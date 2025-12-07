Hyundai Accent vì sao được giới chạy xe dịch vụ chọn?

Trên thực tế hiện nay, ô tô chạy dịch vụ không đơn thuần là một chiếc taxi truyền thống chỉ để chở khách, mà còn là để phục vụ cho nhu cầu cá nhân. Nhất là khi có một lượng không nhỏ các tài xế "tay ngang" làm nghề taxi trực tuyến, hoặc xe ghép liên tỉnh.

Hyundai Accent sở hữu những thiết kế thể thao hiện đại kết hợp với những đường nét tinh tế trang nhã nên rất hợp gu thẩm mỹ của nhiều người từ trẻ tới trung niên. Ở thế hệ mới nhất, Accent được áp dụng triết lý thiết kế "Sensuous Sportiness" đương đại của Hyundai với điểm nhấn là diện tích lưới tản nhiệt được mở rộng, tăng thêm sự bề thế và ấn tượng cho sản phẩm.

Hyundai Accent sở hữu những thiết kế thể thao hiện đại kết hợp sự tinh tế.

Kèm theo đó là đa dạng các lựa chọn màu Trắng, Vàng, Đỏ, Vàng cát, Vàng be và Đen nên khách hàng cũng dễ dàng lựa chọn được phiên bản phù hợp với sở thích hoặc hợp mệnh.

Động cơ bền bỉ và tiết kiệm

Hiện nay, xe chạy dịch vụ không đơn thuần là chiếc taxi chuyên dụng mà còn là phương tiện phục vụ mục đích cá nhân, và Hyundai Accent đang là mẫu xe hội tụ đầy đủ các yếu tố mà các tài xế cần. Hyundai Accent được người dùng đánh giá là "lành tính" bởi động cơ khi rất hiếm gặp trục trặc trong 3 năm đầu đi xe, đồng thời mức tiêu hao nhiên liệu trung bình chỉ 6 lít xăng/100km.

Đây đều là những yếu tố cần thiết ở một chiếc xe chạy dịch vụ, đặc biệt là chạy nhiều trong đường phố. Ở thế hệ cũ (đời 2022), mặc dù khối động cơ Kappa của Hyundai Accent thua thiệt về công suất so với các mẫu xe khác trong phân khúc nhưng lại có được những cú nước rút ở tốc độ thấp mượt mà nhờ mô men xoắn cực đại tốt.

Xe được tragn bị động cơ xăng Smartstream G, cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm.

Và ở phiên bản mới nhất All New Accent mới, mẫu sedan B nhà Hyundai đã xóa bỏ nhược điểm về sức mạnh khi được trang bị động cơ xăng Smartstream G mới, cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm.

Tuy vẫn còn kém chút so với Honda City có công suất 119 mã lực và mô men xoắn cực đại 145 Nm nhưng Accent đã vượt hẳn Toyota Vios có công suất 106 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 140Nm cùng với khối lượng nhẹ sẽ hứa hẹn đưa tới những cảm giác lái đầm chắc, mạnh mẽ hơn.

Khoang nội thất rộng rãi

Xe sở hữu khoang nội thất rộng rãi tạo sự thoải mái cho khách hàng.

Đối với xe chạy dịch vụ, khoang nội thất rộng rãi là điểm cộng để tạo sự thoải mái cho khách hàng, đặc biệt người có thể trạng cao to. Trong phân khúc sedan B, Accent là mẫu xe sở hữu khoang nội thất rộng rãi và tiện nghi hàng đầu. Đặc biệt với phiên bản Accent sở hữu kích thước "to cao" nhất phân khúc với kích thước tổng thể là dài x rộng x cao lần lượt là: 4.535 x 1.765 x 1.485 mm , vượt trội hơn cả Honda City.

Ngoài ra, Hyundai Accent cũng sở hữu toàn bộ ghế bọc da tích hợp quạt làm mát lưng tạo sự cao cấp và dễ chịu cho hành khách. Khoang hành lý có thể chứa vừa 3 vali lớn nên khách hàng đi xe cũng thuận tiện để đồ, và hàng ghế sau có thể gập 60:40 giúp gia tăng không gian chứa đồ.

Vô lăng bọc da đem tới cảm giác lái chắc tay, trong khi lẫy chuyển số sau vô lăng giúp việc vận hành xe trở nên thú vị, cũng như giúp tài xế chủ động hơn trong một số tình huống vượt xe hoặc đi đường đèo dốc. Accent cũng là hiếm hoi xe trong phân khúc được trang bị gương chiếu hậu có chức năng chống chói tự động.

Trong phân khúc sedan B, Hyundai Accent hiện là mẫu xe sở hữu trang bị đầy đủ và hiện đại nhất. Trước tiên là hệ thống điều hòa tự động, tích hợp cửa gió cho hàng ghế sau, thông gió làm mát cho hàng ghế trước - trang bị hiếm xe nào trong phân khúc có được.

Đồng thời Hyundai Accent còn được trang bị hệ thống màn hình giải trí 8 inch và hỗ trợ kết nối Bluetooth/USB/Mp4/Radio với 6 loa cùng kết nối Apple Carplay, Android Auto thời thượng. Kèm theo đó cổng sạc điện thoại cho cả hàng ghế trước - sau, sạc không dây đầu xe... tất cả những yếu tố này đều đảm bảo sự thoải mái và hài lòng hành khách trên xe, đặc biệt ở những hành trình dài.

Accent mới còn được bổ sung thêm hệ thống an toàn thông minh Smart Sense.

Tiếp đó là hệ thống an toàn toàn diện gồm phanh đĩa 4 bánh kèm chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống quản lý thân xe VSM cùng hệ thống an toàn 6 túi khí.

Phiên bản Accent mới còn được bổ sung thêm hệ thống an toàn thông minh Smart Sense bao gồm hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm, cảnh báo xe di chuyển phía trước… Đặc biệt, khi tài xế chở khách tới những khu vực không thông thạo thì Accent ngoài khả năng định vị, bản đồ trên xe còn cung cấp các thông tin tiện ích khác như điểm dịch vụ 3S, các công trình công cộng như trạm xăng, điểm dịch vụ,…

Hệ thống định vị dẫn đường này hoạt động ổn định khi kết nối trực tiếp với vệ tinh GPS, không bị phụ thuộc vào nền tảng Internet như nhiều dịch vụ bản đồ trực tuyến khác như Google Map.

Giá bán cạnh tranh và chi phí bảo dưỡng bình dân

Phân khúc sedan B tại Việt Nam, Hyundai Accent đang là mẫu xe có giá bán rẻ nhất.

Ở phân khúc sedan B tại Việt Nam, Hyundai Accent đang là mẫu xe có giá bán rẻ nhất với giá khởi điểm chỉ từ 439 triệu đồng (cho phiên bản mới nhất vừa trình làng). Trong khi đó, Toyota Vios có giá khởi điểm từ 458 triệu đồng còn Honda City giá từ 559 triệu đồng.

Không chỉ thế, những người đã sử dụng đều đánh giá trong khoảng 3 năm đầu vận hành các chi phí bảo dưỡng rất ít chỉ khoảng một vài triệu đồng. Trong khi phụ tùng, phụ kiện xe Hyundai lại rất phổ biến và rẻ nên tài xế dễ dàng tìm được garage xử lý vấn đề khi gặp trục trặc.

Rõ ràng giá bán rẻ hơn hẳn so với các đối thủ lại có một ngoại hình thời thượng, đồng thời động cơ ổn định tiết kiệm xăng và nhiều trang bị hiện đại chính là những yếu tố mà những tài xế lựa chọn Hyundai Accent cho nhu cầu chạy xe dịch vụ.

Nhiều tài xế lựa chọn Hyundai Accent cho nhu cầu chạy xe dịch vụ.

Ngoài ra, trong tháng 12/2025, mẫu xe Hyundai Accent được hỗ trợ mức giá lên đến 64 triệu đồng. Cụ thể, trong Gói 1 là cơ chế "ưu đãi kép" dành riêng cho ba mẫu xe Santa Fe, Stargazer và Accent. Khách hàng mua ba dòng xe này khi chọn nhận hỗ trợ tài chính vẫn đồng thời được hưởng đặc quyền gia hạn bảo hành 8 năm hoặc 120.000 km.

Trong khi đó, Gói 2 - "An tâm sử dụng" là lựa chọn tối ưu với những khách hàng muốn yên tâm hơn trong quá trình sử dụng xe lâu dài. Gói này bao gồm: Gia hạn bảo hành chính hãng 8 năm hoặc 120.000 km; Miễn phí toàn bộ chi phí bảo dưỡng (vật tư và nhân công) trong 5 năm hoặc 50.000 km; Tặng bảo hiểm vật chất (1 năm) và Voucher nhiên liệu.

Động thái nâng thời gian bảo hành lên tới 8 năm của Hyundai Thành Công được giới chuyên môn nhìn nhận là bước đi táo bạo, thiết lập chuẩn mực mới về dịch vụ hậu mãi tại Việt Nam. Còn nhớ năm 2021, Hyundai Thành Công cũng đã tiên phong nâng hạn bảo hành xe lên tới 5 năm thay vì 3 năm như tiêu chuẩn chung toàn thị trường vào thời điểm đó.

Bảng giá bán niêm yết tất cả các phiên bản dòng xe Hyundai Accent: