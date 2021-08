Mazda BT-50 hoàn toàn mới ra mắt thị trường Việt, giá từ 659 triệu đồng

Thứ Năm, ngày 26/08/2021 19:00 PM (GMT+7)

Mazda BT-50 chính thức được ra mắt với 4 phiên bản, giá bán dự kiến cho mẫu bán tải này từ 659 triệu đồng.

Thaco vừa chính thức giới thiệu ra thị trường mẫu xe bán tải Mazda BT-50 thế hệ mới gồm 4 lựa chọn phiên bản cùng giá bán khởi điểm từ 659 triệu đồng. Lấy cảm hứng từ những chiếc SUV cao cấp của Mazda, BT-50 thế hệ mới gây chú ý với lưới tản nhiệt kích thước lớn được đặt cao với các thanh ngang to bản kết hợp cụm viền crôm tạo khối ba chiều đặc trưng thiết kế của Mazda.

Cụm đèn trước thiết kế tinh gọn, sắc nét với ống đèn pha được cách điệu hình trụ viền LED tạo dáng vẻ táo bạo phần đầu xe. Cụm đèn cản tích hợp đèn báo rẽ, đèn chạy ban ngày và đèn sương mù dạng LED. Thân xe nổi bật với mâm đúc hợp kim 18-inch thiết kế to bản. Bệ bước chân trang bị theo xe tạo điểm nhấn nổi bật và thể thao khi nhìn từ bên hông. Kính chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ, viền crôm tinh tế. Tay nắm cửa cũng được viền crôm tích hợp khóa cửa thông minh.

Phía sau xe nổi bật với cụm đèn được thiết kế dạng tròn đặc trưng. Cản sau tích hợp cảm biến đỗ xe cùng thiết kế mới với bậc lên xuống được hạ thấp giúp lên/xuống khoang chở hàng dễ dàng hơn. Camera lùi được tích hợp trên tay mở nắp thùng sau.

Mazda BT-50 cũng được đánh giá cao nhờ những tiện ích như đèn pha có chức năng bảo vệ bình điện, đèn pha tự động, gạt mưa tự động, thiết kế gạt mưa cải tiến, kính chắn gió ngăn tia hồng ngoại. Đặc biệt, Mazda BT-50 lần đầu tiên được trang bị chức năng đèn chờ dẫn đường "Coming Home Light", giúp chiếu sáng không gian phía trước xe trong khoảng 30 giây sau khi xe tắt máy và khóa cửa.

Ngoài ra, Mazda BT-50 sở hữu khoảng sáng gầm cao (229 mm), giúp xe chinh phục mọi địa hình, đi cùng với khả năng lội nước lên đến 800 mm. Mẫu xe thế hệ mới trang bị nút xoay gài cầu điện, khóa vi sai cầu sau mang đến khả năng linh hoạt trên nhiều địa hình khác nhau, kể cả những địa hình offroad khó.

Không như những mẫu xe bán tải thiết kế chủ yếu cho nhu cầu chở hàng, Mazda BT-50 2021 là sự kết hợp lý tưởng giữa không gian rộng rãi, thoải mái của dòng bán tải, cùng những tiện nghi hữu dụng của một chiếc SUV du lịch.

Không gian nội thất rộng rãi với rất nhiều tiện ích như cụm đồng hồ tốc độ đối xứng với màn hình đa thông tin 4.2-inch, cụm nút chuyển cầu và hỗ trợ xuống dốc, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, cụm điều khiển trần xe tích hợp ngăn để kính mát, gương chiếu hậu chống chói tự động, gương trang điểm tích hợp đèn chiếu sáng, chìa khóa thông minh, hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập, hệ thống âm thanh vòm Surround Sound 8 loa.

Xe trang bị màn hình cảm ứng 9-inch với độ phân giải HD kết nối Bluetooth, USB. Đây cũng là mẫu xe lần đầu tiên trang bị Apple Carplay không dây, giúp người lái kết nối và sử dụng các chức năng như gọi điện, định vị dẫn đường mà không cần phải thao tác trực tiếp trên điện thoại.

Ghế ngồi trên Mazda BT-50 áp dụng công nghệ thiết kế ghế tiên tiến nhất của kiến trúc SkyActiv-Vehicle Architecture với kết cấu tựa lưng phân bổ đồng đều áp lực và ôm khít cơ thể giúp hành khách thư giãn và thoải mái trên hành trình dài. Xe cũng trang bị hệ thống nhắc đeo dây an toàn cho cả người lái và người ngồi phía sau.

Hệ thống khung gầm hoàn toàn mới của Mazda BT-50 đầm chắc, rộng hơn và tăng tỷ lệ thép cường lực cao giúp độ cứng tăng thêm 20% so với mẫu xe tiền nhiệm. Hệ thống cách âm được nâng cấp mang đến không gian yên tĩnh vượt trội, giúp cho hành khách có thể thưởng thức âm nhạc hoặc trò chuyện với người thân trên những hành trình dài.

Tất cả 4 phiên bản Mazda BT-50 mới đều được trang bị động cơ dầu (diesel), dung tích 1.9L, cho công suất tối đa 148 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm, cùng tùy chọn hộp số tự động 6 cấp hoặc số sàn 6 cấp. Đặc biệt, hộp số tự động 6 cấp với thuật toán điều khiển có khả năng "học" theo phong cách lái, từ đó giúp tối ưu sự điều khiển hộp số thích ứng theo chủ ý của người lái.

Bên cạnh các trang bị an toàn tiêu chuẩn như chống bó cứng phanh (ABS), cân bằng điện tử (DSC), cảm biến đỗ xe sau, cảm biến đỗ xe trước, hỗ trợ xuống dốc (HDC), 7 túi khí, camera lùi… Mazda BT-50 còn được trang bị các hệ thống an toàn thông minh chủ động, bao gồm: cảnh báo điểm mù (BSM) với cảm biến radar sau, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA). Hệ thống phanh cũng được nâng cấp với hiệu suất phanh và khả năng hấp thụ nhiệt được cải thiện vượt trội so với thế hệ tiền nhiệm.

Tại Việt Nam, Mazda BT-50 2021 có 4 lựa chọn phiên bản là 1.9 Premium (4x4), 1.9 Luxury (4x2), 1.9 AT (4x2) và 1.9 MT (4x2), cùng 4 tùy chọn về màu sắc: trắng, xám, xanh đậm và đỏ. Hiện tại, Mazda BT-50 2021 có giá bán khởi điểm từ 659 triệu đồng, cùng chương trình ưu đãi đặc biệt 20 triệu đồng dành cho những khách hàng đầu tiên đặt mua xe.

