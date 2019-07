Không thắt dây an toàn, tài xế ô tô bị phạt bao nhiêu tiền?

Chủ Nhật, ngày 14/07/2019 16:07 PM (GMT+7)

Dây an toàn là trang bị thường bị các bác tài xế Việt ít sử dụng. Chúng ta nên tự giác thắt dây an toàn để tránh gây hậu quả nghiêm trọng.

Xuất hiện cách đây hơn 50 năm, dây an toàn là trong những hệ thống an toàn đầu tiên được trang bị trên xe ô tô và và có giá trị to lớn trong việc bảo vệ mạng sống con người. Kể từ khi ra đời, chiếc đai an toàn đã giảm số người tử vong do các tai nạn giao thông xuống hơn một nửa.Theo sau là một loạt các trang bị an toàn tiếp theo như cột lái tự đổ, nóc xe chịu lực, thanh chống lật và quan trọng nhất chính là túi khí.

Không có dây an toàn, những công nghệ an toàn tiên tiến khác cũng mất đi rất nhiều giá trị nếu chẳng may tai nạn xảy ra dù bạn đang sở hữu những chiếc sedan hay SUV. Thế nhưng, nhiều người vẫn có thói quen không chịu thắt dây an toàn khi lái xe hay ngồi trên xe.

Chưa kể, trên những dòng xe đời mới được trang bị hệ thống cảnh báo thắt dây an toàn, một số chủ xe hay lái xe còn tìm cách tắt đi tính năng này bằng cách này hay cách khác. Điều này gián tiếp gây ra những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng của con người.

Được biết, từ ngày 01/01/2018, cả người điều khiển và người ngồi tại bất kỳ vị trí nào trên xe đều phải thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy. Căn cứ Điểm k và Điểm l Khoản 1 Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định như sau: “Điều 5. Xử phạt người điều khiển, người được chở trên xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ:

1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: k) Không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy; l) Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy”.

Bên cạnh đó, Khoản 7 Điều 80 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định: “Điều 80. Hiệu lực thi hành

7. Việc áp dụng quy định tại Điểm k, Điểm l Khoản 1 Điều 5 Nghị định này để xử phạt đối với người điều khiển, người được chở trên xe ô tô trong trường hợp người được chở ở hàng ghế phía sau trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018″.

Điển hình trong năm 2018, vụ tai nạn thương tâm trên cao tốc Liên Khương - Đà Lạt. Theo thông tin, chiếc xe gặp nạn là Ford Everest, một chiếc xe hiện đại và an toàn, nhưng chỉ vì người ngồi trên xe không thắt dây an toàn, nên đã văng ra khỏi xe và tử vong. Nguyên nhân gây ra tai nạn còn nhiều yếu tố khác, tuy nhiên nếu có thắt dây thì mọi chuyện có thể đã khác, khi rủi ro đã được hạn chế.

Một số người vẫn chủ quan trên xe đã có túi khí. Tuy nhiên trên thực tế, không thắt dây an toàn khiến hiệu quả của túi khí giảm đi rất nhiều, thậm chí gây nguy hiểm ngược lại đối với người ngồi trên xe. Vì vậy các bác tài nên chủ động đồng thời nhắc nhở người ngồi trên xe sử dụng trang bị này để được bảo vệ, cũng như tránh bị phạt không đáng có.