Không phải nút bấm: đây mới là công dụng thật của vòng tròn trên taplo ô tô

Đây chính là cảm biến cường độ ánh nắng mặt trời, một công nghệ quan trọng không nên nhầm lẫn với tính năng định vị phổ biến trên ô tô. Cảm biến này hoạt động đồng bộ với hệ thống điều hòa không khí của xe, có nhiệm vụ theo dõi cường độ ánh nắng mặt trời chiếu vào khoang xe.

Thông thường, cảm biến được trang bị một điốt quang - một chất bán dẫn sử dụng ánh sáng để tạo ra điện. Dựa trên cường độ ánh nắng, cảm biến sẽ gửi lệnh đến hệ thống hệ thống điều hòa không khí (HVAC) để điều chỉnh mức độ làm mát. Càng có nhiều ánh nắng, hệ thống điều hòa càng phải hoạt động mạnh hơn để giữ cho người dùng cảm thấy thoải mái.

Một số xe chỉ có một cảm biến, trong khi những xe có hệ thống điều hòa tự động hai vùng thường được trang bị cảm biến ở cả hai bên bảng điều khiển. Các cảm biến này có thể được đặt trên lưới loa, lỗ thông hơi sưởi kính chắn gió hoặc các tấm ốp có thể tháo rời.

Khi cảm biến ánh nắng mặt trời giao tiếp với hệ thống điều khiển khí hậu, nó sẽ ảnh hưởng đến các yếu tố như tốc độ quạt, cửa gió và nhiệt độ không khí. Nếu người dùng từng thấy xe tự động điều chỉnh điều hòa vào những ngày nắng nóng, đó không phải là lỗi của hệ thống HVAC mà là cảm biến đang hoạt động đúng chức năng của nó.

Mặc dù người ngồi trong xe có thể tự điều chỉnh nhiệt độ mục tiêu, cảm biến vẫn sẽ điều chỉnh hệ thống HVAC để duy trì nhiệt độ mới đã chọn. Với khoảng 60% lượng nhiệt bên trong xe đến từ ánh nắng mặt trời, cảm biến này thực sự là một thành phần quan trọng.

Vì vậy, việc đảm bảo cảm biến cường độ ánh nắng mặt trời hoạt động chính xác là rất cần thiết. Nếu bị che phủ hoặc chặn khu vực kính chắn gió nơi cảm biến nằm, nó có thể đưa ra các chỉ số không chính xác. Không ai muốn cảm thấy quá nóng vào những ngày hè oi ả hay quá lạnh khi trời đông giá rét, trừ khi họ là phi công chiến đấu đang bật điều hòa hết công suất vào mùa đông.