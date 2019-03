Mẫu xe Subaru Forester 2019 sắp phân phối tại Việt Nam đạt chứng nhận an toàn 5 sao ANCAP

Chủ Nhật, ngày 17/03/2019 12:00 PM (GMT+7)

Forester 2019 đã đạt điểm tuyệt đối về khả năng bảo vệ (vật lý) trẻ em ở các bài kiểm tra va đập.

Ô tô Subaru Sự kiện:

Subaru Forester 2019 thế hệ mới đã đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra an toàn do tổ chức đánh giá xe mới của Úc (ANCAP) thực hiện, đặc biệt chiếc xe này an toàn tối đa cho các gia đình có trẻ nhỏ.​​

Đại diện của tổ chức đánh giá xe mới của Úc (ANCAP) nhận xét rằng: "Forester 2019 đã đạt điểm tuyệt đối về khả năng bảo vệ (vật lý) trẻ em ở các bài kiểm tra va đập. Nó không chỉ đảm bảo an toàn cho va đập từ phía trước mà còn từ 2 bên hông xe". Do đó, có thể nói đây là một trong những mẫu xe an toàn đáng quan tâm dành cho các gia đình có trẻ nhỏ.​​

Cụ thể, ở hạng mục bảo vệ trẻ em, Forester 2019 đạt tổng cộng 42,62/49 điểm. Trong đó, bài đánh giá va đập ở phía trước và bên hông thì xe đạt điểm tuyệt đối về khả năng bảo vệ trẻ nhỏ. Thử nghiệm cho thấy trẻ ngồi ở hàng ghế sau được bảo vệ tốt ở đầu, chân và cả khung xương chậu.​

​Forester 2019 còn đạt tổng cộng 36/38 điểm ở hạng mục bảo vệ người lớn. Khi va chạm với các chướng ngại vật bên hông hoặc cột nhỏ, mẫu SUV đạt điểm tuyệt đối và bảo vệ ở mức "Tốt" cho cơ thể người dùng.​​

Chiếc xe còn có thể bảo vệ tốt hơn nếu kích hoạt hệ thống phanh tự động khẩn cấp (AEB). Hệ thống này hoạt động khá hiệu quả khi xe chạy tốc độ thấp giống như khi đi trong thành phố. AEB là trang bị tiêu chuẩn trên dòng này. Nhưng chiếc xe còn có thể an toàn hơn nữa với các tùy chọn như Hỗ trợ giữ làn đường, Cảnh báo điểm mù...thuộc hệ thống EyeSight. Chức năng cảnh báo người băng qua đường hoặc người đi xe đạp cũng hoạt động rất tốt với mức điểm 38,51/48. Bật mí rằng cả 4 thế hệ của Subaru Forester đều đạt 5 sao do ANCAP chứng nhận.​

Subaru Forester 2019 được xây dựng trên khung gầm toàn cầu của SGP – Subaru Global Platform tương tự mẫu xe XV và Impreza . Đây là thế hệ khung gầm sẽ được áp dụng cho toàn bộ sản phẩm của Subaru trong tương lai. Với SGP độ cứng của các mẫu xe Subaru được tăng lên đáng kể ở phần thân và khung gầm nhờ sử dụng vật liệu thép siêu cứng, cải thiện đến 40% trong việc hấp thụ va chạm. Bên cạnh đó, SGP còn cải thiệm độ rung lắc thân xe, mang đến cho người lái trải nghiệm yên tĩnh và mượt mà hơn.​

Thế hệ thứ 5 của Subaru Forester được trang bị động cơ 4 xy lanh nằm ngang (H4 – Subaru Boxer) dung tích 2.0L phun xăng trực tiếp cho công suất tối đa 156 mã lực tại 6000 vòng/phút và momen xoắn cực đại 196Nm tại 4000 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động CVT và hệ dẫn động 4 bánh “trứ danh” S-AWD.

​Khả năng cao sắp tới dòng Forester tại Việt Nam sẽ được Subaru Việt Nam nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan để hưởng lợi từ thuế nhập khẩu về 0% trong khu vực ASEAN. Subaru Forester mới dự kiến sẽ được bán ra với 2 phiên bản gồm: Forester i-S Eyesight và Forester i-L. So với các đối thủ trên thị trường như Honda CR-V hay Nissan X-Trail, Forester được giới chuyên môn đánh giá cao ở khả năng vận hành.​