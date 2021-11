Lô xe Toyota Raize đầu tiên đã có mặt tại Việt Nam

Thứ Tư, ngày 03/11/2021 10:00 AM (GMT+7)

Hình ảnh về lô xe Toyota Raize đang trên đường vận chuyển về Việt Nam sau khi chốt ngày ra mắt vào 4/11 tới đây.

Trên các trang mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh về lô xe Toyota Raize đầu tiên đã xuất hiện tại Việt Nam và sẵn sàng cho ngày ra mắt 4/11 tới đây. Xe được nhập khẩu trực tiếp từ thị trường Indonesia. Được biết, số lượng lần này hạn chế khi mỗi đại lý chỉ nhận 4-5 xe, ưu tiên những khách hàng đặt trước, những khách hàng chưa nhận xe phải chờ đến lô hàng tiếp theo, dự kiến về nước đầu năm sau.

Theo hình ảnh cho thấy, lô xe lần này có đủ 7 lựa chọn màu sắc, bao gồm 3 màu đơn sắc và 4 màu có phần nóc đen. Toyota Raize tại Việt Nam có duy nhất một phiên bản và mức giá bán dự kiến 530 triệu đồng. Trước đó, các đại lý đã đồng loạt nhận đặt cọc dòng xe này với số tiền 20 triệu đồng. Sức hút của Raize lớn đến mức các nhân viên tư vấn phải thông báo tạm ngừng nhận đơn do quá tải.

Toyota Raize được phát triển trên nền tảng khung gầm DNGA-A. Mẫu xe này có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.995 x 1.695 x 1.620 mm, chiều dài cơ sở 2.525 mm. Mặc dù sở hữu các thông số về kích thước tương đối khiêm tốn, Toyota Raize vẫn có được không gian nội thất rộng rãi và đầy đủ tiện nghi.

Ngoại thất của Toyota Raize sắp bán tại Việt Nam cũng sẽ giống bản quốc tế. Cụm đèn phía trước ở bản cao cấp là LED, có khả năng bật/tắt tự động. Đèn hậu cũng công nghệ LED. Bộ mâm 5 chấu kích thước 17 inch phối 2 màu tương phản.

Nội thất dự kiến cũng sẽ có vô-lăng tích hợp lẫy chuyển số, màn hình giải trí 9 inch có kết nối điện thoại thông minh, điều hoà tự động và đề nổ bằng nút bấm. Xe được bố trí 5 chỗ ngồi. Điểm mạnh của Raize so với Sonet là hàng ghế sau gập được để mở rộng không gian chứa đồ.

Tại Indonesia, Toyota Raize được trang bị động cơ xăng, dung tích 1.2L và dung tích 1.0L tăng áp. Theo nhiều chuyên gia dự đoán, mẫu xe Toyota Raize tại Việt Nam sẽ có cấu hình động cơ 3 xy-lanh, 1.0L tăng áp, công suất đạt mức 97 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Đi kèm hộp số CVT.

Trang bị an toàn trên Toyota Raize hứa hẹn sẽ có tính năng cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang (2 tính năng này đang có trên Toyota Corolla Cross và Toyota Camry) Đây sẽ là tính năng nổi bật của Toyota Raize khi so với đối thủ Kia Sonet. Một số trang bị an toàn khác có cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi,...

Tại thị trường Việt Nam, Toyota Raize sẽ cạnh tranh trực tiếp với KIA Sonet và thuộc phân khúc xe gầm cao cỡ nhỏ đô thị. Ngoài ra, hãng xe Nhật có phần lợi thế hơn khi biết trước giá bán của mẫu xe KIA Sonet và sẽ có những tinh chỉnh về mức giá nhằm tăng sức cạnh tranh.

Nguồn: http://danviet.vn/lo-xe-toyota-raize-dau-tien-da-co-mat-tai-viet-nam-50202131195823372.htm