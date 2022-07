Lexus IS 500 F Sport Performance phiên bản First Edition lộ diện

So với bản Mỹ, IS 500 F Sport Performance vừa ra mắt tại Nhật Bản không có khác biệt lớn. Cánh gió sau trang trí viền chrome tối màu, huy hiệu màu đen, mâm xe hợp kim 10 chấu kép Enkei 19 inch siêu nhẹ và ống xả kép thể thao.

Khoang nội thất sở hữu vô lăng bọc da thể thao có sưởi cùng logo F Sport được chạm nổi, màn hình trung tâm kích thước 8 inch kết nối Apple CarPlay và Android Auto, bảng đồng hồ táp lô có thể tùy chỉnh giao diện, bàn đạp ga, phanh và bệ để chân IS F Sport.

Chiếc sedan thể thao được trang bị hệ thống treo biến thiên thích ứng (AVS), bộ giảm chấn hiệu suất và đĩa phanh có kích thước 14 inch ở phía trước và 12,7 inch ở phía sau. Mẫu xe này được ra mắt tại Bắc Mỹ hồi tháng 9 năm ngoái.

Xe được trang bị khối động cơ V8, dung tích 5.0L hút khí tự nhiên, cho công suất 475 mã lực và mô-men xoắn 535 Nm, sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số tự động 8 cấp với sự hỗ trợ của bộ vi sai hạn chế trượt Torsen.

IS 500 F Sport Performance được trang bị gói tính năng an toàn Lexus Safety System+ 2.5, bao gồm: cảnh báo va chạm trước, phanh khẩn cấp tự động với phát hiện người đi bộ và xe đạp, hỗ trợ đánh lái khẩn cấp. Các công nghệ an toàn tiêu chuẩn bổ sung như kiểm soát hành trình bằng radar động, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ lái, giám sát làn đường, hỗ trợ nhận diện biển báo giao thông và hệ thống đèn thông minh.

Lexus IS 500 F Sport Performance sẽ có mặt tại Nhật Bản bắt đầu từ ngày 25/8 với số lượng giới hạn 500 chiếc được phát hành thông qua hình thức rút thăm. Giá bán của mẫu xe hiện chưa được được nhà sản xuất công bố.

