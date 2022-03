Kia Sportage 2023 sắp ra mắt Việt Nam, chốt giá từ 621 triệu đồng tại Mỹ

Kia Sportage 2023 chính thức được công bố giá bán tại thị trường Mỹ, khởi điểm từ 27.205 USD (khoảng 621 triệu đồng).

Kia Sportage 2023 có giá khởi điểm từ 27.205 USD (khoảng 621 triệu đồng) cho phiên bản LX dẫn động cầu trước. Với phiên bản dẫn động tất cả các bánh, khách hàng sẽ chi thêm 1.800 USD, để mua bản EX với giá bán 29.205 USD (khoảng 667 triệu đồng).

Kia Sportage X-Line chỉ có sẵn hệ dẫn động cầu trước AWD với giá 32.005 USD (khoảng 731 triệu đồng). Trong khi đó, phiên bản Sportage SX dẫn động cầu trước và SX Prestige có giá khởi điểm lần lượt là 32.705 USD (khoảng 747 triệu đồng) và 34.705 USD (khoảng 792 triệu đồng).

Kia Sportage X-Pro và X-Pro Prestige chỉ có sẵn với hệ dẫn động bốn bánh, trong đó, X-Pro có giá 36.205 USD (khoảng 827 triệu đồng) , trong khi X-Pro Prestige có giá là 38.005 USD (khoảng 868 triệu đồng).

Về thiết kế tổng thể, Kia Sportage 2023 tại thị trường Mỹ dài hơn so với các thị trường khác như Châu Âu nhờ đó cabin cũng rộng rãi hơn.

Kia Sportage 2023 được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới ‘Opposites United’ của nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc và có lưới tản nhiệt hình mũi hổ lớn ở phía trước.

Mẫu xe gây ấn tượng mạnh bởi dải đèn LED ban ngày hình boomerang nổi bật, vòm bánh xe cơ bắp, những đường gân dập nổi sắc nét, cùng cụm đèn hậu LED bắt mắt.

Tất cả các phiên bản của Sportage 2023 đều được trang bị tiêu chuẩn với cụm đồng hồ đo kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình thông tin giải trí 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Đi kèm với các tuỳ chọn nội thất như: hệ thống âm thanh cao cấp Harmon Kardon, đa kết nối Bluetooth, sạc không dây và các dịch vụ Kia Connect, bao gồm Wi-Fi hotspot và tích hợp loa thông minh.

Các trang bị an toàn tiêu chuẩn bao gồm: Cảnh báo tài xế mất tập trung, Hỗ trợ đi theo làn đường, Hỗ trợ giữ làn đường, Tránh va chạm phía trước với tính năng phát hiện người đi xe đạp, Cảnh báo có người phía sau, hệ thống quan sát Rear View Monitor và Cảnh báo khoảng cách đỗ xe khi lùi.

Ngoài ra còn có các tuỳ chọn như: Hệ thống giám sát điểm mù, Hỗ trợ tránh va chạm tại điểm mù, Hỗ trợ tránh va chạm khi có phương tiện cắt ngang phía sau, Tránh va chạm phía trước khi rẽ ở giao lộ, Cảnh báo khoảng cách đỗ xe phía trước, Hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc, Hỗ trợ giới hạn tốc độ thông minh, Kiểm soát hành trình thông minh dựa trên điều hướng Tránh va chạm khi lùi xe, Cảnh báo thoát hiểm an toàn và Kiểm soát hành trình thông minh với tính năng Stop and Go.

Tất cả các phiên bản Kia Sportage 2023 tại Mỹ đều được trang bị động cơ 2.5L 4 xi-lanh, sản sinh công suất tối đa 187 mã lực, đi kèm với hộp số tự động 8 cấp cùng hệ dẫn động FWD và AWD.

Riêng các mẫu Hybrid và PHEV hiện vẫn chưa được công bố giá bán tại Mỹ.

