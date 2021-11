KIA K3 bản cao cấp nhất có gì nổi bật tại đại lý

Thứ Ba, ngày 02/11/2021 10:00 AM (GMT+7)

Mẫu xe sedan KIA K3 1.6 AT Premium cao cấp nhất có giá bán 659 triệu đồng đã cói mặt tại đại lý.

Chiếc KIA K3 mới vừa được đưa về một đại lý của KIA Việt Nam ở khu vực phía Nam. Xe thuộc phiên bản 1.6 AT Premium cao cấp nhất có giá bán 659 triệu đồng, trong khi hai phiên bản còn lại gồm Luxury và Deluxe có giá lần lượt: 629 và 559 triệu đồng.

Ở phiên bản nâng cấp mới, mẫu sedan hạng C của KIA đã được đổi tên gọi từ Cerato thành K3, tương tự như ở thị trường Hàn Quốc. Phần đầu xe được tinh chỉnh lại với thiết kế đèn pha mới, đèn LED định vị mới và lưới tản nhiệt sắc sảo hơn. Từ phía sau, xe được đổi mới thiết kế cụm đèn hậu, đi cùng với bộ mâm thiết kế mới. Đáng chú ý, KIA K3 mới đã được đổi sang logo mới của KIA, logo mới giúp mẫu sedan mang cảm giác cao cấp và trẻ trung hơn.

Là phiên bản cao cấp, K3 1.6 AT Premium được trang bị đầy đủ các trang bị tiện nghi như màn hình giải trí trung tâm kích thước 10,25 inch. Ghế lái chỉnh điện, tích hợp tính năng nhớ 2 vị trí. Bên cạnh đó, ghế lái và ghế hành khách trước có tính năng sưởi, làm mát ghế ngồi, giúp thoải mái hơn trong mọi điều kiện thời tiết. Đây là tính năng hiếm hoi trong phân khúc sedan hạng C hiện tại. Xe sử dụng hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập, cùng với cửa gió cho hàng ghế sau.

KIA K3 có thêm tính năng khởi động xe từ xa bằng chìa khóa thông minh. Bên cạnh tính năng cốp mở điện thông minh, khi người lái cầm chìa khóa đứng gần khu vực phía sau xe trên 3 giây, cốp xe tự động bật mở, để dễ dàng để hành lý mà không cần bấm nút mở cốp thủ công.

KIA K3 được trang bị khối động cơ xăng 4 xy lanh, dung tích 1.6L MPI hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 125 mã lực và mô-men xoắn 155Nm. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD), thông qua hộp số tự động 6 cấp. Xe đi kèm với các chế độ lái bao gồm: Normal, Eco, Sport được tùy chỉnh bằng nút chuyển “Drive Mode”.

Về mặt an toàn và hỗ trợ lái, phiên bản này được trang bị đầy đủ các hệ thống hỗ trợ an toàn gồm: hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), hệ thống cân bằng điện tử (ESC), hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), hệ thống mã hóa động cơ, cảnh báo chống trộm, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước và sau, camera hỗ trợ đỗ xe, 6 túi khí và tính năng cảm biến áp suất lốp.

Với giá bán khởi điểm từ 559 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn và 659 triệu đồng cho phiên bản cao cấp này, KIA K3 2022 vẫn tiếp tục là mẫu xe có giá bán dễ tiếp cận nhất trong phân khúc sedan hạng C phổ thông tại thị trường Việt. So sánh nhanh giá bán của K3 bản full này rẻ hơn gần 300 triệu đồng so với lựa chọn Honda Civic bản RS.

KIA K3 2022 sẽ phù hợp với đối tượng khách hàng đang tìm mua mẫu sedan hạng C có giá bán và trang bị hợp lý trong phân khúc. Đồng thời, đây là một trong những dòng xe sedan hạng C phổ thông lý tưởng để lựa chọn nâng cấp từ xe hạng A hay hạng B.

Trên thực tế, dòng xe KIA Cerato/K3 đã thuyết phục được nhiều khách hàng nhờ vào yếu tố giá bán, bên cạnh trang bị tốt trong tầm giá. Ngoài ra, động cơ của dòng xe này khá bền bỉ và tiết kiệm, đi cùng với chi phí nuôi thấp.

