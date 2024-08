Ra mắt xe SUV mới Lynk & Co 01, giá gần 1 tỷ đồng tại Việt Nam

GreenLynk Automotives chính thức giới thiệu mẫu xe Lynk & Co 01 phiên bản mới, bổ sung 28 tính năng với giá bán không đổi.

Đồng thời, GreenLynk cũng công bố hàng loạt chính sách mới mang tính đột phá: Đổi xe mới miễn phí để tri ân khách hàng đã mua xe Lynk & Co 01, kế hoạch phát triển hệ thống phân phối lên đến 10 Showroom trong năm 2024 và tăng thời gian bảo hành chính hãng lên 6 năm hoặc 175.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) – mức cao nhất đối với xe xăng tại thị trường Việt Nam.

Lynk & Co 01 phiên bản mới lần này được nâng cấp nội, ngoại thất, bổ sung 28 tính năng với giá bán không đổi. Là mẫu xe rất được yêu thích tại thị trường quốc tế, phiên bản mới của Lynk & Co 01 được đầu tư nâng cấp toàn diện từ nội thất sang trọng đến ngoại thất nổi bật với màu sắc tương phản giữa thân và mui xe, mang đến vẻ đẹp thời thượng và đẳng cấp.

Đặc biệt, 28 tính năng được trang bị thêm không chỉ giúp trải nghiệm của người dùng hoàn hảo và vượt trội hơn mà còn khẳng định mẫu xe Lynk & Co 01 là định nghĩa mới về sự cao cấp - PREMIUM IS STANDARD.

Cụ thể, ngoại thất của phiên bản mới được nâng cấp ở các chi tiết như: Vành xe được nâng từ 19-inch lên 20-inch với thiết kế thể thao và màu sắc tương phản trên la zăng; Kính cách âm gồm hai cửa phía trước; Gương chiếu hậu thuộc loại gập điện, sưởi, nhớ vị trí và nghiêng khi lùi.

Nội thất được nâng cấp bổ sung thêm, cụ thể như: Ghế da thể thao cao cấp thuộc loại ghế lái chỉnh điện 12 hướng, chỉnh đệm đỡ lưng 4 hướng, có hệ thống làm mát/sưởi ghế; ghế phụ chỉnh điện 8 hướng, hệ thống sưởi ghế. Chất liệu da cao cấp & da Nubuck; Đèn viền nội thất & chỉnh màu tạo không gian sang trọng và ấn tượng; Sạc điện thoại không dây, ổ cắm 12V trước và sau tạo sự tiện lợi cho người sử dụng trên mọi cung đường; cùng hệ thống âm thanh được nâng cấp lên 10 loa Harman Infinity™ Audio – Dàn âm thanh hàng hiệu sẽ mang đến màu sắc thú vị cho mỗi chuyến đi.

Đáng chú ý, Lynk & Co 01 có hệ thống Hỗ trợ lái xe nâng cao - ADAS được bổ sung thêm 07 tính năng, nâng tổng số tính năng ADAS mà Lynk & Co 01 sở hữu lên đến 20 tính năng hữu ích. Các tính năng được bổ sung tại phiên bản Lynk & Co 01 mới gồm: SAP+ (Hệ thống hỗ trợ đỗ xe và ra khỏi chỗ đỗ bán tự động); BSD (Hệ thống cảnh báo điểm mù); CVW (Hệ thống cảnh báo phương tiện đến gần); LCW (Hệ thống cảnh báo chuyển làn đường); RCTA (Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau); AFS (Đèn chiếu sáng thích ứng & tự động điều chỉnh độ cao chùm sáng); và Cảm biến đỗ xe phía trước.

GreenLynk công bố giá bán Lynk & Co 01 phiên bản mới là 999.000.000 VNĐ (đã bao gồm VAT) - giữ nguyên so với phiên bản đã ra mắt cuối năm 2023. Đồng thời để tri ân các khách hàng đã tiên phong mua xe Lynk & Co 01 phiên bản cũ, GreenLynk công bố chính sách đổi xe miễn phí sang phiên bản mới cho các khách hàng đã mua xe Lynk & Co 01 phiên bản cũ. Đây là chính sách chăm sóc khách hàng đẳng cấp, lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam.

Ngoài giá bán ưu đãi, các khách hàng mua xe Lynk & Co 01 phiên bản mới từ ngày 07/08/2024 sẽ được tặng gói bảo dưỡng 05 năm miễn phí từ GreenLynk. Thời gian bảo hành được tăng từ 05 năm hoặc 150.000 km (tùy điền kiện nào đến trước) lên 6 năm hoặc 175.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), áp dụng với tất cả các dòng xe Lynk & Co tại Việt Nam – mức bảo hành dài nhất đối với xe xăng tại Việt Nam. Chính sách này cũng được áp dụng với tất cả xe Lynk & Co đã bán ra thị trường.

