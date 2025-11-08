Doanh số KIA Soluto năm 2025: Vẫn ì ạch dù giảm giá sâu

Tiếp tục là năm kinh doanh không thực sự ấn tượng với KIA Soluto khi từ đầu năm 2025 tới nay, doanh số tháng của mẫu sedan B này liên tục ở mức dưới 50 xe/tháng. Cao nhất là tháng 4/2025, cũng chỉ đạt 57 xe.

Như vậy, tính cho tới hết tháng 9 (hiện doanh số tháng 10 chưa công bố), doanh số cộng dồn năm 2025 của KIA Soluto chỉ đạt 215 xe, giảm tới hơn 25% so với cùng kỳ năm 2024 và dường như không có dấu hiệu khởi sắc ở dịp cuối năm.

Trong năm 2025, KIA cũng đã tích cực đưa ra các chương trình ưu đãi, giảm giá cho Soluto. Trong đó, mẫu sedan B được giảm giá 10 triệu đồng, trong khi mức ưu đãi ở tháng 10 lên tới 17 - 47 triệu đồng tùy phiên bản. Tuy nhiên, nỗ lực của KIA dường như không thể bù đắp được những điểm yếu của mẫu xe này.

Hiện tại, KIA Soluto được phân phối trên thị trường với mức giá từ 386 - 422 triệu đồng, thuộc hàng rẻ nhất trong phân khúc sedan B. Tuy nhiên, không gian nội thất kém rộng rãi, động cơ yếu và các trang bị hơi "nghèo" là những điểm mà Soluto thua kém so với các dòng xe khác trong phân khúc.

Trong khi đó, khách hàng Việt hiện có xu hướng lựa chọn các mẫu xe có không gian nội thất rộng rãi để có thể đáp ứng nhu cầu của gia đình. Đồng thời, nếu sử dụng cho mục đích cá nhân, các mẫu sedan với các trang bị hiện đại và an toàn cũng là ưu tiên của người dùng trẻ.

Do đó, để cải thiện doanh số Soluto, chắc chắn KIA cần phải thực hiện một cuộc nâng cấp toàn diện về cả thiết kế nội ngoại thất, cũng như các trang bị.