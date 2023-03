Loạt ô tô Trung Quốc giảm giá lên tới 530 triệu đồng tại Việt Nam

Beijing U5 Plus: giảm 20 triệu đồng

Beijing U5 Plus phiên bản Deluxe và Luxury đang được giảm giá 20 triệu đồng, giá bán mới lần lượt 448 triệu đồng và 488 triệu đồng. Phiên bản tiêu chuẩn Standard giữ nguyên giá bán 398 triệu đồng. Là mẫu sedan cỡ C nhưng giá xe Beijing U5 Plus hiện tại chỉ ngang với một số mẫu xe hạng A và B, ví dụ như Kia New Morning (389-454 triệu đồng) hay Kia Soluto (409-489 triệu đồng).

Beijing X7: giảm 40 triệu đồng

Beijing X7 phiên bản Premium được điều chỉnh giá bán từ 758 triệu đồng xuống 718 triệu đồng, tức giảm 40 triệu đồng. Với mức giá trên, Beijing X7 Premium chỉ ngang với Kia Seltos 1.4L Turbo Luxury (704 triệu đồng) hay Mazda CX-3 Premium (729 triệu đồng). Trong khi đó, mẫu xe Trung Quốc thuộc phân khúc crossover cỡ trung, cạnh tranh Mazda CX-5 (giá từ 839 triệu đồng), Kia Sportage (từ 929 triệu đồng) hay Hyundai Tucson (giá từ 825 triệu đồng).

Hongqi H9: giảm 20-230 triệu đồng

Mẫu xe Hongqi H9 đang được giới tư vấn bán hàng chào bán với mức giảm 20-230 triệu đồng. Cụ thể, bản 2.0 Luxury giảm 20 triệu đồng, bản 2.0 Premium giảm 130 triệu đồng và bản 3.0 Flagship giảm 230 triệu đồng. Mức giá mới lần lượt 1,668 tỷ đồng, 1,758 tỷ đồng và 2,458 tỷ đồng. Phiên bản 2.0 Elegance giữ nguyên mức giá 1,508 tỷ đồng.

Hongqi E-HS9: giảm 310-530 triệu đồng

Hongqi E-HS9 là mẫu xe Trung Quốc giảm cao nhất giai đoạn đầu năm 2023. Cụ thể, bản Deluxe giảm 310 triệu đồng, bản Premium giảm 381 triệu đồng và bản Flagship giảm 530 triệu đồng. Giá sau giảm lần lượt 2,658 tỷ đồng, 2,958 tỷ đồng, 3,078 tỷ đồng và 3,158 tỷ đồng, tương ứng với 4 phiên bản: Deluxe, Premium, Premium nội thất hai màu và Flagship.

Là mẫu xe thuần điện Trung Quốc đầu tiên bán rộng rãi tại Việt Nam, Hongqi E-HS9 cùng cỡ SUV full-size hạng sang nhưng giá bán còn thấp hơn SUV cỡ trung hạng sang. Thậm chí, mức giá mới chỉ nhỉnh hơn một chút so với bản cao cấp của Mercedes-Benz GLC và BMW X3.

MG5: hỗ trợ 50% phí trước bạ

MG5 đang được áp dụng chính sách hỗ trợ 50% phí trước bạ, mức giảm tương đương trên dưới 30 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng mua xe thời điểm này còn được nhận nhiều ưu đãi khác tại đại lý, bao gồm: tiền mặt và phụ kiện với tổng trị giá 30 triệu đồng. Xe hiện có 2 phiên bản STD và LUX, giá đề xuất lần lượt 523 triệu đồng và 588 triệu đồng.

