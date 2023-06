Mansory tung gói nâng cấp toàn diện cho siêu xe Ferrari F8 mui trần

Những nâng cấp ấn tượng với tông màu mới cùng nhiều chi tiết độc đáo; đặc biệt mẫu xe này đã được gọi "Mansory F8XX Spider". Cụ thể, gói độ Mansory F8XX được hãng độ giới thiệu vào tháng 7/2022 dành riêng cho hai mẫu siêu xe Ferrari F8 Tributo và F8 Spider; trước đó Mansory cũng công bố gói nâng cấp F8 Soft Kit.

Chiếc xe trong bài Ferrari F8XX Tempesta Turchese - dựa trên Ferrari F8 Spider tuân theo triết lý "One of One" đã sở hữu tông màu đặc biệt với xanh Turquoise, xám và trắng. Đây cũng là cách phối màu độc nhất thế giới.

Ngoài màu sơn nội và ngoại thất, Ferrari F8XX Tempesta Turchese còn được Mansory nâng cấp nhiều chi tiết cắt xẻ tạo nên đường nét mạnh mẽ hấp dẫn, kết hợp với các ốp carbon tối ưu khí động học của xe và nắp capo có bổ sung khe gió NACA... Bên cạnh đó, ốp gương, tấm che động cơ và nhiều chi tiết khác được làm từ carbon đúc mang tính khí động học.

Tông màu phối xanh và trắng tạo nét tương phản và đồng điệu phần đầu và đuôi của xe. Ferrari F8XX Tempesta Turchese trang bị bộ mâm nguyên khối siêu nhẹ YT.5 Air, bánh trước kích thước 21 inch và bánh sau 22 inch.

Mansory đã nâng cấp F8 Spider này theo đúng với phong cách siêu phẩm đường đua Ferrari FXX và FXX-K... Trước đó, Mansory đã từng thực hiện một phiên bản tái tạo tương đồng hai siêu phẩm đường đua kể trên nhưng đã gặp rắc rối với Ferrari do đã mô phỏng thiết kế trái phép.

Phần nội thất của Ferrari F8 Spider độ Mansory F8XX sở hữu tông màu xanh Turquoise chủ đạo và các họa tiết màu trắng tăng tính tương phản.

Vô lăng bọc da cao cấp màu xanh có logo Mansory, nhiều chi tiết viền được ốp carbon cùng các phím điều khiển. Nổi bật là bộ ghế đua carbon, thảm sàn, dây đai an toàn... đều mang màu sắc xanh - trắng. Đặc biệt bổ sung thêm logo Mansory và quốc kỳ Ý.

Sức mạnh của Ferrari F8 Spider nguyên bản với động cơ V8 dung tích 3.9L twin-turbo, cho công suất tối đa 720 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm. Các kỹ sư Mansory đã nâng cấp bộ xử lý trung tâm, sức mạnh mới có công suất 880 mã lực và mô-men xoắn 960 Nm. Khả năng tăng tốc của Ferrari Mansory F8XX Spider từ 0 lên 100 km/h trong 2,6 giây, tốc độ tối đa 354 km/h.

Ferrari F8 Spider nguyên bản có mức giá dao động từ 500.000 USD đến 600.000 USD. Tuy nhiên, Mansory chưa tiết lộ mức giá chiếc Ferrari Mansory F8XX Spider, được biết chiếc xe này odo chỉ 50 km.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/mansory-tung-goi-nang-cap-toan-dien-cho-sieu-xe-ferrari-f8-mui-tran-...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/mansory-tung-goi-nang-cap-toan-dien-cho-sieu-xe-ferrari-f8-mui-tran-1477284.ngn