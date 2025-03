Loạt xe hiệu suất cao của nhà Mercedes-Benz điều chỉnh giá bán

Mới đây, các đại lý của Mercedes-Benz tại Việt Nam cho biết, giá bán Mercedes-AMG C 43 2025 vừa có sự thay đổi khi tăng 30 triệu đồng với mức niêm yết 2,629 tỷ đồng, trước đó xe chỉ có giá 2,599 tỷ đồng. Đồng thời xe cũng được nâng cấp mới với trang bị màn hình hiển thị trên kính lái (HUD).

Đây cũng là lần đầu tiên, phiên bản này có sự thay đổi kể từ khi ra mắt tại Việt Nam. Việc bổ sung option nhỏ không phải là điều hiếm gặp với các mẫu xe Mercedes-Benz tại Việt Nam. Trước đó, vào cuối năm ngoái, C 300 AMG cũng được nâng cấp với hệ thống điều hòa 4 vùng như C 43 cùng 6 cổng sạc USB-C, khiến giá xe tăng nhẹ lên 2,134 tỷ đồng.

Mercedes-AMG C 43 thuộc dòng xe hiệu suất cao được lắp ráp trong nước, cùng với C 200 và C 300. Khi mở bán, mẫu xe này có giá 2,96 tỷ đồng, nhưng hiện tại đã giảm đáng kể. So với C 300 AMG, C 43 vượt trội hơn ở khả năng vận hành với động cơ xăng, dung tích 2.0L, cho công suất 408 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, kết hợp hộp số 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,6 giây và hỗ trợ đánh lái bánh sau 2,5 độ, đi kèm chế độ Race Start giúp tối ưu hiệu suất.

Một mẫu xe hiệu suất cao khác là Mercedes-AMG C 63 S E Performance vừa được một đại lý phía Bắc chào bán với giá 4,73 tỷ đồng, giảm 170 triệu so với giá niêm yết 4,9 tỷ đồng. Đây là xe sản xuất năm 2024 và được nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu, khác với C 43 lắp ráp trong nước.

Đáng chú ý, C 63 S E Performance có số lượng tại Việt Nam khá ít dù có hàng loạt trang bị bổ sung tối ưu cho vận hành như thiết kế thể thao hơn với cản trước/sau hầm hố, mâm 20 inch và hệ thống phanh hiệu suất cao lớn hơn. Nhiều chi tiết trên xe được ốp carbon, tăng vẻ sang trọng và mạnh mẽ.

Điểm đáng chú ý nhất trên C 63 S là hệ truyền động hybrid. Xe sử dụng động cơ xăng, dung tích 2.0L, cho công suất 476 mã lực, kết hợp với mô-tơ điện 204 mã lực, giúp tổng công suất đạt mức 680 mã lực. Động cơ điện đi kèm hệ vi sai điện tử và hộp số 2 cấp, kết hợp với hộp số 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Nhờ đó, C 63 S có thể tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 3,4 giây.

Với mức giảm giá đáng kể, Mercedes-AMG C 63 S E Performance trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những khách hàng muốn sở hữu một mẫu sedan hiệu suất cao nhập khẩu chính hãng tại Việt Nam.