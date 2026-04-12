Giá xe KIA K5 mới nhất tháng 4/2026, ưu đãi 10 triệu đồng

KIA K5

Cập nhật giá niêm yết và lăn bánh mới nhất xe KIA K5 đầy đủ các phiên bản tại thị trường Việt Nam.

KIA K5 (hay KIA Optima) là dòng xe cỡ trung (Mid-size car) của nhà sản xuất xe hơi KIA Motor, Hàn Quốc ra đời từ năm 2000, hiện nay đang ở thế hệ thứ 5 được giới thiệu vào tháng 07/2020.

Ngày 09/10/2021, THACO đã chính thức giới thiệu KIA K5 thế hệ mới tại thị trường Việt Nam. Việc đổi tên Optima thành K5 nằm trong kế hoạch đồng bộ tên gọi chuỗi sản phẩm của KIA ở tất cả các thị trường.

KIA K5 2026 được lắp ráp tại Việt Nam, phân phối với 3 phiên bản cùng 06 màu sơn ngoại thất là: Trắng ngọc trai, Đen, Bạc, Đỏ, Ghi xám và Xanh. Đối thủ cạnh tranh tại phân khúc sedan cỡ D gồm có: Toyota Camry, Honda Accord, Mazda6,...

Tham khảo giá lăn bánh tạm tính xe KIA K5 tháng 4/2026

Phiên bản Giá niêm yết
(triệu VND)		 Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) Ưu đãi
Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác
KIA K5 2.0 Luxury 769 877 862 848 Ưu đãi lên đến 10 triệu đồng
KIA K5 2.0 Premium 889 1011 994 980
KIA K5 2.5 GT-Line 935 1063 1044 1030

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Thông số kỹ thuật xe KIA K5 2026

Thông số/Phiên bản KIA K5 Luxury KIA K5 Premium KIA K5 GT-Line
Kích thước - Trọng lượng
D x R x C (mm) 4.905x1.860x1.465
Chiều dài cơ sở (mm) 2.850
Số chỗ ngồi 05
Khoảng sáng gầm xe (mm) 150
Bán kính vòng quay (mm) 5.490
Dung tích bình nhiên liệu (L) 60
Thể tích khoang hành lý (L) 510
Trọng lượng không tải (kg) 1.530 1.530 1.540
Trọng lượng toàn tải (kg) 2.030 2.030 2.050
Kích thước lốp 235/45R18
La-zăng Hợp kim
Động cơ - Hộp số
Kiểu động cơ Nu 2.0 MPI Nu 2.0 MPI Theta-III 2.5 GDi
Loại nhiên liệu Xăng
Dung tích (cc) 1,998 1,998 2.499
Công suất (mã lực)/vòng tua (vòng/phút) 150 150 191
Mô-men xoắn (Nm)/vòng tua (vòng/phút) 192 192 246
Hộp số 6AT 6AT 8AT
Hệ dẫn động FWD
Hệ thống treo - Phanh
Phanh trước Đĩa tản nhiệt
Phanh sau Đĩa đặc
Hệ thống treo trước MacPherson
Hệ thống treo sau Liên kết đa điểm
Ngoại thất
Đèn chiếu xa Điện Điện Điện
Đèn chiếu gần LED LED LED
Đèn ban ngày LED LED LED
Đèn pha tự động bật/tắt -
Đèn pha tự động xa/gần - - -
Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu - - -
Đèn hậu LED LED LED
Đèn phanh trên cao - - -
Gương chiếu hậu Chỉnh và gập điện Chỉnh và gập điện Chỉnh và gập điện
Sấy gương chiếu hậu
Gạt mưa tự động
Ăng ten vây cá
Cốp đóng/mở điện
Mở cốp rảnh tay - - -
Nội thất - Tiện nghi
Ghế ngồi Bọc da Bọc da Bọc da 2 màu
Ghế lái chỉnh điện 10 hướng 10 hướng 10 hướng
Nhớ vị trí ghế lái
Ghế lái Massage/sưởi/làm mát
Ghế phụ chỉnh điện 6 hướng 6 hướng 6 hướng
Ghế phụ Massage/sưởi/làm mát
Màn hình đa thông tin Full Digital 12,3 inch Full Digital 12,3 inch Full Digital 12,3 inch
Vô-lăng Bọc da Bọc da Bọc da
Nút bấm tích hợp trên vô-lăng
Smartkey
Khởi động bằng nút bấm
Điều hòa Tự động Tự động Tự động
Cửa gió hàng ghế sau
Cửa kính một chạm 4 kính 4 kính 4 kính
Cửa sổ trời - -
Cửa sổ trời toàn cảnh -
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động
Màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch 10,25 inch 10,25 inch
Kết nối Apple CarPlay/Android Auto
Ra lệnh giọng nói
Đàm thoại rảnh tay
Hệ thống loa 6 loa 12 loa Bose 12 loa Bose
AUX/USB/Bluetooth/Radio AM/FM
Sạc không dây
Hỗ trợ vận hành
Trợ lực vô-lăng Điện Điện Điện
Nhiều chế độ lái
Lẫy chuyển số trên vô-lăng
Cruise Control
Idling Stop - - -
Phanh tay điện tử
Giữ phanh tự động
Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD)
Khởi động từ xa
Trang bị an toàn
Hệ thống hỗ trợ phanh ABS, EBD
Hệ thống cân bằng điện tử VSC, ESP
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC
Cảm biến áp suất lốp
Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix
Camera lùi
Số túi khí 6 6 6

Tham khảo thiết kế xe KIA K5 2026

Ngoại thất

Bước sang thế hệ mới, KIA K5 2026 sở hữu ngoại hình thể thao, năng động với những đường nét sắc sảo, bắt mắt hơn.

Đầu xe vẫn là lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng thương hiệu nhưng được mở rộng hơn về 2 bên và tinh chỉnh tạo hình trông dữ dằn hơn. Đèn pha sử dụng công nghệ LED hiện đại, riêng bản cao nhất trang bị đèn pha LED Projector.

Dải đèn ban ngày LED màu hổ phách, tạo hình chữ L mảnh, uốn cong bao trọn cụm đèn pha trở thành điểm nhấn tăng thêm sức hút cho khu vực mặt tiền KIA K5 mới. Hốc gió, cản trước cũng được tinh chỉnh, nhấn mạnh vào vẻ đẹp thể thao và tăng thêm tính khí động học cho xe.

Thân xe KIA K5 2026 toát lên vẻ đẹp khỏe khoắn, mạnh mẽ với sự xuất hiện của những đường gân dập nổi. Bộ la-zăng đa chấu 18 inch 2 màu trẻ trung, thể thao. Gương chiếu hậu ngoài đồng màu thân xe, có tính năng điều chỉnh điện, gập điện tự động, tích hợp báo rẽ.

Đuôi xe có cụm đèn LED nối liền nhau tạo điểm nhấn ấn tượng. Cặp ống xả kép 2 bên hình thang, kết nối với nhau bởi đường viền crom sáng bóng, kết hợp ốp cản sau thể thao giúp hoàn thiện tính thẩm mỹ cho khu vực ngoại thất K5 mới.

Nội thất

Khoang cabin KIA K5 2026 rộng rãi, thoải mái và tiện nghi hơn hẳn thế hệ tiền nhiệm. Nội thất trên bản cao nhất bọc da màu đỏ phong cách GT-Line, các bản dưới trang bị màu đen cơ bản.

Vô-lăng 3 chấu bọc da, đáy phẳng kiểu D-cut thể thao, tích hợp lẫy chuyển số và các phím điều chỉnh thông tin. Phía sau đó là cụm đồng hồ điện tử 12,3 inch, hiển thị thông tin lên kính lái HUD, khởi động nút bấm và khởi động từ xa. Màn hình giải trí kích thước 10,25 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto trở thành điểm nhấn tại trung tâm khu vực táp-lô.

Tất cả ghế ngồi trên KIA K5 đều bọc da và có tính năng sưởi. Riêng hàng ghế trước có thêm tính năng làm mát, ghế lái chỉnh điện, nhớ vị trí. Hàng ghế sau được đảm bảo sự riêng tư và thoải mái bằng rèm che nắng và cửa gió điều hòa riêng.

Các trang bị tiện ích hiện đại khác như trên KIA K5 có thể kể đến: hệ thống âm thanh 12 loa Bose, đèn trang trí nội thất Moodlight, điều hòa 2 vùng độc lập, sạc không dây, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama,...

Động cơ

KIA K5 2026 có 2 tùy chọn đi kèm hệ dẫn động cầu trước, gồm:

 • Động cơ Nu 2.0L MPI, sản sinh công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 192 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Cỗ máy này được lắp trên 2 bản 2.0 Luxury và 2.0 Premium.

 • Động cơ Theta-III 2.5L GDi lắp trên bản 2.5 GT-Line, sản sinh công suất 191 mã lực và mô-men xoắn 246 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp.

Trang bị an toàn

KIA K5 2026 sở hữu nhiều tính năng an toàn hiện đại như: 6 túi khí; Hệ thống hỗ trợ phanh ABS, EBD; Hệ thống cân bằng điện tử ESC; Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC; Camera quan sát toàn cảnh AVM; Hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin BVM; Cảnh báo điểm mù BCW; Phanh tay điện tử tích hợp chức năng Auto Hold; Cảm biến áp suất lốp; Cảm biến đỗ xe trước – sau.

Đánh giá xe KIA K5 2026

Ưu điểm:
   + Thiết kế thể thao, ấn tượng
   + Nội thất rộng rãi, sang trọng
   + Nhiều trang bị tiêu chuẩn và hiện đại
   + Động cơ mới, vận hành tiết kiệm, phiên bản 2.5L cho cảm giác lái phấn khích.

Nhược điểm:
   - Mái xe khá dốc, ảnh hưởng khoang hành khách phía sau.

Theo Nhật Hạ ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/04/2026 13:50 PM (GMT+7)
