Các điểm nhấn hút khách của dòng sedan giá rẻ Mitsubishi Attrage

Mẫu xe này mang thiết kế mới với diện mạo sang trọng, mạnh mẽ và hiện đại. Phần đầu xe nổi bật với hình chữ X, hai thanh mạ crôm to bản và lưới tản nhiệt viền đỏ, tạo điểm nhấn trẻ trung, năng động.

Mitsubishi Attrage có 3 màu cá tính: Trắng, Xám và Đỏ, trong đó màu đỏ nổi bật nhất. Đặc biệt, Attrage CVT và Attrage Premium được trang bị hệ thống đèn Bi-LED với đèn LED ban ngày, mang lại hiệu quả chiếu sáng vượt trội, trước đây chỉ có trên xe cao cấp.

Mitsubishi Attrage có kích thước 4.305 x 1.670 x 1.515 mm, tạo cảm giác dài hơn, với khoảng sáng gầm 170mm giúp khả năng lội nước và đi địa hình tốt. Thân xe dài thêm 60mm, cùng mâm đúc 15 inch mới, mang lại vẻ mạnh mẽ.

Đuôi xe với cản sau mở rộng và đèn hậu LED thiết kế mới, tạo ấn tượng chắc chắn. Tay nắm cửa cùng màu thân xe, hệ thống mở cửa thông minh KOS và khởi động nút bấm giúp tiện lợi. Xe còn có đường gân dập nổi tăng khả năng chịu lực, đèn phản quang, ốp giả khuếch tán gió và cánh lướt gió giúp tăng tính thẩm mỹ.

Mitsubishi Attrage nhờ thiết kế khoang động cơ thông minh, tiết kiệm diện tích, mang lại không gian nội thất rộng rãi. Chiều dài nội thất lên tới 2.002mm, dẫn đầu phân khúc, đảm bảo sự thoải mái và tiện nghi cho hành khách.

Khoang hành lý của Mitsubishi Attrage có dung tích 450 lít, đủ chứa hành lý lớn cho chuyến đi xa. Cốp xe còn được trang bị nút bấm mở ngoài, tiện lợi khi mang đồ cồng kềnh.

Attrage CVT Premium ứng dụng triết lý “Omotenashi” (phục vụ khách hàng chân thành từ trái tim) của Nhật Bản, mang lại sự thoải mái tối đa với các tiện nghi như: gương gập điện, cảm biến gạt mưa, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, ghế da sang trọng, điều hòa tự động, và hệ thống giải trí màn hình 7-inch kết nối Android Auto/Apple CarPlay.

Mitsubishi Attrage nổi bật với khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội trong phân khúc sedan cỡ nhỏ, chỉ tiêu thụ 5.09L/100km (phiên bản MT) và 5.36L/100km (phiên bản CVT). Được trang bị động cơ 1.2L MIVEC, hộp số CVT INVECS-III và trọng lượng nhẹ, xe mang lại hiệu quả vận hành cao và linh hoạt.

Đặc biệt, bán kính quay vòng của Attrage chỉ 4,8 mét, giúp việc điều khiển dễ dàng trong đô thị. Hệ thống Kiểm soát hành trình – Cruise Control cũng giúp lái xe thoải mái trên những chuyến đi dài. Mitsubishi Attrage CVT 2024 chú trọng an toàn với túi khí đôi và chức năng nhắc nhở thắt dây an toàn cho ghế trước, giúp người lái an tâm chinh phục mọi cung đường.

Về trang bị an toàn, Mitsubishi Attrage trang bị túi khí đôi cho ghế trước và hệ thống túi khí toàn diện, bảo vệ an toàn trong va chạm. Kính tài xế có chức năng chống kẹt và điều khiển một chạm. Cột lái và bàn đạp phanh tự đổ khi va chạm, bảo vệ người lái. Hệ thống phanh EBD tối ưu lực phanh, trong khi phanh ABS chống bó cứng và giữ kiểm soát tay lái khi phanh gấp.

Nhìn chung, Mitsubishi Attrage là dòng sedan hạng B có phong cách thiết kế mới, bắt mắt, không gian rộng rãi, đặc biệt là hàng ghế sau thoải mái. Xe được trang bị nhiều tính năng mới, như đèn Bi-LED, màn hình giải trí CD, khởi động bằng nút bấm, điều hòa làm lạnh hiệu quả. Với động cơ 1.2L, xe phù hợp di chuyển trong nội ô và tiết kiệm tối đa nhiên liệu.