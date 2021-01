KIA Sportage thế hệ mới lộ diện ảnh chạy thử

Thứ Sáu, ngày 29/01/2021 13:30 PM (GMT+7)

Thế hệ thứ 5 của Kia Sportage tiếp tục lộ diện trước khi ra mắt chính thức, hứa hẹn gây áp lực cho Hyundai Tucson và Mazda CX-5.

Dựa trên những hình ảnh chạy thử của Kia Sportage mới lộ diện cách không lâu, các nhà thiết kế đồ hoạ phương tây đã mô phỏng ra bản vẽ thực tế của mẫu xe này. Qua đó, cho người dùng cái nhìn tổng quan hơn về thế hệ sản phẩm tiếp theo của hãng xe Hàn Quốc.

Cụ thể, Kia Sportage thế hệ mới sở hữu vóc dáng và phong cách thiết kế tổng thể hoàn toàn thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm. Đầu xe gây chú ý và nổi bật với chi tiết mặt ca-lăng hình mũi hổ được phân tầng rõ rệt với các nan trang trí thể thao hơn, cụm đèn chiếu sáng chính sắc sảo cùng cách bố trí các projector tương tự như "đàn anh" Sorento.

Nhìn từ ngang hông, Kia Sportage mang dáng vẻ thanh thoát, hiện đại theo ngôn ngữ thiết kế mới mà hãng xe Hàn Quốc đang theo đuổi và áp dụng lên các mẫu xe tương lai của hãng. Tổng thể thiết kế của mẫu crossover cỡ trung tới từ KIA giờ đây đã bứt phá hơn rõ rệt và thậm chí nó còn gây ấn tượng mạnh về thị giác hơn so với "đàn em" Seltos.

Theo một số nguồn tin, Kia Sportage thế hệ mới có thể cũng sẽ sử dụng chung nền tảng động cơ 1.6L, 2.5L và 1.6L hybrid từ Hyundai Tucson mới. Đây cũng chính là điểm khiến Sportage sẽ dàng ăn điểm hơn so với đối thủ. Trước đó, Kia Sportage thế hệ mới từng được dự kiến ra mắt vào tháng 8/2020, tuy nhiên kế hoạch phát triển đã bị trì hoãn do nhiều lý do.

Tại Việt Nam, Kia Sportage đã không có trong danh sách phân phối của hãng từ lâu (khoảng đời xe 2015). Nếu được đưa về phiên bản mới, Kia Sportage chắc chắn sẽ gây áp lực không nhỏ lên các đối thủ trong phân khúc SUV 5 chỗ như: Honda CR-V, Hyundai Tucson, Mazda CX-5 hay Subaru Forester.

