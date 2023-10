Honda CR-V mới đạt điểm cao về quy chuẩn an toàn ASEAN NCAP

Honda CR-V 2023 thế hệ mới sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt từ 25/10 tới đây. Mẫu xe này cũng vừa ghi nhận kết quả thử nghiệm an toàn ASEAN NCAP khá cao. Honda CR-V thế hệ thứ 6 đã hoàn thành bài thử nghiệm đánh giá an toàn theo tiêu chuẩn ASEAN NCAP và nhận 5 sao tròn trĩnh nhờ vào khả năng bảo vệ an toàn hành khách, trẻ em và cả người đi đường. Trong báo cáo, chiếc Honda CR-V tham gia thử nghiệm thuộc phiên bản Cơ sở đang được bán tại thị trường Thái Lan, Indonesia và sắp tới là Việt Nam.

Video thử nghiệm an toàn của ASEAN NCAP trên Honda CR-V thế hệ mới: Ở lần thử nghiệm này, Honda CR-V mới nhận về kết quả 5 sao với tổng 87.16 điểm. Mẫu xe này đạt 39,31 điểm ở hạng mục Bảo vệ người lớn, 17,97 điểm ở hạng mục Bảo vệ trẻ em, 11, 32 điểm ở hạng mục Bảo vệ người đi xe máy. Các tính năng an toàn hoạt động hiệu quả với 18,57 điểm.

Để có được kết quả đáng chú ý như này, Honda CR-V mới đã trang bị khá nhiều tính năng an toàn ngay ở phiên bản Cơ sở như: 8 túi khí / Hệ thống ổn định điện tử / Hệ thống chống bó cứng phanh / Hệ thống nhắc nhở thắt dây an toàn cho người ngồi hàng ghế trước sau/ Phanh khẩn cấp tự động / Đèn pha tự động / Công nghệ bảo vệ người đi bộ và phát hiện trẻ em. Ở những phiên bản Cao cấp, Honda CR-V có thêm những tính năng như Cảnh báo va chạm phía trước, Cảnh báo chệch làn đường, Hỗ trợ giữ làn đường, Giám sát sự tập trung của tài xế, Cảnh báo điểm mù...

ASEAN NCAP tuyên bố rằng: "Chúng tôi hài lòng khi Honda CR-V liên tục bổ sung các tính năng an toàn cho người tiêu dùng. Ngoài các công nghệ an toàn để bảo vệ hành khách, Honda CR-V còn cung cấp công nghệ có thể ngăn ngừa va chạm với người đi xe máy. ASEAN NCAP xin chúc mừng Honda vì thực hiện cam kết cung cấp công nghệ an toàn tốt nhất cho người tiêu dùng ở Đông Nam Á."

Theo thông tin từ các đại lý Honda VN, mẫu CR-V hoàn toàn mới sẽ được giới thiệu tới khách Việt vào ngày 25/10 tới đây. Xe dự kiến sẽ có 4 phiên bản, trong đó 3 bản máy xăng (7 chỗ) sẽ tiếp tục được lắp ráp trong nước còn bản Hybrid (5 chỗ) sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Theo thông tin từ các đại lý Honda VN, CR-V 2023 dự kiến sẽ có 4 phiên bản, trong đó 3 bản máy xăng (7 chỗ) sẽ tiếp tục được lắp ráp trong nước còn bản Hybrid (5 chỗ, AWD) sẽ được nhập khẩu từ Thái Lan. 3 bản chạy xăng của Honda CR-V 2023 vẫn sử dụng khối động cơ 1.5L tăng áp, đi kèm hộp số CVT như trước, bản máy xăng Turbo cao cấp sẽ được trang bị hệ dẫn động 4 bánh AWD. Giá bán của CR-V 2023 tại VN hiện vẫn đang được giữ kín.

