mức giá quá hấp dẫn nhưng Mazda3 vẫn thu hút được khách hàng nhờ thiết kế trẻ trung, hiện đại. Mẫu xe này có đối thủ cạnh tranh trực tiếp là KIA K3 (549 - 714 triệu đồng), Hyundai Elantra (579 - 769 triệu đồng), Honda Civic (789 - 999 triệu đồng), Toyota Corolla Altis (719 - 870 triệu đồng) và MG5 (523 - 588 triệu đồng).