Hyundai Accent 2023 chính thức trình làng, giá từ 310 triệu đồng

Ngày 21/3, Hyundai Motor India Limited (HMIL) đã chính thức ra mắt Accent 2024 thế hệ mới tại thị trường Ấn Độ.

Hyundai Accent 2023 sở hữu thiết kế hoàn toàn mới, được áp dụng ngôn ngữ thiết kế "Sensuous Sportiness". Hãng xe Hàn Quốc gọi thiết kế này là "fastback" với phần đuôi vuốt dốc về sau. Kích thước xe lớn hơn đời trước với số đo chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.535 x 1.765 x 1.475 mm. Trục cơ sở của xe là 2.670 mm, gần bằng xe hạng C. Dung tích cốp là 528L, tăng gần 50L so với trước đây.

Phần đầu xe nổi bật với dải LED ban ngày chạy dài vắt ngang, kết hợp với những đường gân dập nổi sắc nét trên nắp ca-pô mang đến vẻ ngoài thể thao và cá tính. Lưới tản nhiệt cỡ lớn với các điểm nhấn màu đen nổi bật, cụm đèn pha tách rời hài hòa với thiết kế đẹp mắt.

Bao quanh thân xe là những đường gân dập nổi, cắt xẻ táo bạo giúp tổng thể nhìn thon gọn, mượt mà hơn. Nhiều khả năng, Hyundai Accent 2023 cũng được trang bị bộ vành la-zăng đa chấu mới với thiết kế thể thao. Ngoài ra, trên cột C cũng được trang trí bằng chi tiết mạ crôm mới.

Phía đuôi xe, cụm đèn hậu LED có thiết kế hiện đại, với chữ "Verna" được tích hợp vào dải đèn chạy vắt ngang nắp cốp, tạo thành hình chữ "T". Xe cũng được trang bị đèn phản quang nhưng được đặt khá thấp trên cản sau.

Bên trong nội thất Hyundai Accent 2023 trông như xe sang với cặp màn hình siêu lớn 10,25 inch đặt nổi. Vô-lăng từ 3 chấu đổi sang 2 chấu. Cụm điều khiển trung tâm phủ mặt kính sang trọng. Đèn nội thất 64 màu có thể thay đổi tùy ý.

Danh sách các trang bị nổi bật gồm có: dàn âm thanh Bose tám loa, các chế độ lái (Eco, Normal và Sport), cửa sổ trời chỉnh điện, phanh tay điện tử, màn hình giải trí hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây, kết nối BlueLink với hỗ trợ đa ngôn ngữ, điều hòa tự động, hệ thống đèn viền nội thất 64 màu, lẫy chuyển số, cốp thông minh và máy lọc không khí thông minh.

Động cơ xe có 2 loại. Loại tiêu chuẩn là máy xăng 1.5L hút khí tự nhiên, công suất 115 PS, mô-men xoắn 143,8 Nm, kết hợp số sàn 6 cấp hoặc số IVT. Bản tăng áp 1.5L có công suất 160 PS, mô-men xoắn 253 Nm, kết hợp số ly hợp kép 7 cấp.

Bước sang thế hệ mới, Hyundai Accent sẽ được trang bị tới hơn 65 tính năng an toàn. Trong số này, 30 tính năng an toàn sẽ là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các biến thể. Danh sách các trang bị an toàn tiêu chuẩn có thể kể đến như: 6 túi khí, dây đai an toàn 3 điểm ở tất cả các ghế ngồi, nhắc nhở thắt dây an toàn ở mọi vị trí, hệ thống ABS, EBD, đèn pha tự động, Tín hiệu dừng khẩn cấp (ESS), móc ghế trẻ em, báo động chống trộm, cảm biến đỗ xe phía sau,…

Ngoài ra, Hyundai Accent 2023 còn được cung cấp các tính năng hỗ trợ lái nâng cao ADAS trong gói Hyundai SmartSense. Accent 2024 sử dụng công nghệ cảm biến tự động với radar (phía trước & phía sau), cảm biến và các camera (phía trước) để phát hiện các chướng ngại vật trên đường từ đó đưa ra các cảnh báo an toàn.

Danh sách các tính năng ADAS nổi bật của Hyundai Accent 2024 bao gồm: Cảnh báo va chạm phía trước, Cảnh báo va chạm với ô tô/ người đi bộ/ người đi xe đạp ở phía trước, Cảnh báo va chạm ở giao lộ, Cảnh báo va chạm tại điểm mù, Hỗ trợ giữ làn, Cảnh báo lệch làn, Cảnh báo tài xế mất tập trung, Cảnh báo mở cửa xe an toàn, Kiểm soát hành trình thích ứng với hệ thống giám sát điểm mù, Hỗ trợ theo làn, Đèn pha tự động, Cảnh báo xe phía trước khởi hành, Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau,…

Tại Ấn Độ, Hyundai Accent 2023 có giá khởi điểm từ 1.089.000 Rs (tương đương khoảng 310 triệu đồng). Phiên bản cao cấp nhất có giá 1737000 Rs (tương đương khoảng 500 triệu đồng).

Nguồn: https://arttimes.vn/giao-thong/hyundai-accent-2023-chinh-thuc-trinh-lang-gia-tu-310-trieu-dong-c...Nguồn: https://arttimes.vn/giao-thong/hyundai-accent-2023-chinh-thuc-trinh-lang-gia-tu-310-trieu-dong-c40a25259.html