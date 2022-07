Isuzu Mu-X thế hệ mới chào bán giá cao tại thị trường Việt Nam

Mặc dù ngày ra mắt phiên bản mới không còn xa, nhưng giới tư vấn bán hàng liên tục chào giá cho mẫu SUV Isuzu Mu-X với mức giá khởi điểm từ 870 triệu đồng, cao hơn thế hệ cũ khá nhiều. Từ lâu Isuzu Mu-X chưa phải là mẫu xe hàng hot trong phân khúc, khi có mức doanh số không quá cao trong phân khúc bởi các nhận định từ người dùng như thiết kế, trang bị theo xe. Nhưng dựa trên các hình ảnh lộ diện và thông số kỹ thuật tại thị trường nước ngoài thì thế hệ mới của Isuzu Mu-X đã có những thay đổi đáng kể.

So với thế hệ trước, thì phiên bản mới có thiết kế dễ nhìn hơn so như kính hông 3 liền lạc, cụm đèn pha thanh mảnh, cả đèn trước và đèn hậu đều sử dụng công nghệ Led, mâm xe màu xám khói. Theo thông số kỹ thuật thì Isuzu Mu-X dài hơn 25mm, rộng hơn 10mm, trục cơ sở tăng 10mm và khoảng sáng gầm lên đến 235mm.

Không gian bên trong cũng có những cải thiện như màn hình trung tâm tâm 9 inch đã hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, đồng hồ lái có màn hình đa thông tin, vô lăng kiểu mới, phanh tay điện tử, nội thất bọc da màu sáng, ghế chỉnh điện.

Về an toàn thì ngoài các trang bị cơ bản, xe còn có thêm ga tự động, giới hạn tốc độ, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo điểm mù, chống tăng tốc ngoài ý muốn và cảnh báo áp suất lốp.

Mặc dù có những thay đổi được xem là hợp thời hơn, tuy nhiên doanh số của Isuzu Mu-X liệu sự thay đổi hay không thì vẫn phụ thuộc vào cách tiếp cận các tệp khách của hãng. Đơn cử như mẫu xe bán tải Isuzu D-Max mặc dù ra mắt khá lâu nhưng vẫn chưa có sự đột phá lớn về các con số bán hàng.

Tuy nhiên, với các thay đổi mới thì đồng nghĩa với việc giá bán sẽ có mức thay đổi cụ thể mới đây một số tư vấn bán hàng đã chào giá lần lượt 870, 945 triệu đồng và hơn 1 tỷ đồng. Ở phiên bản cao nhất có giá bán hơn 1,1 tỷ đồng tương ứng cho bốn phiên bản B7 1.9 MT 4x2, B7 Plus 1.9 AT 4x2, Prestige 1.9 AT 4x2 và Premium 1.9 AT 4x4. Như vậy vẫn chưa có phiên bản sử dụng động cơ 3.0L như các tin đồn trước đó.

Dù có mức thay đổi cao hơn gần 100 triệu đồng so với thế hệ trước, gần sát với các đối thủ khác như Toyota Fortuner (1.015 - 1.459 tỷ đồng), Ford Everest (1.193 - 1.412 tỷ đồng), Mitsubishi Pajero Sport (1.11 - 1.345 tỷ đồng), tuy nhiên vẫn có giá bán dễ tiếp cận nhất phân khúc.

