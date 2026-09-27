Honda CR-V Hybrid phiên bản nâng cấp sẽ nhẹ hơn 90kg

Honda đang đẩy mạnh kế hoạch nâng cấp công nghệ hybrid tự sạc nhằm tối ưu hóa chi phí sản xuất và nâng cao hiệu suất vận hành. Mẫu crossover ăn khách CR-V Hybrid đã được lựa chọn làm cái tên tiên phong ứng dụng hệ truyền động hoàn toàn mới này trước khi triển khai rộng rãi trên toàn bộ dải sản phẩm.

Hệ truyền động mới của Honda được phát triển nhằm thay thế hệ thống đang áp dụng trên loạt dòng xe hiện hành như Civic, Accord, HR-V, CR-V và Prelude. Dự kiến, dây chuyền sản xuất CR-V Hybrid thế hệ mới sẽ chính thức đi vào hoạt động tại Canada từ tháng 2/2027, sau đó mở rộng sang các nhà máy tại Mỹ.

Honda đang đẩy mạnh kế hoạch nâng cấp công nghệ hybrid tự sạc nhằm tối ưu hóa chi phí sản xuất.

Theo đó, hệ thống hybrid thế hệ thứ 5 sẽ sở hữu mức tiêu hao nhiên liệu cải thiện hơn 10% so với trước đây. Điểm đáng chú ý nằm ở việc chi phí chế tạo hệ truyền động này giảm khoảng 30%, tạo lợi thế cạnh tranh lớn trong bối cảnh hãng xe Nhật Bản tái cấu trúc chiến lược điện hóa tại thị trường Bắc Mỹ, tập trung vào dòng xe hybrid làm cầu nối chuyển tiếp.

Xe được trang bị khối động cơ xăng I4, dung tích 2.0L phun nhiên liệu trực tiếp, kết hợp với hai mô-tơ điện được phát triển mới. Bên cạnh việc tối ưu hiệu suất, Honda cũng hướng tới cải thiện cảm giác vận hành trên các mẫu xe hybrid thế hệ mới. Một trong những công nghệ được dự kiến áp dụng là S+ Shift, từng xuất hiện trên Prelude.

Hệ thống này mô phỏng cảm giác chuyển số của hộp số truyền thống, thay vì duy trì quá trình tăng tốc liên tục thường thấy trên một số mẫu xe hybrid. Mục tiêu là tạo ra phản hồi quen thuộc hơn cho người lái trong quá trình tăng tốc.

CR-V sẽ đảm nhiệm vai trò mẫu xe đầu tiên ứng dụng đầy đủ hệ truyền động mới. Sau đó, công nghệ này dự kiến được mở rộng sang nhiều sản phẩm khác của Honda. CR-V Hybrid thế hệ tiếp theo cùng các dòng xe tương lai của Honda sẽ phát triển trên nền tảng cỡ trung mới nhất vừa ra mắt cuối năm 2025.

Sự kết hợp giữa nền tảng tối ưu và hệ thống truyền động tiên tiến giúp tổng trọng lượng xe giảm khoảng 90 kg so với biến thể hiện hành có cùng cấu hình. Cấu trúc khung gầm mới cũng gia tăng độ dẻo dai và linh hoạt, tăng cường khả năng dập tắt dao động từ mặt đường, hướng tới trải nghiệm vận hành êm ái và mượt mà hơn cho hành khách.

Xe động cơ lai giúp việc tiết kiệm nhiên liệu.

Xe được trang bị khối động cơ xăng I4, dung tích 2.0L phun nhiên liệu trực tiếp.

Một nâng cấp kỹ thuật quan trọng khác được đưa vào danh mục trang bị tiêu chuẩn là hệ thống Honda Motion Management System. Công nghệ này vận hành dựa trên cảm biến đo lường quán tính 6 trục (6-axis IMU) nhằm theo dõi và phân tích liên tục chuyển động xoay quanh trục dọc của thân xe.

Thông qua dữ liệu thời gian thực, hệ thống chủ động điều chỉnh lực phanh cùng mô-men xoắn từ mô-tơ điện với độ chính xác cao. Can thiệp này giúp nâng cao độ ổn định cũng như sự linh hoạt của xe khi thực hiện các cú chuyển hướng hoặc vào cua ở tốc độ cao.

Việc ưu tiên đưa công nghệ mới lên CR-V Hybrid cho thấy vai trò chiến lược của dòng xe này trong kế hoạch phát triển tại Bắc Mỹ. Mô hình sản xuất dự kiến khởi động từ tháng 2/2027 tại Canada sẽ mở đường cho đợt phủ sóng công nghệ hybrid thế hệ mới trên quy mô toàn cầu của Honda.