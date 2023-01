Loạt xe hơi nổi tiếng nhất trong lịch sử điện ảnh

1959 Cadillac Miller-Meteor - Ghostbusters

Bộ phim Ghostbusters ra rạp năm 1984. Trong bộ phim này, có một phương tiện mà các nhân vật săn ma Ghostbusters dựa vào để đưa họ từ nơi này đến nơi khác một cách an toàn và hiệu quả, nó được gọi là "Ectomobile".

"Ectomobile" về cơ bản là một chiếc xe Cadillac Miller-Meteor đời 1959 được làm lại. Nhờ vào những thiết bị và công cụ của Ghostbusters được trang bị trên xe, chiếc xe đã trở nên rất độc đáo và bắt mắt.

1969 Ford Mustang Mach 1 - John Wick

Trong bộ phim năm 2014, John Wick, nhân vật chính đã lái chiếc Ford Mustang có dáng vẻ như từ cuối thập niên 90. Thực tế, điều gây bối rối cho khán giả đó chính là tên chiếc xe.

Trong phim, John gọi chiếc Mustang là Boss 429, nhưng đúng ra đó là chiếc Ford Mustang Mach 1 đời 1969. Mẫu xe này sở hữu khối động cơ V8 hút khí tự nhiên cùng công suất lên tới 335 mã lực.

Toyota Supra MK IV 1994 - The Fast And The Furious

Mẫu Toyota Supra 1994 từng được cố tài tử Paul Walker cầm lái trong phim "The Fast and the Furious" phần đầu tiên. Chiếc Toyota Supra màu cam đã trở thành biểu tượng cho cả thương hiệu điện ảnh này.

Chiếc Supra này trang bị động cơ tăng áp kép 2JZ-GTE 3,0 lít với 6 xy-lanh thẳng hàng.

DeLorean DMC-12 1981 - Back To The Future

DeLorean DMC-12 là một trong những chiếc xe thể thao tồi tệ nhất từng được sản xuất, nhưng điều đó không làm mất đi yếu tố thú vị của nó. Chẳng hạn như chiếc DeLorean DMC-12 năm 1981 được sử dụng trong bộ phim Back To The Future 1985 đã đạt tốc độ 141 km/giờ trong cự ly ngắn.

Tuy nhiên, trong thế giới thực, DMC-12 mất hơn 10 giây để đạt vận tốc 100 km/giờ...DeLorean DMC-12 đồng thời là một trong những chiếc xe dễ nhận biết nhất từ trước đến nay.

2006 Aston Martin DBS V12 - Casino Royale

Aston Martin DBS V12 từng xuất hiện cùng James Bond trong tập phim Casino Royale. Trong thế giới thực, DBS vẫn là một trong những chiếc xe vượt thời gian nhất. Xe sở hữu "trái tim" là động cơ V12 5,9 lít có khả năng tạo ra công suất 510 mã lực.

Một số nâng cấp quan trọng của chiếc xe trong phim bao gồm bộ dụng cụ hỗ trợ y tế khẩn cấp, ngăn chứa vũ khí ẩn và khung gầm được gia cố tối tân. Xe được trang bị hộp số tự động 6 cấp hoặc số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau.

Chevrolet Camaro 2007 - Transformers (Bumble Bee)

Không chỉ hấp dẫn người xem bằng những pha hành động gay cấn, kỹ xảo đẹp mắt, series phim Transformers còn thu hút bởi sự xuất hiện đầy ấn tượng của những siêu xe có khả năng biến hình thành robot.

Mặc dù Camaro thế hệ thứ năm chỉ mới ra mắt vào năm 2010 nhưng Chevy đã cung cấp cho nhóm Transformers một mẫu thử nghiệm. Đoàn làm phim đã sử dụng chiếc Camaro Concep thế hệ thứ 5 (được ra mắt tháng 7/2007) để xây dựng hình ảnh nhân vật Bumblebee. Việc thủ vai chính trong seri phim Transformers đã giúp Chevrolet bán ra tới 500.000 chiếc Camaro.

Lotus Esprit S1 1977 - The Spy Who Loved Me

Chiếc Lotus Esprit S1 màu trắng đời 1977 là một chiếc xe điệp viên khác xuất hiện trong danh sách, nổi tiếng nhờ xuất hiện trong bộ phim The Spy Who Loved Me năm 1977.

Đặc biệt, điều làm nên sự nổi tiếng của chiếc Lotus này là Esprit có thể biến thành một chiếc tàu ngầm bằng cách thu các bánh xe lại, sau đó triển khai hệ thống vây để di chuyển trong môi trường dưới nước.

Nguồn: https://tienphong.vn/loat-xe-hoi-noi-tieng-nhat-trong-lich-su-dien-anh-post1503686.tpo