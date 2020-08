Ô tô nhập khẩu giá rẻ liên tiếp bị khai tử tại Việt Nam, vì sao?

Thứ Năm, ngày 20/08/2020 13:30 PM (GMT+7)

Một loạt các mẫu xe nhập khẩu như Celerio, Mirage, Jazz liên tiếp bị khai tử tại Việt Nam thời gian vừa qua dù giá rẻ và tiết kiệm nhiên liệu.

Suzuki Celerio nhập khẩu từ Thái Lan với mức giá vào tầm rẻ nhất phân khúc đã bị khai tử tại Việt Nam

Năm 2020, thị trường ô tô Việt Nam đón nhận sự ra mắt của nhiều mẫu xe mới tuy nhiên cũng chứng kiến sự vắng bóng, ra đi lặng lẽ của không ít những mẫu xe, đa phần là xe nhập khẩu giá rẻ như: Mitsubishi Mirage, Suzuki Celerio hay Honda Jazz.

Cụ thể, cuối tháng 5/2020, Suzuki Việt Nam đã có thông báo chính thức về việc tạm dừng nhập khẩu mẫu xe Mirage xác nhận cho tin đồn trước đó rằng mẫu hatchback hạng A này sẽ bị khai tử.

Mẫu xe này có giá bán hấp dẫn trong phân khúc hạng A, chỉ từ 329 - 359 triệu đồng cho 2 phiên bản, nhưng kể từ khi ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2017, Celerio luôn nằm trong tình trạng ế ẩm.

Cũng trong thời điểm này, mẫu hatchback hạng B Honda Jazz bất ngờ biến mất khỏi danh mục sản phẩm trên trang thông tin chính thức của Honda Việt Nam. Một số đại lý cũng đã ngừng phân phối mẫu xe này làm dấy lên thông tin Jazz đã bị "khai tử" tại thị trường Việt Nam do doanh số bán quá “nghèo nàn”.

Mới đây nhất, sau khi liên tục lọt TOP xe bán chậm nhất tháng, Mitsubishi Mirrage cũng chính thức bị Mitsubishi Motor Việt Nam khai tử sau khi các đại lý thanh lý hết lượng xe còn tồn kho.

Mitsubishi Mirage bị khai tử do doanh số ế ẩm

Nguyên nhân các mẫu xe này bị khai tử đều do doanh số bán quá thấp do không thể cạnh tranh lại với các đối thủ cùng phân khúc. Tháng 6/2020, Honda Jazz chỉ bán được 5 xe và tháng 7 không còn xuất hiện. Suzuki Celerio bán được 6 xe tháng 6/2020, đến tháng 7 chỉ bán được duy nhất 1 chiếc. Còn Mitsubishi Mirage khá hơn với 14 và 17 xe bán ra trong 2 tháng 6,7/2020 nhưng con số này vẫn là quá thấp so với đối thủ khi VinFast Fadil bán được 1.577 xe, Hyundai Grand I10 bán được 1.286 chiếc và KIA Morning bán được 581 chiếc.

Nếu như Suzuki Celerio không thể cạnh tranh được với Hyundai Grand I10, KIA Morning, VinFast Fadil do các chi tiết trên xe có phần "thô" như tay nắm cửa dạng lật hay trang bị tiện nghi của mẫu xe này có phần thua kém đối thủ như ghế nỉ, chìa khóa cơ, điều hòa chỉnh tay, không có màn hình giải trí.

Thì Mitsubishi Mirage với giá bán khá hấp dẫn (từ 370 – 475 triệu đồng) nhưng chậm nâng cấp, cải tiến đã trở nên lạc hậu hơn so với đối thủ. Kể từ năm 2013 đến nay, Mitsubishi Mirage không có nhiều thay đổi về thiết kế và chỉ dùng một động cơ 1.2 lít Mivec có công suất 78 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút và mô men xoắn 100 Nm tại vòng tua 4.000 vòng/phút.

Khi xã hội ngày càng phát triển, thị hiếu của người tiêu dùng cũng tăng lên nếu các mẫu ô tô không chịu nâng cấp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng thì dù giá rẻ cũng khó tạo ra sức hút với người sử dụng, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 khiến nền kinh tế khó khăn.

