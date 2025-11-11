Kia Soluto - sedan hạng B “ngon-bổ-rẻ” cho giới chạy dịch vụ

Kia Soluto đang là mẫu xe được nhiều người kinh doanh dịch vụ vận chuyển để ý và lựa chọn. Cụ thể, năm 2019, Kia Soluto gia nhập vào thị trường Việt Nam với sứ mệnh tiếp nối hành trình của “người tiền nhiệm” Kia Rio vốn bị khai tử từ năm 2018.

Điều này khá dễ hiểu khi Kia Soluto có mức giá khởi điểm chỉ từ 369 triệu đồng, được đánh là rẻ nhất phân khúc hay thậm chí còn dễ chịu hơn một số mẫu sedan hạng A như Honda Brio, Vinfast Fadil. Đến đầu tháng 11/2021, bản facelift của dòng sedan nhà Kia trình làng với một số nâng cấp nhẹ về trang bị, đồng thời thay đổi nhận diện logo mới mang đến diện mạo trẻ trung, hiện đại hơn nhưng giá bán không đổi.

Thông qua động thái này từ hãng, Kia Soluto hứa hẹn sẽ nâng cao sức cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc như Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City,... và đem đến sự phục vụ tốt hơn các nhu cầu của khách hàng, từ sử dụng cho gia đình đến chuyên chở hành khách.

Tổng quan ngoại và nội thất

Đánh giá Kia Soluto về ngoại thất, mẫu xe ở lần nâng cấp gần nhất không có sự thay đổi diện mạo mà vẫn duy trì thiết kế thông minh, trẻ trung, năng động và thu hút nhờ sự kết hợp hài hòa giữa những đường thẳng tối giản cùng đường nét cong phong cách, mang đến trải nghiệm nhiều cảm xúc.

Xe có kích thước tổng thể theo tỷ lệ dài x rộng x cao lần lượt là 4.300 x 1.700 x 1.460 (mm), trục cơ sở dài 2.570 mm. Các thông số này nhìn chung đều kém hơn các đối thủ, nhưng riêng khoảng sáng gầm xe bằng với Hyundai Accent (150mm) và vượt trội hơn Toyota Vios (133mm) hay Honda City (134mm).

Đầu xe Kia Soluto trông khá hầm hố với bộ lưới tản nhiệt mũi hổ quen thuộc, viền Chrome trên dưới kết nối cụm đèn pha nổi khối tạo nên diện mạo dữ dằn. Tại đây, các phiên bản của mẫu xe hạng B vẫn chỉ sử dụng bóng thường halogen mà không có tùy chọn gương cầu Projector như một số đối thủ. Điều này khiến cho không ít người hụt hẫng vì họ còn kỳ vọng xe sẽ được trang bị cả đèn LED hiện đại hơn.

Dải LED ban ngày 4 điểm đặt dọc trong hốc nhựa đen hai bên phía dưới (Bản MT không có đèn ban ngày). Cặp đèn sương mù được thiết kế kiểu bóng tròn Projector đối xứng trên cản trước, nằm gọn trong hốc gió thình thang sơn đen ở giữa - nơi đảm nhiệm vai trò thông gió khoang động cơ. Một thanh nhựa bản to đen bóng chắn ngang nâng lấy biển số giúp đầu xe cứng cáp, bề thế hơn.

Ở bên hông, thân xe dường như không để lại nhiều ấn tượng như phía trước, từ dáng xe đến các đường dập gân đều không quá nổi bật trong khi phần bánh xe hơi nhỏ khiến cho tổng thể trông chưa được cân đối. Các viền cửa sổ đều được sơn đen.

Phần gương hậu cùng màu thân xe hỗ trợ chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ, tính năng gập điện mới chỉ được bổ sung trên bản AT Luxury. Tay nắm cửa mạ chrome sáng bóng, riêng bản số sàn thấp nhất vẫn sơn cùng màu thân. Điều đáng tiếc là tại đây không trang bị nút bấm mở cửa khi một mẫu xe hạng A như Kia Morning cũng đã sở hữu.

Xe được trang bị bộ mâm đúc hợp kim nhôm kích thước 14 inch đa chấu, phiên bản MT chỉ sử dụng mâm thép với cùng kích thước nhưng thiết kế ít bắt mắt hơn. Bên trong khoang nội thất, với chiều dài cơ sở đạt 2.570 mm, nhỉnh hơn Toyota Vios (2.550 mm), mẫu B-sedan mang đến cho người dùng một không gian rộng rãi, thoáng đãng. Thiết kế khoang lái khá đơn giản, tập trung vào tính thực dụng.

Chất liệu nhựa cứng cùng tone màu đen được sử dụng chủ yếu. Cửa gió tròn cổ điển hai bên viền chrome sáng bóng, 2 cửa gió ở giữa được gói gọn trong khung kim loại cùng với màn hình trung tâm tạo cái nhìn cân đối cho mặt taplo.

Khu vực điều khiển trung tâm của chiếc sedan hạng B vẫn duy trì dạng núm xoay quen thuộc của các dòng xe đời cũ, trong khi các nút điều khiển kính xe đặt ngay phía dưới thay vì trên tappi cửa, nép hơi sâu vào trong nên dễ bị khuất sáng lúc trời tối.

Xe được trang bị vô lăng bọc da 3 chấu tích hợp các phím bấm tiện lợi như đàm thoại rảnh tay, điều khiển âm lượng (vô lăng trên bản MT chỉ ở dạng trần, không có phím điều khiển). Chức năng Cruise Control hiện diện duy nhất trên bản AT Luxury.

Cụm đồng hồ sau vô lăng thiết kế dạng analog kết hợp màn hình hiển thị đa thông tin đơn sắc 2.8 inch ở trung tâm. Tầm nhìn trên xe được đánh giá ở mức khá với trụ A mỏng, tuy nhiên phần gương hậu vẫn đặt tại vị trí. Tiện nghi, xe được trang bị màn hình cảm ứng giải trí trung tâm kích thước 7 inch ở các phiên bản từ MT Deluxe trở đi, kết nối GPS/AUX/USB,…, hệ thống âm thanh 6 loa (Bản MT thấp nhất chỉ có 4 loa).

Với tính năng kết nối Kia Link, người dùng sẽ nhận được nhiều hỗ trợ hữu ích khi đang lưu thông trên đường, điển hình như tự động gửi thông báo đến 5 số điện thoại thiết lập sẵn trong trường hợp xe gặp sự cố khẩn cấp, lưu lịch sử vận hành, quản lý chi phí vận hành, chẩn đoán và phát hiện lỗi kỹ thuật xe,...

Cả 4 phiên bản xe đều sử dụng điều hòa chỉnh cơ và không trang bị cửa gió hàng ghế sau. Điều này gây nhiều bất tiện giữa thời tiết nắng gắt của khí hậu Việt Nam. Ngoài ra, chiếc sedan hạng B sở hữu một số tính năng nổi bật như kính cửa điều khiển điện, đèn nội thất, nút Start/Stop, chìa khóa thông minh (Bản AT Luxury).

Hệ thống ghế ngồi trên các phiên bản cảu xe có sự phân cấp rõ ràng, trong khi 2 bản Deluxe có ghế bọc da, bản Luxury phối 2 tone màu sang trọng thì bản số sàn MT vẫn chỉ dùng ghế bọc nỉ. Hàng ghế trước không quá ôm lưng người ngồi nhưng cũng có các miếng đệm đỡ dày, phù hợp cho người yêu thích sự rộng rãi. Ghế lái có bệ để tay độc lập khá mảnh và “cổ” nên khách hàng sẽ không có thêm hộp chứa đồ ngay vị trí này.

Ở phía sau, các ghế của Kia Soluto được trang bị đầy đủ 3 tựa đầu có thể tùy chỉnh độ cao thay vì cố định như bản tiền nhiệm. Độ ngả lưng được tăng lên đến 99 độ giúp hành khách dễ tìm được tư thế ngồi xe thoải mái nhất. Đồng thời, bệ tỳ tay trung tâm cũng được bổ sung trong lưng ghế giữa, tích hợp thêm 2 hộc để ly tiện lợi.

Nhờ thiết kế nắp cốp cao, xe có dung tích khoang hành lý khá rộng rãi lên đến 475 lít. Bên trong có đèn chiếu sáng hỗ trợ người dùng dễ dàng sắp xếp đồ đạc, hành lý trong điều kiện thiếu ánh sáng. Đuôi xe thiết kế đơn giản và có phần điệu đà so với hình ảnh hầm hố của đầu xe. Chiếm sóng chủ đạo tại nơi đây là các đường nét bo tròn mềm mại với logo hãng kiểu mới nổi bật.

Đèn hậu trên các phiên bản vẫn chỉ dừng loại ở lại Halogen, thiết kế nổi khối ôm lấy phần góc hai bên thay vì tập trung vào nắp cốp như “đàn anh” Kia K3 hay K5. Từ bản MT Deluxe trở đi có thêm cánh hướng gió nhằm tăng cảm giác thể thao.

Động cơ, vận hành và trang bị an toàn

Xe được trang bị khối động cơ xăng Kappa, dung tích 1.4L, cho công suất tối đa 94 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 132Nm đi kèm hệ dẫn động cầu trước. Hai bản cao cấp hơn bao gồm AT Deluxe và AT Luxury được trang bị hộp số tự động 4 cấp hỗ trợ chuyển số thông minh, trong khi các phiên bản còn lại chỉ có hộp số sàn 5 cấp.

Về trang bị an toàn, mẫu B-sedan nhà Kia sở hữu hàng loạt các tính năng hiện đại tiêu chuẩn như 2 túi khí trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, dây đai an toàn các hàng ghế, tự động khóa cửa khi vận hành, khóa cửa điều khiển từ xa. Chức năng mã khóa chìa khóa, cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau cùng cảm biến lùi chỉ không có trên bản MT. Riêng bản AT Luxury còn được ưu ái thêm hệ thống cân bằng điện tử ESP và hệ thống khởi hành ngang dốc HAC.

Đánh giá

Về tổng quan xe tuy có mức giá bán hấp dẫn nhưng vẫn chưa thực sự chiều lòng người dùng bởi những trang bị còn “nghèo nàn”, “cổ điển”. Mẫu sedan hạng B sẽ thích hợp với những gia đình có nhu cầu di chuyển nội đô đơn thuần mà không đòi hỏi quá nhiều về thiết kế, công nghệ hoặc dành cho việc kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách.

Nếu khách hàng chưa có nhiều ngân sách để đầu tư cho phiên bản Kia Soluto AT Luxury, thì MT Deluxe hay AT Deluxe sẽ là sự lựa chọn phù hợp bởi chúng sở hữu những trang bị gần tương đương với bản cao cấp nhất, giúp mang đến cho bạn trải nghiệm thú vị hơn.

Bảng giá niêm yết các phiên bản của dòng xe Kia Soluto: