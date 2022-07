Hàng loạt xe Xpander xuất hiện trong chương trình Offline lớn nhất năm 2022

Chương trình mừng 70.000 thành viên của hội và đây cũng như đây là thời điểm để các thành viên đưa cả nhà đi du lịch sau một thời gian làm việc. Hành trình lần này do ban điều hành của Hội Xpander Việt Nam tổ chức và xuất phát từ TP.HCM di chuyển trên cung đường bằng phẳng vượt qua hơn 300km đường ven biển tuyệt đẹp.

Cụ thể, hành trình đi qua các những khu vực thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như: đồi cừu Ngãi Giao, đèo Nước Ngọt và dọc tuyến đường ven biển tuyệt đẹp của Việt Nam. Có lẽ, hầu hết ai cũng mong muốn cùng chiếc xe mình yêu thích một lần chinh phục những cung đường trên cả nước, đặc biệt là những cung đường một bên là biển và một bên là đồi cát tuyệt đẹp. Bằng sự đam mê và sự quyết tâm Hội Xpander Việt Nam đã lên đường chinh phục cung đường của đất nước và mang lại thử thách rất nhiều tay lái mới.

Lần này để chinh phục hết một phần nhỏ của tỉnh Bình Thuận nói chung và thị xã Lagi , nhóm những người sở hữu xe Xpander đã trải qua hơn 300km cho tổng hành trình. Cụ thể, từ TP.HCM mọi thành viên trong đoàn xuất phát đi vào Cao Tốc, rồi đến đường quốc lộ 51 và các cung đường xấu đẹp đều có.

Lộ trình ngày đầu từ TP.HCM đến khu nghỉ dưỡng nằm cách thị xã Lagi khoảng 10km, đoạn đường này tưởng chừng đơn giản nhưng lại không hề đơn giản so với những người mới cấm lái xe đi xa và di chuyển theo đoàn dài như lần này.

Tham gia hành trình lần này là sự hội tụ của những thế hệ xe mà Mitsubishi đã phân phối tại thị trường Việt Nam. Những khối động cơ xăng, dung tích 1.5L được sản xuất vào thời gian cách đây vài năm đều thể hiện rõ sự khỏe mạnh và sẵn sàng đáp ứng cho gia đình đi lại hằng ngày cũng như đi xa trên cung đường lần này.

Trời gần sáng, hành trình bắt đầu xuất phát từ điểm tập kết để đến với thị xã Lagi (Bình Thuận) cho ngày đầu tiên. Tổng quãng đường lên đến gần 156km, món khai vị có phần quá nhẹ so với các tay lái mới. Nhưng rồi tất cả các thành viên trong đoàn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong ngày đầu tiên, đảm bảo an toàn khi di chuyển trên đường và tuân thủ quy tắc do ban quản trị đề ra.

Sự mệt mỏi gần như là không tồn tại đối với các thành viên trong đoàn khi đến điểm dừng chân, đổi lại là sự vui vẻ, chia sẻ nhau những kinh nghiệm trên đường và cùng chiêm ngưỡng những bức ảnh đẹp được ghi lại của cả đoàn mỗi khi đi ngang nơi có cảnh đẹp.

Hành trình có phần khá nhàn so với hành trình vào dịp hè vì chỉ diễn ra vỏn vẹn trong hai ngày, đoạn đường di chuyển chỉ ở mức vừa đủ và đây cũng chính là ngày quan trọng nhất vì nơi đây chính là nơi tổ chức đêm Gala. Đêm Gala chính là thời điểm để các thành viên trong đoàn có dịp giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm sử dụng và độ xe.

Ai ai cũng hồ hởi và tham gia các hoạt động đã được ban quản trị chuẩn bị. Các thành viên trong đoàn lần này, có những người tuổi tác đã lớn và có những thành viên còn khá trẻ hiện đang sở hữu những chiếc Xpander.

Đêm Gala cũng chính là đêm đánh dấu cột mốc 70.000 thành viên của Hội Xpander Việt Nam. Nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức. Những sự mệt mỏi của ngày đầu hành trình dường như không còn xuất hiện, mà đổi lại chính là những nụ cười đầy sảng khoái và tin thần đoàn kết để giúp đội mình chiến thắng. Những thành viên bé trong đoàn được ba mẹ đưa đi tham quan và bơi lội trong khu vực của điểm dừng chân thứ 2 đầy thơ mộng cạnh bãi biển thơ mộng.

Trong chuyến hành trình, có xe cũ, xe mới, xe đẹp ”long lanh” và xe nguyên bản không một chút chỉnh sửa. Nhưng, không có một lời nào chê bai nhau, tất cả đều dành cho nhau sự ngợi khen: “Xe độ đẹp quá”, “anh đi xe giữ zin đẹp quá”, “xe này làm sao nước sơn còn đẹp vậy?”….

Tiệc tàn, những thành viên lần lượt ra về để chuẩn bị cho cung đường hơn 160km ngày mai di chuyển về lại TP.HCM đầy hối hả. Hành trình đã khép lại sau 2 ngày diễn ra. Đến khi về lại TP.HCM, nhiều thành viên vẫn muốn kết nối để đi chung đoàn với nhau. Với họ, kết nối với nhau để thấy cuộc đời này, ai cũng cần có bạn bè.

Nguồn ảnh: Hội Xpander Việt Nam

