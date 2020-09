Hết Covid-19 lại đến tháng Ngâu, ô tô ế ẩm giảm giá hàng loạt

Chủ Nhật, ngày 06/09/2020 13:30 PM (GMT+7)

Không chỉ những xe bình dân, ngay cả xe sang cũng chung cảnh ế ẩm, buộc phải giảm giá đẩy hàng tồn dịp cuối tháng Ngâu.

Chung cảnh ế ẩm, xe sang BMW giảm giá sốc nửa cuối tháng Ngâu

Xe sang chung cảnh ế ẩm

Nửa cuối tháng Ngâu, đầu tháng 9 dương lịch, các hãng xe tại Việt Nam đua nhau ra chương trình ưu đãi để kích cầu vì cảnh ế ẩm do dịch Covid-19 và tháng Ngâu, trong đó có cả các hãng xe sang.

Điển hình như, ngày 1/9, Trường Hải (THACO) đồng loạt giảm giá nhiều mẫu xe thuộc thương hiệu BMW với mức giảm từ 20-810 triệu đồng.

Dòng xe BMW X2 giảm giá 270-310 triệu đồng, X3 giảm 250-330 triệu đồng, BMW X4 giảm giá 160 triệu đồng và BMW X5 giảm 20 triệu đồng.

BMW X7 là mẫu xe giảm sâu nhất với mức giảm 810 triệu đồng, sau khi giảm giá, mẫu SUV này có giá bán là 6,689 tỷ đồng thay vì giá 7,5 tỷ đồng trước đó.

Đối với các mẫu xe Mercedes, bên cạnh ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe lắp ráp trong nước theo Nghị định 70 của Chính phủ, tháng 9 này, Mercedes-Benz Việt Nam cũng đưa ra chương trình ưu đãi dành cho các khách hàng hoàn tất thủ tục thanh toán 100% gói quà tặng gồm miễn phí gói bảo hiểm và miễn phí 2 năm bảo dưỡng (hoặc tương ứng với 4 lần bảo dưỡng tùy điều kiện nào đến trước).

Ở dòng xe tiệm cận xe sang, mẫu xe Subaru cũng được Công ty Motor Image Việt Nam (MIV), nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền sản phẩm và dịch vụ Subaru tại thị trường Việt Nam, tung gói ưu đãi hấp dẫn khi mua xe Forester trong tháng 9 với tổng giá trị lên đến 255 triệu đồng (bao gồm giá trị ưu đãi bằng hiện vật tặng kèm), khi đặt mua mẫu xe Subaru Forester.

Ngoài ra còn ưu đãi “2 năm bảo dưỡng miễn phí” trong Chương trình khuyến mại tháng 9 ngoài chính sách bảo hành hiện nay là 5 năm hoặc 100.000km (tùy điều kiện nào đến trước).

Là mẫu xe ít khi nhận được khuyến mãi như Toyota Camry hiện cũng được các đại lý giảm giá lên tới 20 triệu đồng tiền mặt, nhằm kích cầu doanh số và tăng sức cạnh tranh với Mazda6.

Nhiều mẫu xe phổ thông cũng đua nhau giảm giá để kích cầu

Nhiều mẫu xe phổ thông cũng giảm giá hàng trăm triệu đồng

Trong tháng Ngâu, Honda HR-V cũng được hạ giá sâu để cạnh tranh với các đối thủ lắp ráp trong nước đang được hưởng ưu đãi 50% phí trước bạ.

Hiện, mẫu xe này được ưu đãi trước bạ cộng với giảm tiền mặt và gói phụ kiện cho khách mua xe với tổng giá trị khuyến mãi lên đến khoảng hơn 100 triệu đồng. Honda HR-V với 2 phiên bản G và L có giá bán lẻ là 786 triệu và 866 triệu đồng. Sau ưu đãi, giá khởi điểm của mẫu xe này chưa đến 700 triệu đồng.

Dù là mẫu xe luôn dẫn đầu phân khúc xe bán tải tại Việt Nam nhưng trước sự xuất hiện của phiên bản mới các đối thủ như Nissan Navara, Toyota Hilux, Ford Ranger cũng nhận được những ưu đãi từ chính hãng và đại lý để tăng tính cạnh tranh.

Cụ thể, Ford Ranger XLT MT sản xuất 2019 được giảm 100 triệu đồng tại một số đại lý nhưng số lượng xe còn tồn kho không nhiều.

Đối với các xe phiên bản mới, chỉ có 4 trong 8 phiên bản được ưu đãi chính hãng trong tháng 9, gồm bản XL 2.2L 4X4 MT ưu đãi 20 triệu đồng; bản XLT 2.2L 4X4 MT và bản XLT 2.2L 4X4 AT ưu đãi 75 triệu đồng; bản WILDTRAK 2.0L AT 4X4 nhận được hỗ trợ lệ phí trước bạ trị giá 20 triệu đồng.

VinFast cũng vừa đưa ra chương trình ưu đãi đặc biệt áp dụng với số lượng có hạn, xe đời 2019 và có màu xám hoặc bạc. Theo đó, giá bán của VinFast Lux A2.0 sau ưu đãi là 794,65 triệu đồng. Giá bán cũ là 1,179 tỷ đồng.

Chương trình ưu đãi đặc biệt trị giá gần 400 triệu đồng bao gồm: giảm giá 117,9 triệu đồng, 80 triệu đồng tiền tri ân khách hàng, 80 triệu đồng tiền kích cầu trong tháng 9, giảm 100% lệ phí trước bạ và 50 triệu đồng (nếu khách hàng có thể voucher Vinhome).

Để dọn đường cho Mitsubishi Pajero Sport 2020 facelift mới sắp ra mắt, một số đại lý Mitsubishi hiện nay cũng “xả hàng” giảm giá sâu cho Pajero Sport bản máy dầu số sàn.

Mitsubishi Pajero Sport số sàn máy dầu số sàn (D 4x2 MT) có giá bán niêm yết 980,5 triệu đồng, trong cuối tháng 8 Mitsubishi Việt Nam giảm giá xuống còn 888 triệu đồng. Thậm chí một số đại lý còn xe đã giảm mạnh xuống còn 780 triệu đồng tức giảm gần 200 triệu đồng so với giá bán niêm yết.

Cùng với Mitsubishi Pajero Sport, Nissan Terra đang được một số đại lý xe giảm giá mạnh tay để xả hàng tồn trước khi Tan Chong hết quyền phân phối xe Nissan tại thị trường Việt Nam.

Nissan Terra bản V (cao cấp nhất) hiện được các đại lý chào bán với giá hấp dẫn từ 870-940 triệu đồng giảm từ 58-128 triệu đồng so với giá niêm yết. Tuy nhiên số lượng xe tại các đại lý hiện không còn nhiều.

Hai phiên bản còn lại, gồm bản S và E giảm trung bình 40-88 triệu đồng. Giá thấp nhất của bản S ghi nhận là 799 triệu đồng, còn bản E thấp nhất 810 triệu đồng.

Trước sự giảm giá đồng loạt từ các hãng xe, dự kiến thị trường ô tô sẽ trở lại sôi động trong tháng 9

Toyota Việt Nam (TMV) cũng tung ra ưu đãi dành cho 2 phiên bản Toyota Fortuner lên tới 55 triệu đồng là Toyota Fortuner 2.4 AT 4x2 (FK), Fortuner 2.4 MT 4x2 (FG) sản xuất trong nước.

Bên cạnh đó theo TMV, khi mua Toyota Fortuner sản xuất lắp ráp trong nước, khách hàng sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định số 70/2020/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, cao nhất lên đến 70 triệu đồng (tùy từng mẫu xe và khu vực). Cộng cả ưu đãi từ TMV và giảm lệ phí trước bạ, tổng giá trị lên tới 125 triệu đồng.

EcoSport 2020 phiên bản mới sắp ra mắt cũng là lý do khiến mẫu xe này đang được các đại lý giảm giá mạnh tay các phiên bản cũ, lên đến 80 triệu đồng.

Cụ thể, phiên bản EcoSport Ambiente 1.5L MT và Ambiente 1.5L AT hiện đang giảm giá 80 triệu đồng so với giá niêm yết. Hiện giá bán 2 bản này lần lượt là 465 triệu đồng và 489 triệu đồng. Bên cạnh đó là phiên bản 1.5L AT Trend giảm ít hơn, giảm 65 triệu đồng, còn 528 triệu đồng.

Hai phiên bản Ecosport 1.0L AT Titanium và Ecosport 1.5L AT Titanium có mức giảm thấp nhất (giảm 25 triệu đồng). Sau giảm giá, giá bán 2 mẫu xe này lần lượt là 664 triệu đồng và 623 triệu đồng.

Nguồn: https://xe.baogiaothong.vn/het-covid-19-lai-den-thang-ngau-o-to-e-am-giam-gia-hang-loat-d478204....Nguồn: https://xe.baogiaothong.vn/het-covid-19-lai-den-thang-ngau-o-to-e-am-giam-gia-hang-loat-d478204.html