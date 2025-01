Mercedes-AMG One lập kỷ lục mới về tốc độ ở trường đua Địa Ngục Xanh

Trường đua Nürburgring-“Nordschleife”, với độ dài 20,832 km, từ lâu đã là thước đo khả năng vận hành của những cỗ máy với sức mạnh siêu việt. Mercedes-AMG One không chỉ đứng đầu danh sách này mà còn tự phá kỷ lục do chính nó thiết lập trước đó.

Kỷ lục mới của Mercedes-AMG One được thực hiện bởi tay đua DTM Maro Engel, thời gian hoàn thành toàn bộ đường đua dài hơn 20km trong 6 phút 29,09 giây. Thành tích dưới 6 phút 30 giây đã giúp Mercedes-AMG One "đánh bại" toàn bộ các mẫu xe đua và xe thương mại khác; thậm chí vượt luôn vị trí của Porsche 911 GT2 RS Manthey Performance với thời gian 6 phút 38,835 giây.

Một trong những điểm đặc biệt nhất của Mercedes-AMG One là được thiết kế dựa trên công nghệ của xe đua F1. Trang bị động cơ V6, dung tích 1.6L tăng áp, cho công suất 574 mã lực. Kết hợp cùng 4 động cơ điện, Mercedes-AMG One có tổng công suất 1.063 mã lực.

Xe có 6 chế độ lái: Race Safe, Race, EV, Race Plus, Strat 2 và Individual. Tính năng RACE START giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong chỉ 2,9 giây. Vào tháng 10/2022, chiếc Mercedes-AMG One do Maro Engel đã từng tạo nên kỷ lục với thành tích 6 phút 35,183 giây. Trước đó, năm 2020, Maro Engel từng lái Mercedes-AMG GT Black Series đạt thành tích 6 phút 43,616 giây.

Hiện Mercedes-AMG One chỉ được sản xuất giới hạn 275 chiếc trên toàn cầu, với mức giá khởi điểm lên đến 2,72 triệu USD. Từ đầu năm 2023, những chiếc Mercedes-AMG One đầu tiên đã đến tay chủ nhân. Mercedes-AMG One không chỉ là biểu tượng của sự tiên phong về công nghệ F1 mà còn là minh chứng cho sự vượt trội trong phân khúc hypercar.