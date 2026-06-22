Mẫu xe đô thị Hyundai i20 mới ra mắt toàn cầu

Hyundai vừa ra mắt thế hệ mới của mẫu i20 tại Brazil, đánh dấu bước chuyển mình đáng chú ý của dòng hatchback hạng B này. Thay vì kiểu dáng hatchback truyền thống, i20 mới được thiết kế theo phong cách crossover với khoảng sáng gầm cao hơn, thiết kế tương tự một mẫu SUV thu nhỏ.

Ngoại thất của xe mang nhiều cảm hứng từ các mẫu xe điện mới của Hyundai như Ioniq 3. Phần đầu nổi bật với dải đèn LED định vị kéo dài toàn chiều rộng, cụm đèn chiếu sáng đặt thấp và lưới tản nhiệt cỡ lớn. Thân xe sở hữu đường mái phẳng, cột A và C sơn đen cùng bộ mâm hợp kim 17 inch trên phiên bản cao cấp. So với thế hệ trước, i20 mới có chiều dài tăng lên 4.130 mm, trong khi trục cơ sở vẫn giữ ở mức 2.580 mm. Kích thước này giúp mẫu xe tiếp tục cạnh tranh trong phân khúc hatchback/crossover đô thị cỡ nhỏ.

Hyundai vừa ra mắt thế hệ mới của mẫu đô thị i20

Bên trong khoang lái, Hyundai trang bị cụm màn hình kép 12,3 inch gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm. Hãng vẫn duy trì nhiều nút bấm vật lý cho điều hòa và các chức năng thường dùng nhằm tăng tính tiện dụng. Phiên bản Ultimate cao cấp được hoàn thiện với ghế bọc da nhân tạo hai tông màu.

Hyundai trang bị cụm màn hình kép 12,3 inch gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm.

Hyundai i20 mới sử dụng động cơ đốt trong thuần túy, gồm máy xăng, dung tích 1.0L hút khí tự nhiên công suất 80 mã lực và động cơ xăng, dung tích 1.0L tăng áp công suất 115 mã lực. Xe có tùy chọn hộp số sàn hoặc tự động, dẫn động cầu trước.

Không gian nội thất thiết kế đơn giản.

Đáng chú ý, Hyundai xác nhận phiên bản dành cho châu Âu sẽ có nhiều khác biệt so với mẫu xe Brazil, từ thiết kế, nội thất, hệ truyền động cho đến hệ thống treo. Nhiều khả năng i20 mới tại châu Âu sẽ được điện hóa với các tùy chọn mild-hybrid, đồng thời tiếp tục có biến thể thể thao N Line và thậm chí là i20 N thế hệ mới.

Tại Brazil, Hyundai i20 có giá từ 99.990 đến 139.990 real tương đương 460 - 645 triệu đồng, cạnh tranh với các đối thủ như Volkswagen Polo, Chevrolet Onix, Toyota Yaris và Fiat Argo.