Khám phá Hyundai Creta bản thuần điện

Hyundai gần đây đã công bố sự ra mắt của mẫu xe điện Creta Electric tại thị trường Ấn Độ, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển xe điện của hãng. Điểm gây ấn tượng thực sự mạnh ở mẫu SUV cỡ nhỏ này chính là khả năng di chuyển lên tới 473 km chỉ với một lần sạc.

Tại thị trường Ấn Độ, Hyundai Creta Electric được giới thiệu với 4 phiên bản khác nhau với giá khởi điểm từ 526 triệu đồng. Thiết kế của xe vẫn giữ nguyên phong cách của phiên bản động cơ đốt trong, nhưng có một số điểm khác biệt nổi bật như lưới tản nhiệt khép kín với họa tiết điểm ảnh và cản trước được trang bị cánh gió chủ động, giúp tối ưu hóa hiệu suất khí động học.

Phần đầu xe được tích hợp cổng sạc thông minh, trong khi phía sau, cản xe cũng được thiết kế lại với họa tiết tương tự tạo sự đồng bộ và hiện đại. Hệ thống đèn LED vẫn được giữ nguyên, cùng với bộ mâm hợp kim 17 inch và lốp xe được thiết kế để giảm thiểu lực cản.

Bên trong, Hyundai Creta Electric mang đến trải nghiệm hiện đại với 2 màn hình 10,25 inch, vô lăng 3 chấu mới và cần số dạng núm xoay. Bệ tỳ tay trung tâm được thiết kế thông minh tích hợp các chức năng như chọn chế độ lái và phanh tay điện tử. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống âm thanh Bose, điều hòa tự động, ghế trước thông gió và nhiều tính năng kết nối thông minh.

Hyundai cung cấp hai tùy chọn pin cho Creta Electric: phiên bản 42 kWh với phạm vi di chuyển 390 km và phiên bản 51,4 kWh với phạm vi lên tới 473 km. Mô-tơ điện đi kèm có công suất 135 mã lực cho phiên bản thấp và 171 mã lực cho phiên bản cao. Mẫu SUV này hỗ trợ sạc nhanh cho phép nạp pin từ 10-80% chỉ trong 58 phút, trong khi thời gian sạc đầy với nguồn điện 11 kW là khoảng 4 giờ.

Về mặt an toàn, Hyundai Creta Electric được trang bị gói ADAS cấp độ 2, bao gồm nhiều tính năng tiên tiến như hỗ trợ giữ làn cảnh báo va chạm phía trước và kiểm soát hành trình thích ứng. Ngoài ra, xe còn có 6 túi khí, phanh đĩa 4 bánh, gạt mưa cảm biến và nhiều tính năng an toàn khác nhằm đảm bảo sự an tâm cho người lái và hành khách.

Với những tính năng nổi bật và thiết kế hiện đại, mẫu Hyundai Creta thuần điện hứa hẹn sẽ là một lựa chọn hấp dẫn cho người tiêu dùng trong bối cảnh thị trường xe điện đang ngày càng phát triển.