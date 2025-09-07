Hai hãng xe Nhật kết hợp xử lý pin xe điện và xe pin xe hybrid cũ

Không bỏ phí pin xe điện cũ sau khi chúng hết tuổi thọ, Toyota dùng pin tái chế để chạy nhà máy sản xuất của Mazda. Khi xe điện tiếp tục phát triển trên toàn thế giới, một trong những câu hỏi lớn mà ngành công nghiệp phải đối mặt là làm thế nào để tái sử dụng pin xe điện một cách hiệu quả nhất sau khi chúng hết tuổi thọ. Đây là một câu hỏi không có một câu trả lời duy nhất, và vì vậy, một số công ty khởi nghiệp đã xuất hiện trong những năm gần đây với các đề xuất của riêng họ.

Một số nhà sản xuất ô tô cũng đang xem xét giải quyết vấn đề này, và một giải pháp mà Toyota đang nghiên cứu là thu thập tất cả các loại pin cao áp, bất kể thành phần hóa học và mức độ suy giảm, và tích hợp chúng vào một hệ thống lưu trữ của nhà máy. Thực tế, công ty vừa bắt đầu thử nghiệm thực địa một ứng dụng như vậy tại nhà máy Hiroshima của đối tác Mazda.

Hệ thống lưu trữ năng lượng Sweep, tên gọi của nó, lấy các viên pin đã qua sử dụng từ các loại xe điện hóa — cho dù chúng là xe thuần điện hay xe hybrid — và kết nối chúng với lưới điện. Logic quản lý năng lượng do Toyota phát triển sẽ theo dõi và điều hướng dòng năng lượng trong tích tắc để ưu tiên các pin còn tốt và bỏ qua các pin hoạt động kém.

Horizon, một ấn phẩm tập trung vào khoa học và công nghệ đột phá ở châu Á, cho biết thêm rằng hệ thống Sweep cũng tái sử dụng các bộ biến tần từ xe điện hóa, giúp loại bỏ nhu cầu sử dụng các bộ điều hòa công suất bổ sung và do đó giảm chi phí.

Khuôn viên nhà máy của Mazda ở Hiroshima khá khép kín vì nó có trạm nhiệt điện và điện mặt trời riêng. Điều này làm cho nó trở thành một địa điểm lý tưởng để Toyota lắp đặt phần cứng của Sweep và nhận ra những lợi ích mà nó mang lại cho các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản. Theo nhà sản xuất, nhà máy điện tại chỗ của Mazda "tạo ra một phần đáng kể năng lượng cần thiết" cho các hoạt động hàng ngày của khu vực này.

Theo một thông cáo báo chí của Toyota, các hệ thống của Toyota và Mazda đã được "kết nối thông qua các hệ thống quản lý năng lượng tương ứng của họ." Trong tương lai, thông cáo viết, "hệ thống lưu trữ sẽ được sử dụng để điều tiết cung và cầu năng lượng từ năng lượng tái tạo, vốn dao động tùy thuộc vào thời tiết và thời gian trong ngày, góp phần vào mục tiêu trung hòa carbon."

Toyota và công ty năng lượng Nhật Bản JERA đã ra mắt hệ thống Sweep đầu tiên vào năm 2022, kết nối nó với Lưới điện Chubu. Theo Interesting Engineering, "thiết bị này đã đạt công suất cực đại 485 kW và lưu trữ 1.260 kWh, đủ để cấp điện cho hơn 1.200 ngôi nhà trong một giờ."

Thực tế là hệ thống được thiết kế để có thể sử dụng các loại pin đã qua sử dụng với chất lượng và thành phần hóa học khác nhau làm cho nó trở nên linh hoạt. Và sự linh hoạt trong trường hợp này có nghĩa là tính thực tế, điều này rất quan trọng cho việc áp dụng tái chế dưới mọi hình thức.