Loạt SUV chinh chiến địa hình với động cơ diesel đáng mua hiện nay

Các mẫu SUV sử dụng động cơ diesel vẫn được ưa chuộng nhờ vào những lợi ích vượt trội mà chúng mang lại, bao gồm tiết kiệm nhiên liệu và lực kéo (mô-men xoắn) cao, cho phép thực hiện những chuyến đi dài và địa hình khó khăn. Các mẫu SUV chạy động cơ diesel dưới đây không chỉ mang lại độ bền cao mà còn giúp xe vận hành ổn định trên các cung đường địa hình mà mọi người có thể tham khảo.

Ford Everest Platinum (1,54 tỷ đồng)

Ford Everest đang dẫn đầu phân khúc SUV hạng D tại Việt Nam với doanh số 7.153 xe trong 9 tháng đầu năm 2024. Trên trang web chính thức, Ford Việt Nam cung cấp 4 phiên bản của Everest, gồm Ambient, Sport, Titanium và Platinum. Trong đó, phiên bản Platinum được trang bị hệ dẫn động 4 bánh, phù hợp cho những chuyến phiêu lưu địa hình.

Ford Everest Platinum gây ấn tượng với vẻ ngoài mạnh mẽ, vuông vức và hiện đại. Nội thất của xe được thiết kế tinh tế với không gian rộng rãi đủ chỗ cho 7 người, đáp ứng nhu cầu của gia đình và nhóm bạn.

Xe được trang bị động cơ diesel tăng áp 2.0L cho công suất tối đa 210 mã lực và mô-men xoắn 500Nm, kết hợp với hộp số tự động 10 cấp. Với những thông số này, Ford Everest Platinum hiện là một trong những mẫu SUV diesel mạnh mẽ nhất trong phân khúc hạng D.

Không chỉ dừng lại ở đó, phiên bản Platinum còn được trang bị nhiều công nghệ an toàn tiên tiến như cảnh báo và giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn, đỗ xe tự động và điều khiển hành trình thích ứng. Những tính năng này không chỉ nâng cao trải nghiệm lái xe mà còn đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế, công nghệ và hiệu suất, Ford Everest Platinum đang khẳng định vị thế của mình trong lòng người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là những ai yêu thích sự mạnh mẽ và bền bỉ của động cơ diesel.

Mitsubishi Pajero Sport 4x4 AT (1,365 tỷ đồng)

Kể từ khi ra mắt vào tháng 10/2016, Mitsubishi Pajero Sport đã trải qua một số lần nâng cấp nhưng vẫn không thể thu hút sự quan tâm như mong đợi. Tính đến hết quý 3/2024, chỉ có 515 xe Pajero Sport được tiêu thụ. Mẫu SUV này hiện có hai phiên bản, trong đó chỉ một phiên bản được trang bị dẫn động 4 bánh.

Với thiết kế mạnh mẽ và nam tính, Pajero Sport gây ấn tượng với những đường nét góc cạnh. Tuy nhiên, không gian nội thất của xe lại có phần lỗi thời và chưa thực sự nổi bật. Dù vậy, xe vẫn được trang bị nhiều tiện nghi hiện đại, đặc biệt là không gian rộng rãi với 7 ghế ngồi thoải mái cho cả gia đình.

Xe được trang bị động cơ diesel tăng áp 2.4L, cho công suất 181 mã lực và mô-men xoắn 430Nm kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Mặc dù thông số này không quá ấn tượng so với một số đối thủ trong phân khúc, Pajero Sport 4x4 AT vẫn mang đến những tính năng an toàn chủ động và hỗ trợ lái, điều này giúp người lái yên tâm hơn khi tham gia giao thông.

Với những đặc điểm nổi bật này, Mitsubishi Pajero Sport vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai yêu thích dòng SUV động cơ diesel tại Việt Nam, đặc biệt với những ai thường xuyên di chuyển trên những cung đường khó khăn.

Isuzu Mu-X Premium 4x4 AT (1,25 tỷ đồng)

Isuzu Mu-X là mẫu SUV có giá thành cạnh tranh nhất trong phân khúc hạng D. Mặc dù doanh số bán ra chỉ đạt 160 xe trong ba quý đầu năm, mẫu xe này vẫn thu hút sự chú ý nhờ vào 4 phiên bản với mức giá từ 910 triệu đồng đến 1,25 tỷ đồng, trong đó phiên bản Premium là duy nhất có dẫn động 4 bánh.

Isuzu Mu-X sở hữu thiết kế mang đến vẻ ngoài mạnh mẽ và hiện đại. Nội thất của xe được trang bị da cao cấp và các chi tiết ốp nhựa mềm, gỗ, tạo cảm giác sang trọng. Tuy nhiên, không gian hàng ghế thứ ba có thể không thoải mái cho những người có chiều cao trên 1m65.

Isuzu Mu-X Premium 4x4 AT được trang bị động cơ diesel tăng áp 1.9L cho công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 350Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Mặc dù thông số vận hành của mẫu SUV này không nổi bật so với các đối thủ, nhưng nó vẫn được trang bị nhiều công nghệ an toàn và các chế độ địa hình, giúp người lái tự tin hơn khi di chuyển trên những cung đường khó khăn.

Với những ưu điểm này, Isuzu Mu-X Premium 4x4 AT vẫn là một lựa chọn hấp dẫn cho những ai yêu thích dòng SUV động cơ diesel tại Việt Nam, đặc biệt là những người thường xuyên di chuyển trên địa hình đa dạng.

Hyundai Santa Fe 2.2 Premium máy dầu đời 2021

Ngoài ra, một lựa chọn khác mà khách hàng có thể lựa chọn là mẫu Santa Fe phiên bản máy dầu cao cấp đời 2021. Mẫu xe này mang đến nhiều tính năng đáng giá được nhiều người tiêu dùng đánh giá cao, đặc biệt trong bối cảnh phiên bản 2024 không mang đến lựa chọn máy dầu.

Santa Fe 2.2 máy dầu cao cấp được trang bị khung gầm N-Platform giúp xe có kích thước lớn khi đạt tổng thể 4.785 x 1.900 x 1.685 mm. Xe sở hữu không gian nội thất sang trọng. Bảng điều khiển được thiết kế liền mạch với bệ tỳ tay trung tâm mang đến cảm giác hiện đại và tiện nghi. Màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch cùng với vô lăng 3 chấu bọc da tích hợp nhiều tính năng tiện ích, tạo sự thoải mái cho người lái. Khoang cabin được trang bị dàn điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cùng tính năng khởi động từ xa giúp làm mát trước khi người dùng bước lên xe.

Xe trang bị động cơ Smartstream D2.2, sản sinh công suất tối đa 200 mã lực và mô-men xoắn cực đại 440 Nm. Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và hộp số tự động 8 cấp ly hợp kép giúp xe vận hành mạnh mẽ và linh hoạt trong các địa hình khác nhau. Với khoảng sáng gầm 185 mm, xe có khả năng lội nước tốt trong mùa mưa. Xe cũng được trang bị 3 chế độ địa hình và 4 chế độ lái, giúp người lái dễ dàng thích ứng với nhiều điều kiện đường xá khác nhau.

Gói công nghệ an toàn Smart Sense với nhiều tính năng cao cấp đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng, không chỉ giúp bảo vệ hành khách mà còn nâng cao trải nghiệm lái xe.

Hyundai Santa Fe 2.2 máy dầu cao cấp 2024 không chỉ là một chiếc SUV mạnh mẽ mà còn là một lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích sự sang trọng, công nghệ hiện đại và khả năng vận hành linh hoạt.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]