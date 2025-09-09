KIA Sorento 2025 bất ngờ xuất hiện công khai tại Thành phố Hồ Chí Minh

Mới đây, một chiếc KIA Sorento 2025 được bắt gặp tại khu đô thị Sala (TP.HCM). Xe có ngoại thất màu ghi và gắn biển tên “New Sorento”, mang bộ mâm 20 inch mới, hai tông màu, đi cùng lốp 255/45.

KIA Sorento 2025 xuất hiện tại khu Sala (TP.HCM). Ảnh: Tran Phong

Bản nâng cấp mới của KIA Sorento được thiết kế lại đèn pha và đèn hậu đặt dọc tương tự Carnival. Cản trước gọn gàng hơn, nắp capo cũng được tinh chỉnh. Tất cả phiên bản trang bị đèn pha LED Projector, tích hợp tính năng đèn pha tự động bật tắt và đèn chiếu xa thông minh. Cửa sổ trời toàn cảnh chỉ trang bị trên phiên bản AWD.

Sau 5 năm có mặt tại Việt Nam, KIA Sorento chuẩn bị bước vào bản facelift 2025 với diện mạo mới. Ảnh: Tran Phong

Tham khảo thông tin từ thị trường quốc tế cũng như một bảng thông số rò rỉ trên mạng xã hội, xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.815 x 1.900 x 1.700 mm, chiều dài cơ sở 2.815 mm và khoảng sáng gầm 176 mm. Như vậy, bản mới hơn bản cũ 5 mm chiều dài, và giữ nguyên các thông số còn lại.

Nội thất KIA Sorento 2025 hiện đại và gọn gàng hơn. Trên bảng táp lô là cụm 2 màn hình cong, kết hợp của màn hình đồng hồ và màn hình giải trí trung tâm đồng kích thước 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android không dây.

Nội thất KIA Sorento 2025. Ảnh: KIA

Nhiều tính năng nổi bật đã trở thành tiêu chuẩn trên KIA Sorento 2025 như: sưởi vô lăng, ghế lái nhớ vị trí, sưởi và làm mát hàng ghế trước, điều hòa tự động 2 vùng, hệ thống âm thanh 12 loa Bose, HUD, sạc không dây, rèm che nắng, cần số dạng núm xoay,...

KIA Sorento 2025 xe có thêm cảm biến hỗ trợ đỗ xe bên hông (bản cũ chỉ có cảm biến trước và sau), cùng tính năng cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía sau khi đỗ xe (PCA). Tính năng cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA nâng cấp lên bản FCA 2.0.

Các tính năng ADAS khác vẫn đầy đủ cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi, ga tự động thích ứng. Bên cạnh đó là hệ thống 6 túi khí, camera 360 độ, hiển thị điểm mù trên màn hình đồng hồ, cảnh báo và hỗ trợ mở cửa xe an toàn, cảnh báo người lái mất tập trung, và cảnh báo người ngồi hàng ghế sau.

KIA Sorento 2025 tại nước ngoài.

Động cơ KIA Sorento 2025 không thay đổi so với bản cũ. Bản Xăng dùng động cơ SmartStream 2.5G cho công suất 177 mã lực và mô-men xoắn 232 Nm, hộp số tự động 6 cấp. Bản Dầu dùng động cơ SmartStream 2.2D cho công suất 198 mã lực và mô-men xoắn 440 Nm, hộp số tự động DCT 8 cấp.

Các phiên bản Xăng và Dầu có hậu tố FWD trang bị dẫn động cầu trước và 4 chế độ lái (Comfort, Eco, Sport, Smart), trong khi hậu tố AWD trang bị dẫn động bốn bánh, cũng có 4 chế độ lái có và bổ sung 3 chế độ lái off-road (Snow, Mud, Sand).

Phiên bản đang phân phối tại Việt Nam mở bán chính hãng từ tháng 9/2020, tính đến nay đã tròn 5 năm. Việc chưa ra mắt bản facelift là hơi muộn so với chu kỳ nâng cấp trung bình khoảng 3 năm của các hãng xe Hàn.

Theo giới tư vấn hàng, KIA Sorento 2025 dự kiến về đại lý trong tháng này với 4 phiên bản: Xăng 2.5G Signature FWD, Xăng 2.5G Signature AWD, Dầu 2.2D Signature FWD và Dầu 2.2D Signature AWD. Giá bán chính thức của xe chưa được tiết lộ.