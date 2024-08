Hyundai SantaFe lộ ngày ra mắt tại thị trường Việt Nam

Mặc dù chưa là thông tin chính thức, mẫu xe SUV Hyundai Santa Fe sẽ được ra mất thị trường Việt Nam vào giữa tháng 9 tới đây. Thời gian cụ thể vẫn chưa được chốt và nhiều khả năng xe sẽ có hai tùy chọn động cơ nhưng không có sự xuất hiện của máy dầu.

Nhiều tư vấn bán hàng cho biết, Hyundai Santa Fe thế hệ mới có thể sẽ ra mắt trong tháng 9 tới đây, tuy nhiên hiện tại chỉ mới nhận đặt cọc và chưa có giá bán chính thức, đồng thời một bảng cấu hình được cho là thông số của mẫu xe này đã được đăng tải trên các hội nhóm mạng xã hội.

Theo đó, sẽ có 3 phiên bản gồm 2.5 GLS Tiêu chuẩn, 2.5 GLS Cao cấp và 2.5T Calligraphy. Trong đó hai phiên bản đầu được trang bị máy xăng Smartstream G2.5 cho công suất 194 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 246 Nm. Phiên bản Calligraphy cho hiệu suất mạnh hơn lên tới 281 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 422 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 8 cấp, được trang bị hệ dẫn động 4 bánh HTRAC.

Có thể thấy hiệu suất cao hơn đáng kể so với thế hệ cũ, tuy nhiên lại không có sự xuất hiện của cấu hình máy dầu, đây cũng là cấu hình được ưa chuộng tại Việt Nam, đặc biệt là các dòng SUV, MPV cỡ vừa. Hiện tại, các thông tin của Hyundai Santa Fe mới chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, với động cơ và hàng loạt trang bị hiện đại hơn hẳn so với thế hệ trước, vì vậy có thể giá bán của thế hệ mới sẽ có thể tăng so với thời điểm trước.

