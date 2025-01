Mercedes-AMG PureSpeed bản thương mại lộ diện

Sau 7 tháng khi giới thiệu bản Concept tại Giải đua ô tô Công thức 1 Monaco, Mercedes-Benz đã chính thức vén màn mẫu xe Mercedes-AMG PureSpeed độc đáo tại Abu Dhabi. Đây là mẫu xe đầu tiên trong gia đình Mythos mới và sẽ chỉ giới hạn ở 250 chiếc trên toàn thế giới.

Chiếc xe được phát triển dựa trên Mercedes SL hiện tại nhưng đã được thiết kế lại hoàn toàn và sẽ đắt hơn nhiều, mặc dù chưa có thông tin chi tiết về giá chính thức nào được xác nhận ở thời điểm này. Là một chiếc xe hiệu năng cao, chiếc xe không có kính chắn gió và trụ A truyền thống.

Thay vào đó, xe có một vòng khung an toàn lấy cảm hứng từ Công thức 1 được làm từ thép cường độ cao, giúp bảo vệ an toàn cho người ngồi trong xe. Thiết kế rất giống với Mercedes-AMG GT Speedster do công ty Đức Bussink chế tạo cách đây vài năm.

Mỗi chiếc PureSpeed đều có mặt trước rất giống với SL tiêu chuẩn dù đã có một số thay đổi quan trọng. Mẫu xe được trang bị các cửa hút gió được định hình lại và một mui xe được thiết kế riêng giúp tăng cường khí động học. Xe được trang bị một bộ khuếch tán sau và nắp cốp xe tùy chỉnh cũng được thiết kế để bù đắp cho việc thiếu mui xe.

Một điểm nhấn quan trọng khác là bộ mâm xe nhôm rèn 21 inch độc đáo với vỏ sợi carbon, cũng như cánh gió sau có thể mở rộng. Một bộ phận khí động học chủ động cũng được giấu trong gầm xe, giúp tăng lực ép xuống trục trước cho mẫu xe thể thao Đức.

Mẫu xe thể thao vẫn được trang bị khối động cơ V8, dung tích 4.0L tăng áp kép, cho công suất 577 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm, giống như SL 63 thông thường. Hệ truyền động này cung cấp cho chiếc xe đủ sức mạnh, cho phép tăng tốc lên 100 km/h trong 3,6 giây và đạt tốc độ tối đa 315 km/h.

Kết hợp với động cơ V8 mạnh mẽ là hộp số chín cấp truyền lực đến cả bốn bánh xe. Giống như các mẫu xe Mercedes khác, PureSpeed được trang bị hệ thống Kiểm soát lái chủ động của thương hiệu để tối ưu hóa hệ thống treo. Xe được trang bị bộ phanh gốm carbon tiêu chuẩn cũng như hệ thống lái trục sau chủ động.

Bổ sung cho những thay đổi bên ngoài là một bộ các chi tiết trang trí nội thất ấn tượng như bộ ghế AMG Performance với lớp bọc da đặc biệt và đường khâu trang trí. Mercedes cũng đã trang trí bệ cửa bằng da, thêm vô lăng bọc da hai tông màu tuyệt đẹp và gắn đồng hồ analog IWC Schaffhausen cá nhân hóa vào bảng điều khiển của xe.