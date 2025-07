Mazda CX-8 2025 lợi thế nhiều nhưng vẫn còn những “nốt trầm” nào?

Mazda CX-8 2025 được tung ra thị trường Việt Nam với 3 phiên bản khác nhau, có giá niêm yết từ 955 triệu đồng đến 1,133 tỷ đồng. Dòng xe này tiếp tục chinh phục người dùng bằng thiết kế ngoại thất tinh tế theo ngôn ngữ Kodo – sống động như đang chuyển động ngay cả khi đứng yên. Lưới tản nhiệt 3D bắt mắt, cụm đèn LED hình chữ L ngược hiện đại cùng thân xe vuốt cong mềm mại góp phần tạo nên diện mạo thanh lịch và mạnh mẽ.

Bộ mâm 19 inch cứng cáp với các phiên bản màu khác nhau giúp tăng thêm cá tính cho từng phiên bản. Đuôi xe nổi bật với cụm đèn LED sắc sảo, viền chrome dày dặn cùng ống xả kép thể thao – mang lại cảm giác khỏe khoắn và cao cấp.

Không gian nội thất Mazda CX-8 2025 là điểm cộng lớn khi kết hợp tinh thần tối giản "Less is more" với chất liệu da Nappa cao cấp. Bố trí 3 hàng ghế linh hoạt cho 7 người ngồi thoải mái, đặc biệt hàng ghế thứ 3 đủ rộng cho người lớn – điều hiếm thấy ở nhiều mẫu SUV cùng phân khúc. Khoang hành lý linh hoạt lên tới 742 lít khi gập hàng ghế sau.

Mazda CX-8 2025 cũng gây ấn tượng khi toàn bộ phiên bản đều có cửa sổ trời, sạc không dây, kết nối Apple CarPlay không dây và dàn âm thanh Bose sống động. Hệ thống giải trí Mazda Connect, vô-lăng thể thao, điều hòa độc lập phía sau và cổng sạc USB cho hàng ghế sau mang lại trải nghiệm tiện nghi trên mọi hành trình.

Mazda CX-8 sử dụng động cơ xăng 2.5L hút khí tự nhiên, cho công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 252Nm. Hệ dẫn động cầu trước hoặc AWD cùng hộp số tự động 6 cấp vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu (chỉ từ 5,7 lít/100km đường hỗn hợp).

Về an toàn, CX-8 2025 nổi bật với gói i-Activsense gồm: kiểm soát hành trình MRCC, hỗ trợ phanh thông minh SBS, kiểm soát gia tốc GVC, camera 360 độ, cảm biến quanh xe, 6 túi khí và hàng loạt công nghệ hỗ trợ lái an toàn.

Tuy nhiên, Mazda CX-8 2025 có thể vẫn còn những hạn chế nhất định. Dòng xe này chỉ nâng cấp nhẹ, ngoại hình vẫn trung thành với thiết kế KODO thanh thoát, hợp đô thị nhưng thiếu cá tính thể thao. Cụm đèn LED đơn giản, thiếu công nghệ thích ứng, mâm 19 inch thiết kế cơ bản, chưa đa dạng tùy chọn.

Nội thất không đổi nhiều, hàng ghế ba chật, đồng hồ analog và màn hình trung tâm 8 inch khá lỗi thời. Các cổng USB-A truyền thống, thiếu sạc nhanh và USB-C, cốp điện chỉ có ở bản Premium, đóng/mở chậm. Trang bị an toàn chủ động chỉ xuất hiện từ bản Premium trở lên, bản thấp thiếu cảm biến và hỗ trợ đỗ xe. Động cơ 2.5L hút khí tự nhiên vận hành đủ dùng, nhưng kém linh hoạt khi tải nặng hay vượt xe trên cao tốc.

Tuy có những điểm hạn chế, nhưng nhìn chung Mazda CX-8 2025 không chỉ là chiếc SUV 7 chỗ lý tưởng cho gia đình mà còn là tuyên ngôn của phong cách sống hiện đại, lịch lãm. Thiết kế đẹp mắt, nội thất đẳng cấp cùng khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm – tất cả tạo nên một mẫu xe "đáng tiền" trong phân khúc.