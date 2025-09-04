Mẫu SUV Trung Quốc gây ngạc nhiên về mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 2,4L/100km

Starrey EM-i 2025 là mẫu SUV hybrid hiệu suất cao với mức tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng chỉ 2,4L/100km vừa được nhà sản xuất ô tô Geely Auto giới thiệu tại Trung Quốc. Đây là mức tiêu hao nhiên liệu tốt nhất so với các mẫu xe hybrid hiện có trên thị trường. Xe được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến, bao gồm phạm vi hoạt động 943 km theo tiêu chuẩn WLTP và hệ thống chuyển đổi tự động giữa chế độ điện và xăng.

Starrey EM-i có mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 2,4L/100km.

Những con số ấn tượng này nhanh chóng thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ thị trường quốc tế. Trước đó, mẫu xe hybrid nắm giữ kỷ lục về hiệu suất nhiên liệu thuộc về Toyota Prius, với mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 4L/100km.

Để có thể đạt được mức tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng này, Geely Auto đã áp dụng chiến lược tích hợp phần cứng. Starrey EM-i được trang bị hệ thống truyền động 11 trong 1, kết hợp động cơ xăng 1,5 lít với hai động cơ điện giúp giảm thiểu tổn thất công suất. Bộ pin 18,4 kWh mang lại trải nghiệm lái tương tự như một chiếc xe điện thuần túy, với khả năng vận hành êm ái và linh hoạt.

Xe cung cấp phạm vi hoạt động lên đến 943 km.

Mặc dù SUV thường không được đánh giá cao về hiệu suất nhiên liệu do trọng lượng lớn, Starrey EM-i đã chứng minh khả năng kết hợp giữa sự linh hoạt của xe điện với tính thực tiễn của xe hybrid. Xe có thể vận hành hoàn toàn bằng điện ở tốc độ thấp, trong khi ở tốc độ cao, động cơ và mô-tơ điện phối hợp nhịp nhàng để cung cấp công suất ổn định. Hệ thống quản lý nhiệt tích hợp giúp tối ưu hóa khả năng làm mát và giảm thiểu thất thoát nhiệt, đảm bảo hiệu suất ổn định ngay cả trên những hành trình dài.

Ngoài ra, Starrey EM-i còn mang lại khả năng cung cấp điện bên ngoài (V2L/V2V), cho phép người dùng sạc các thiết bị điện hoặc cung cấp điện cho các phương tiện khác. Điều này rất hữu ích cho các hoạt động cắm trại và tình huống khẩn cấp, biến chiếc xe thành một trung tâm năng lượng di động.

Mức giá hợp lý sẽ khiến Starrey EM-i trở nên rất đáng gờm.

Về thiết kế, Starrey EM-i phù hợp với xu hướng toàn cầu khi cung cấp sáu tùy chọn màu ngoại thất và các trang bị cao cấp. Nội thất của xe có bố cục hiện đại, cân bằng giữa tính thực dụng và sức hấp dẫn. Đặc biệt, mẫu SUV này được phát triển với mục tiêu xuất khẩu toàn cầu, không chỉ giới hạn ở thị trường nội địa Trung Quốc.

Mặc dù Starrey EM-i hứa hẹn mang lại hiệu suất nhiên liệu cao, các số liệu này dựa trên tiêu chuẩn WLTP và có thể khác nhau trong điều kiện thực tế. Hơn nữa, vẫn chưa rõ mức giá cuối cùng mà mẫu xe này được áp dụng là bao nhiêu. Nếu mức giá hợp lý, liệu các lợi thế mang lại có thể khiến Starrey EM-i trở thành một “nút reset” cho thị trường SUV?

Một số hình ảnh nội thất của xe.