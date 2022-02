Honda Civic thế hệ mới ra mắt tại Việt Nam, giá từ 730 triệu đồng

Ngày 16/2/2022, Honda Việt Nam chính thức ra mắt Honda Civic thế hệ mới với 3 phiên bản có giá bán từ 730 triệu đồng.

Sáng 16/2/2022, Honda Việt Nam chính thức ra mắt Honda Civic thế hệ mới thông qua hình thức trực tuyến để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

Honda Civic thế hệ mới chính thức ra mắt tại Việt Nam thông qua hình thức trực tuyến sáng 16/2/2022

Honda Civic thế hệ mới tại thị trường Việt nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, có 3 phiên bản gồm: RS, G, E cùng 5 tùy chọn màu: Trắng ngọc quý phái, Xanh thời thượng, Xám phong cách, Đỏ cá tính, Đen ánh độc tôn, với giá bán dao động từ 730 - 870 triệu đồng.

Hệ thống hỗ trợ lái xe Honda SENSING là tiêu chuẩn

Cả 3 bản RS, G, E của Honda Civic hoàn toàn mới đều được trang bị Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING, được cải tiến về công nghệ, tăng cường khả năng thu thập hình ảnh giao thông toàn diện và bao quát hơn. Đồng thời, bổ sung thêm 1 công nghệ an toàn mới, nâng tổng số công nghệ an toàn của hệ thống này lên 6 công nghệ.

Bảng giá bán Honda Civic thế hệ mới tại Việt Nam

Bao gồm: Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN): Phát hiện và thông báo cho người lái bằng âm thanh và tín hiệu trên bảng đồng hồ trung tâm trong trường hợp xe dừng đỗ phía trước bắt đầu di chuyển; Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS); Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB); Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF); Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM) và Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS).

Bên cạnh đó, Chế độ cảnh báo chống buồn ngủ cũng được áp dụng cho cả 3 phiên bản.

Riêng bản RS còn được trang bị Hệ thống quan sát làn đường Honda LaneWatch, giúp cải thiện tầm nhìn của người lái lớn hơn gần bốn lần so với chỉ sử dụng gương chiếu hậu phía hành khách.

Các phiên bản và màu sắc ngoại thất của Honda Civic thế hệ mới

Trang bị hệ thống kết nối viễn thông đầu tiên trong phân khúc

Bên trong khoang cabin với thiết kế tối giản, lấy con người làm trung tâm đi kèm nhiều trang bị hiện đại, trong đó, phiên bản RS được trang bị bảng đồng hồ trung tâm LCD 10.2 inch với độ phân giải cao cho phép hiển thị thông tin đa dạng và có thể tùy chỉnh bằng các nút điều khiển trên vô lăng.

Honda Civic hoàn toàn mới lần đầu tiên áp dụng màn hình giải trí HD 9 inch (trên bản RS), loại màn hình có kích thước lớn nhất trên các sản phẩm của Honda. Hệ thống giải trí cho phép kết nối không dây với điện thoại thông minh, đi kèm với sạc không dây chuẩn Qi và hệ thống âm thanh 12 loa Bose (trên bản RS).

Ngoài ra, trên phiên bản G và RS còn trang bị tính năng đề nổ từ xa tích hợp trên chìa khoá thông minh.

Khoang cabin tối giản, sang trọng, tiện nghi trên Honda Civic thế hệ mới

Điểm nhấn ở thiết kế khoang lái là lớp lưới tổ ong bằng kim loại bên trên bảng điều khiển, kéo dài sang 2 bên cửa, tạo ra ranh giới phân chia bố cục khoang lái một cách trực quan.

Cửa gió điều hòa nằm ẩn dưới lớp lưới tổ ong. Độ ồn và độ rung trên Honda Civic thế hệ thứ 11 theo Honda cũng được cải thiện đáng kể.

Riêng bản RS được trang bị Hệ thống kết nối viễn thông đầu tiên trong phân khúc Honda Connect, bao gồm 1 thiết bị được gắn trong xe, theo dõi toàn bộ các dữ liệu của xe, cho phép ghi nhận, lưu trữ và truyền dữ liệu ra bên ngoài thông qua sóng di động.

Chỉ cần cài đặt ứng dụng Honda CONNECT trên điện thoại thông minh, chủ sở hữu có thể kết nối và quản lý Honda Civic trong tầm tay, ở bất kỳ đâu và bất kỳ thời điểm nào.

Ngoại hình diện mạo mới trẻ trung, thể thao

3 nhóm chức năng chính của Honda CONNECT bao gồm: An toàn và bảo mật, Điều khiển xe từ bất cứ đâu và Thuận tiện giúp chủ sở hữu dễ dàng tiếp cận chiếc xe.

Trong đó, nhóm chức năng An toàn và bảo mật bao gồm: Tự động phát hiện và thông báo va chạm; Báo động an ninh; Cảnh báo giới hạn vùng và tốc độ.

Nhóm chức năng Điều khiển xe từ bất cứ đâu bao gồm: Bật đèn xe từ xa; Khóa/Mở khóa từ xa; Khởi động xe và bật điều hòa từ xa.

Nhóm chức năng Thuận tiện bao gồm: Cập nhật tình trạng xe; Chẩn đoán các vấn đề về xe; Nhắc nhở lịch bảo dưỡng; Thông tin hành trình xe và Tìm xe trong bãi đỗ xe.

HVN cho biết, sẽ ưu đãi miễn phí sử dụng dịch vụ ứng dụng Honda CONNECT cho khách hàng trong năm đầu tiên. Từ năm thứ 2, khách hàng chỉ phải trả mức giá từ 1 triệu đông/1 năm để sử dụng dịch vụ.

Bản RS trang bị mâm xe 18 inch khoẻ khoắn

Diện mạo hoàn toàn mới: Sang trọng, hiện đại

Ngoại thất của Honda Civic thế hệ thứ 11 sang trọng, thể thao với những đường gân liền mạch kéo dài từ đầu đến đuôi xe. Đáy cột chữ A được đẩy về phía sau 50mm, khiến cho phần mui xe kéo dài hơn, đồng thời, tạo được sự kết nối trực quan giữa cột chữ A và tâm bánh xe phía trước, mang lại cảm giác vững chãi nhưng không kém phần năng động của một mẫu xe thể thao.

Gương chiếu hậu được gắn trên cửa, phía sau cột chữ A, giúp cải thiện tầm nhìn cho người lái và hành khách.

Trong khi đó, thiết kế mới của lưới tản nhiệt dạng thanh ngang cỡ lớn và cản trước tạo cảm giác sang trọng, đi cùng, trang bị đèn chiếu sáng LED (bản RS/G), đèn định vị ban ngày LED, đèn sương mù LED, đèn chiếu hậu LED, ăng ten vây cá, ống xả kép và thiết kế vành xe cũng được làm mới.

Riêng bản RS được trang trí những điểm nhấn riêng như: lưới tản nhiệt và cản trước, gương chiếu hậu, tay nắm cửa, ăng ten vây cá và cánh lướt gió sau được sơn đen, logo RS được gắn ở đầu và đuôi xe, vành xe có đường kính lên đến 18 inch thể thao, khỏe khoắn và đèn trang trí nội thất màu đỏ.

Động cơ mới mạnh mẽ hơn

Tất cả các bản của Honda Civic thế hệ mới đều được trang bị động cơ tăng áp 1.5L VTEC TURBO, sản sinh công suất cực đại lên đến 176 mã lực ở vòng tua 6.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại lên đến 240 Nm tại dải vòng tua 1.700 - 4.500 vòng/phút, cao hơn so với thế hệ thứ 10.

Hộp số CVT trên Honda Civic vốn nổi tiếng với khả năng phân bổ năng lượng từ động cơ đến các bánh xe một cách mượt mà và hiệu quả. Ở thế hệ này, hộp số đã được nâng cấp với một số thay đổi nhỏ giúp tăng cường khả năng vận hành, mang lại cảm giác tăng tốc đầy phấn khích nhờ sự phản hồi tức thì ngay khi đạp ga.

Bên cạnh đó, Honda Civic hoàn toàn mới cũng đáp ứng Tiêu chuẩn khí thải Euro 5, góp phần giảm thiểu khí thải và bảo vệ môi trường.

