Hyundai Tucson giảm giá lên đến 98 triệu đồng trong tháng 6

Theo thông tin từ hãng xe Hàn Quốc Hyundai, mẫu xe Tucson vừa nhận được ưu đãi giảm 100% lệ phí trước bạ lên đến 98 triệu đồng ở phiên bản cao cấp nhất. Với loạt nâng cấp về thiết kế và trang bị, Hyundai Tucson thế hệ thứ 5 trở nên đầy sức hút, tạo ra sự cạnh tranh và lấn lướt nhiều đối thủ cùng phân khúc.

Cụ thể, so với thế hệ trước, Hyundai Tucson 2025 All New được nâng cấp mạnh mẽ về kích thước với chiều dài tăng 150 mm, rộng hơn 15 mm và cao hơn 35 mm. Chiều dài cơ sở cũng tăng thêm 85 mm, đạt tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là: 4.630 x 1.865 x 1.695 mm và chiều dài trục cơ sở 2.755 mm, thuộc phiên bản trục cơ sở kéo dài.

Thân xe được thiết kế cơ bắp, bề thế với đường dập nổi rõ nét. Mui xe kiểu "mui bay", điểm nhấn là đường viền crom kéo dài xuống trụ C. Ốp vòm bánh xe vuông vức tăng thêm vẻ mạnh mẽ. Xe sử dụng bộ mâm kích thước từ 17–19 inch với nhiều kiểu dáng tùy chọn.

Đuôi xe thu hút với cụm đèn hậu LED 3D hình móng vuốt sư tử, nối liền bằng dải LED đỏ thanh mảnh hiện đại. Gạt mưa sau được khéo léo giấu dưới cánh lướt gió. Gầm xe bổ sung cản va thể thao và bộ khuếch tán mới, nhấn mạnh phong cách khỏe khoắn, năng động.

Tổng thể ngoại thất xe vẫn giữ lại những bề mặt được thiết kế theo kiểu hình khối cùng đường gân cơ bắp góc cạnh. Phần mui xe dài và đường mái phẳng kết hợp cùng chiều dài cơ sở dài và phần nhô ra ngắn tạo nên cảm giác năng động cho xe.

Thân xe được tạo hình sắc sảo với sự kết hợp của các đường cắt thẳng góc cạnh sắc nét trong một tổng thể mượt mà của các hình khối. Phần đèn hậu được giữ nguyên thiết kế so với bản tiền nhiệm. Ngoài ra, để tiếp tục làm nổi bật tính công nghệ cao của mình, Tucson mới còn được trang bị cửa kính phía sau mang tính biểu tượng của Hyundai cùng gạt nước được giấu bên dưới cánh gió sau.

Vẫn dựa trên nguyên tắc cơ bản thân thiện với người sử dụng của Hyundai, Tucson mới sở hữu không gian nội thất tối đa hóa sự thoải mái và thư giãn cho người dùng nhằm tránh sự căng thẳng mệt mỏi khi di chuyển trên đường.

Điểm nhấn của không gian nội thất là cụm 2 màn hình thông tin và màn hình giải trí có kích thước 12.3-inch mỗi màn được nối liền mạch với độ nghiêng vừa phải hướng về người lái. Màn hình này hỗ trợ Android Auto/Apple Carplay không dây cùng khả năng Dual Connect 2 thiết bị Bluetooth cùng lúc. Xe được trang bị hệ thống đèn LED nội thất, có thể điều chỉnh 64 màu giúp làm tăng thêm tính thẩm mĩ cho không gian.

Tucson mới tiếp tục được trang bị hệ thống điều hòa thông gió đa chiều, giảm bớt hiện tượng làm lạnh cục bộ gây khó chịu cho hành khách. Vô lăng được thiết kế lại dạng 3 chấu thể thao, với logo thể hiện chữ H theo dạng mã morse. Cần số của xe là loại cần vặn tích hợp sau vô lăng giúp giải phóng không gian giữa ghế lái và ghế phụ. Xe có cốp điện thông minh tùy chỉnh 4 mức độ mở cùng chức năng khởi động từ xa với chỉ một nút bấm trên chìa khóa.

Xe tiếp tục mang đến một loạt các trang bị hiện đại như: hệ thống âm thanh Bose 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh, Cruise Control, đèn pha và gạt mưa tự động, nhớ ghế lái 2 vị trí, chỉnh điện ghế lái và ghế phụ, sưởi và làm mát ghế, phanh tay điện tử, giữ phanh thông minh Autohold, phanh tay điện tử, camera 360…

Cổng sạc và kết nối USB trên xe là dạng Type-C đem đến khả năng sạc thiết bị và truyền dữ liệu nhanh chóng. Như mọi mẫu xe khác của Hyundai, Tucson vẫn được trang bị bản đồ dành riêng cho thị trường Việt Nam với các tính năng được tùy chỉnh.

Điểm lợi thế của bản đồ offline tích hợp sẵn là khả năng hoạt động độc lập với dữ liệu được nạp sẵn cùng kết nối vệ tinh GPS trực tiếp, không phải phụ thuộc vào hệ thống internet như các bản đồ online khác. Tucson 2024 vẫn được trang bị 3 phiên bản động cơ thế hệ Smartstream. Đầu tiên là động cơ Smartstream, dung tích 1.6L T-Gdi, cho công suất 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm.

Động cơ này ứng dụng công nghệ van biến thiên liên tục CVVD thay thế cho động cơ Gamma 1.6L T-GDi cũ được tối ưu gia tăng 4% công suất, tăng 5% hiệu suất cũng như giảm 12% lượng khí thải. Phiên bản động cơ này đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC.

Các phiên bản của xe được trang bị Drive Mode 4 chế độ: Eco, Normal, Sport và My Drive - tuỳ chỉnh chế độ vô lăng và chế độ lái tùy thuộc vào sở thích khách hàng. Riêng phiên bản Turbo với hệ dẫn động HTRAC được trang bị khóa visai trung tâm giúp tăng cường khả năng bám đường vượt địa hình.

Về an toàn, Tucson mới tiếp tục được duy trì các công nghệ an toàn vượt trội gồm: chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân bổ lực phanh EBD, kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống ổn định chống trượt thân xe VSM, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hỗ trợ xuống dốc DBC, hệ thống thống cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước-sau-bên cạnh, cảnh báo chống bỏ quên người ngồi hàng ghế sau ROA, cảnh báo vượt quá tốc độ giới hạn, cảm biến áp suất lốp TPMS, chống trộm Immobilizer, 6 túi khí...

Ngoài ra còn phải kể đến gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense với nhiều tính năng hỗ trợ người lái: hỗ trợ cảnh báo và phòng tránh va chạm trước FCA, giám sát & phòng tránh va chạm điểm mù BVM & BCA, cảnh báo & hỗ trợ giữ làn đường LFA & LKA, hỗ trợ phòng tránh va chạm cắt ngang khi lùi xe RCCA, hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi/đỗ xe PCA, đèn tự động thông minh AHB, hệ thống điều khiển hành trình thích ứng Smart Cruise Control, cảnh bảo mở cửa an toàn SEW, cảnh báo mệt mỏi cho tài xế.

Lần đầu tiên trong phân khúc C-SUV tại Việt Nam, xe được trang bị hệ thống phòng chống va chạm khi lùi/đỗ PCA. Hệ thống sử dụng camera và radar phía sau có thể phát hiện vật thể tĩnh, người đi bộ có thể gây va chạm khi lùi và phát ra âm thanh cảnh báo.

Nếu lái xe không có tác động phanh dừng lại, hệ thống sẽ tự động can thiệp phanh xe tránh va chạm. Hyundai Tucson được phân phối 4 phiên bản khác nhau cùng 7 lựa chọn màu sắc: đen, trắng, đỏ đô, bạc, xanh, vàng cát và xanh lục bảo.

Bảng giá niêm yết cho từng phiên bản xe Hyundai Tucson như sau: