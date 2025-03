Loạt điểm nhấn hấp dẫn của Mitsubishi Xforce Ultimate

Thiết kế thể thao và hiện đại

Mitsubishi Xforce Ultimate mang tới một dáng vẻ thể thao hiện đại với kích thước tổng thể 4.390mm chiều dài, 1.810mm chiều rộng và 1.660mm chiều cao. Xe tạo điểm nhấn hiện đại với đèn chiếu sáng L-shaped phía trên và dải đèn LED hình chữ T và các đường gân dập nổi mạnh mẽ. Xe cũng được trang bị hệ thống la-zăng 18 inch, lớn nhất trong phân khúc, với thiết kế 5 chấu độc đáo. Xe cũng hoàn thiện phần đuôi với đèn hậu T-Shape thanh lịch tạo sự chắc chắn.

Nội thất rộng rãi và tiện nghi hàng đầu phân khúc

Nhờ chiều dài cơ sở tới 2650mm, Mitsubishi Xforce Ultimate mang tới không gian nội thất cực rộng rãi. Xe sử dụng hệ thống ghế ngồi bọc da cao cấp và đặc biệt taplo sử dụng chất liệu vải Melange có khả năng chống bám bẩn, tăng tính thẩm mỹ và sự sang trọng.

Xforce Ultimate cũng được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch và màn hình trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Điều hòa tự động 2 vùng, và đặc biệt tính năng lọc không khí Nanoe X cao cấp ấn tượng. Đi kèm với đó là sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử và giữ phanh tự động kèm theo đèn nội thất tạo sự ấn tượng cho sản phẩm. Và đặc biệt hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium cao cấp với 4 chế độ âm thanh khác nhau.

Đặc biệt, so với các mẫu MPV 5 chỗ khác trong phân khúc giá bán, Xforce Ultimate còn gây ấn tượng với hàng ghế sau rộng rãi hàng đầu trong phân khúc và có thể điều chỉnh 8 mức ngả lưng khác nhau. Đây chính là lý do mà nhiều gia đình lựa chọn Xforce Ultimate bởi sự thoải mái mà xe mang lại cho tất cả các thành viên.

Đủ mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu

Mitsubishi Xforce Ultimate không phải là mẫu xe được đánh giá cao về sức mạnh khi xe chỉ được được trang bị động cơ xăng 1.5L MIVEC với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 141Nm. Bù lại xe được trang bị hộp số tự động vô cấp CVT mang lại khả năng vận hành mượt mà, linh hoạt. Cùng với 4 chế độ lái xe tạo ra khả năng vận hành rất ổn trên nhiều điều kiện khác nhau.

Với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ khoảng 6,4 lít/100km, xe rất tiết kiệm chi phí khi vận hành và do đó là lựa chọn rất hợp lý để đi phố hàng ngày.

Trang bị an toàn hàng đầu

Xforce Ultimate cũng là mẫu xe được tích hợp các trang bị an toàn rất ấn tượng với 6 túi khí đảm bảo an toàn cho mọi thành viên trên xe. Đi kèm với đó là các công nghệ an toàn hiện đại như hệ thống phanh ABS, EBD, hệ thống cân bằng điện tử (ASC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), cảnh báo điểm mù (BSW) và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA). Những tính năng này đảm bảo an toàn tuyệt đối, bảo vệ người lái và hành khách trong mọi tình huống.

Và cuối cùng với mức giá 705 triệu đồng với bản 1 tone màu và 710 triệu đồng với bản 2 tone màu thì Mitsubishi Xforce Ultimate cũng thuộc các dòng xe có giá bán rất hợp lý, phù hợp với túi tiền của nhiều khách hàng, đặc biệt là các gia đình trẻ.