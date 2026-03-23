Kia Seltos Premium 1.4 AT 2021 xe gia đình rao bán 479 triệu đồng

Thị trường xe cũ ghi nhận một lựa chọn đáng chú ý khi một chiếc Kia Seltos Premium 1.4 AT 2021 đang được rao bán với mức giá 479 triệu đồng. Phiên bản cao cấp này sử dụng động cơ tăng áp, từng được nhiều người dùng đánh giá cao về khả năng vận hành lẫn trang bị trong phân khúc crossover hạng B. Mức giá này nhanh chóng thu hút sự quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh nhiều mẫu xe cùng đời vẫn neo ở mức cao hơn.

Theo thông tin từ người bán, xe được sản xuất năm 2021, đã lăn bánh khoảng 58.000Km, thuộc diện xe gia đình sử dụng. Con số Odo không quá lớn nếu xét theo mặt bằng chung, đồng thời phần nào phản ánh mức độ khai thác ở mức vừa phải. Xe có màu ngoại thất đỏ, nội thất phối nhiều màu, đi kèm cấu hình 5 chỗ ngồi và kiểu dáng crossover phù hợp nhu cầu di chuyển linh hoạt trong đô thị.

Điểm đáng chú ý nằm ở khối động cơ xăng 1.4L tăng áp, kết hợp hộp số tự động và hệ dẫn động cầu trước. Với cấu hình này, Kia Seltos Premium từng được xem là một trong những mẫu xe có cảm giác lái năng động hơn so với các đối thủ cùng phân khúc. Trong điều kiện vận hành thực tế, động cơ turbo mang lại độ bốc tốt ở dải tốc độ thấp và trung bình, phù hợp với người dùng trẻ hoặc những ai ưu tiên trải nghiệm lái.

Người bán cũng cho biết xe được bảo dưỡng định kỳ, ngoại hình và nội thất giữ ở tình trạng “cực mới”. Dù các thông tin này cần kiểm chứng trực tiếp, nhưng nếu đúng như mô tả, đây sẽ là một điểm cộng lớn. Trên thị trường xe cũ, những chiếc xe có lịch sử bảo dưỡng rõ ràng, ít va chạm luôn có giá trị thanh khoản cao hơn và ít rủi ro cho người mua.

Xét về trang bị, phiên bản Premium 1.4 AT từng được Kia ưu ái với nhiều tiện nghi đáng chú ý như ghế da cao cấp, cửa sổ trời, vô lăng tích hợp nhiều chức năng và hệ thống giải trí đầy đủ. Những yếu tố này giúp Seltos tạo lợi thế cạnh tranh khi so với các mẫu xe cùng tầm giá, đặc biệt khi mua xe đã qua sử dụng nhưng vẫn giữ được trải nghiệm gần với xe mới.

Mức giá 479 triệu đồng có thể xem là con số khá “mềm” nếu đặt cạnh mặt bằng chung của dòng xe này. Trên các sàn giao dịch, Kia Seltos 2021 bản turbo thường dao động từ khoảng 500 đến hơn 550 triệu đồng tùy tình trạng và số Km. Việc xuất hiện một chiếc xe dưới ngưỡng 500 triệu đồng khiến nhiều người cân nhắc, nhất là với nhóm khách hàng muốn nâng cấp từ sedan hạng B hoặc tìm một mẫu xe gia đình đa dụng.

Tuy nhiên, người mua vẫn nên thận trọng khi tiếp cận những mức giá hấp dẫn. Cần kiểm tra kỹ lịch sử xe, tình trạng khung gầm, động cơ cũng như các chi tiết hao mòn như lốp, phanh, hệ thống treo. Ngoài ra, các yếu tố như ngập nước, tai nạn hoặc xe từng chạy dịch vụ cũng cần được xác minh rõ ràng trước khi xuống tiền.

Nhìn chung, với tầm tài chính dưới 500 triệu đồng, một chiếc Kia Seltos Premium 1.4 AT 2021 nếu đảm bảo chất lượng tốt sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc. Mẫu xe này đáp ứng được nhiều tiêu chí từ thiết kế, trang bị đến khả năng vận hành, phù hợp với người dùng cần một chiếc xe gầm cao đa dụng, phục vụ cả nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn di chuyển xa cuối tuần.