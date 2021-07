Lexus IS thế hệ mới vừa lăn bánh rao bán lỗ hơn 200 triệu đồng

Chủ Nhật, ngày 11/07/2021 12:00 PM (GMT+7)

Mẫu xe Lexus IS thế hệ mới vừa đăng ký và lăn bánh hơn 700km đang chào bán với mức giá lỗ 200 triệu đồng tại Hà Nội.

Lexus IS 2021 thế hệ mới lăn bánh 700km được chào bán tại khu vực Hà Nội. Và đây là một trong những chiếc Lexus IS thế hệ mới được bán lại tại Việt Nam. Đối với những ai đam mê các dòng xe Lexus thi đây là một cơ hội tốt để sở hữu chiếc IS300 thế hệ mới với mức chênh lệch 200 triệu đồng.

Theo thông tin rao bán, chiếc Lexus IS 2021 thế hệ mới này chỉ lăn bánh khoảng 700km và đang trong tình trạng như xe mới. Xe thuộc phiên bản IS 300 Luxury và hiện được chủ nhân chào bán với giá 2,6 tỷ đồng. Tức cao hơn mức giá niêm yết 2,49 tỷ đồng cho phiên bản IS 300 Luxury, tuy nhiên người mua sẽ tiết kiệm kha khá chi phí lăn bánh lên đến cả trăm triệu đồng.

Theo tìm hiểu, Lexus IS 300 Luxury 2021 có giá lăn bánh rơi vào khoảng 2,85 tỷ đồng tại Hà Nội, chưa đi kèm các chi phí khác như bảo hiểm hay đồ chơi phụ kiện. Tạm tính, lăn bánh 700km, chủ xe này đã chịu “lỗ” hơn 200 triệu đồng vào chi phí lăn bánh. Tuy nhiên, việc tìm được người mua không phải dễ dàng, vì IS 2021 có giá khá cao trong phân khúc.

Dòng IS 2021 được Lexus Việt Nam phân phối tổng cộng 3 phiên bản IS300 gồm Standard, Luxury và 300h (Hybrid) với mức giá từ 2,13 – 2,82 tỷ đồng. Trong đó, phiên bản IS300 bản Standard Tiêu chuẩn có giá lăn bánh tạm tính ở tỉnh không dưới 2,3 tỷ đồng, ngang tầm giá của sedan hạng sang cỡ trung như Mercedes-Benz E200 Exclusive có giá 2,31 tỷ đồng. .​

Tại thị trường Việt, đa số khách hàng quan tâm đến Lexus thường đi theo xu hướng mua xe kiểu “ăn chắc mặc bền” vì hãng là thương hiệu xe sang được ưa chuộng bởi độ giữ giá cao, dễ mua dễ bán, vận hành bền bỉ. Đây là những ưu điểm nổi bật giúp Lexus trở thành thương hiệu xe sang được nhiều khách hàng Việt ưu tiên lựa chọn. Ngoài ra, Lexus là thương hiệu xe thường được khách hàng duy trì sử dụng lâu dài, ít có nhu cầu bán lại.​

Khác với các dòng xe khác như ES, LS hay các dòng SUV khác như GX và LX vốn có giá cao và thiết kế có phần đứng tuổi hơn. Dòng Lexus IS 2021 và CUV NX đều có điểm chung nằm ở thiết kế trẻ trung, sắc sảo, thích hợp để tiếp cận được đối tượng khách hàng trẻ thành đạt. Ngoài ra, Lexus IS cũng là mẫu xe có giá bán dễ tiếp cận nhất trong danh mục sản phẩm của thương hiệu Lexus tại Việt Nam.

Nội thất IS 2021 thiết kế đơn giản, hài hoà và sang trọng. Vô-lăng bọc da tích hợp lẫy chuyển số, bảng đồng hồ thể thao kiểu analog được tích hợp thêm màn hình hiển thị đa thông tin kích thước 4,2 inch. Màn hình thông tin giải trí 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Xe đi kèm với điều hòa tự động 2 vùng độc lập.

Lexus IS 300 Luxury được trang bị khối động cơ 4 xy lanh thẳng hàng, dung tích 2.0L, cho công suất tối đa 241 mã lực tại 4.800 – 5.800 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 350Nm tại 1.650 – 4.400 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD), thông qua hộp số tự động 8 cấp. Xe có 3 chế độ lái: Eco, Normal và Sport.

Lexus IS 2021 đã qua sử dụng là lựa chọn dành cho người mua xe có chi phí mua rộng rãi, muốn tiết kiệm một phần chi phí lăn bánh. So với các lựa chọn khác như Mercedes-Benz C-Class hay BMW 3 Series, thì chơi dòng IS 2021 ít đụng hàng khi đi phố.

