Giá lăn bánh rẻ nhưng vì sao Mitsubishi Attrage vẫn ế ẩm?

Với mức doanh số hiện tại, Mitsubishi Attrage chỉ bán được trung bình chưa tới 150 xe/tháng. Dù nhỉnh hơn KIA Soluto, doanh số vẫn khá thấp so với các mẫu sedan khác trong phân khúc. Với mức giá niêm yết từ 380–490 triệu đồng, Attrage thuộc hàng rẻ nhất phân khúc và có lợi thế cạnh tranh rõ rệt.

Không chỉ vậy, Mitsubishi còn triển khai ưu đãi hỗ trợ 100% phí trước bạ, cùng tặng kèm một số khuyến mại khác, giúp người mua tiết kiệm đáng kể chi phí khi lăn bánh Mitsubishi Attrage.

Vậy tại sao với mức giá bán rẻ kèm nhiều ưu đãi ấn tượng, doanh số Mitsubishi Attrage vẫn ở mức thấp như vậy?

Xu hướng giảm mua sedan nói chung

Với sự xuất hiện của các mẫu MPV 7 chỗ với không gian rộng rãi và giá bán hợp lý trong vài năm trở lại đây đã thu hút lượng lớn các khách hàng mua xe gia đình và xe dịch vụ chuyển hướng lựa chọn thay vì dòng sedan như Mitsubishi Attrage. Điều này đã ảnh hưởng chung tới doanh số của toàn phân khúc sedan chứ không chỉ riêng mẫu xe từ Mitsubishi.

Thiết kế đơn giản

Những người mua xe hiện nay đang có xu hướng trẻ hóa, đặc biệt ở phân khúc giá hợp lý như sedan B thì khách hàng thường ưu tiên lựa chọn những mẫu xe có bề ngoài trẻ trung, thời thượng, trong khi Mitsubishi Attrage lại có bề ngoài khá đơn giản.

Dù đã trải qua nhiều lần nâng cấp và sử dụng ngôn ngữ Dynamic Shield hiện đại nhưng nếu so sánh với các mẫu xe khác trong cùng phân khúc sedan B thì thiết kế của Mitsubishi Attrage vẫn thiếu đi sự hấp dẫn.

Cảm giác lái đơn điệu và cách âm kém

Một trong những nhược điểm cố hữu của Mitsubishi Attrage là động cơ khá yếu so với các đối thủ trong phân khúc. Ở phiên bản mới nhất đang bán trên thị trường, mẫu sedan B của thương hiệu Nhật vẫn sử dụng động cơ 3 xi lanh 1.2L sử dụng công nghệ MIVEC, giúp sinh ra công suất 78 mã lực và đạt 100 Nm mô men xoắn. Đi cùng trang bị này là tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động vô cấp CVT INVECS-III.

So với các động cơ 1.5L của các đối thủ trong phân khúc, rõ ràng là Attrage sẽ không thể mạnh mẽ bằng. Điều này có lẽ sẽ không là vấn đề nếu di chuyển trên đường phố, nhưng nếu như đi trên đường cao tốc hoặc khi cần vượt xe khác thì sẽ khiến người lái không tự tin khi bứt tốc.

Ngoài ra, Mitsubishi Attrage cũng được đánh giá là có khả năng cách âm khá kém. Ngồi trong xe, người sử dụng có thể dễ dàng nghe thấy tiếng ồn từ lốp, và bên ngoài, do đó sẽ hơi khó chịu.

Ngoài những lý do chính trên đây, Mitsubishi Attrage cũng không thực sự nổi bật về các tính năng hiện đại cũng như các trang bị an toàn. Những điều này khiến Mitsubishi Attrage dù có mức giá rẻ, nhưng hiện khá khó để cạnh tranh với các mẫu xe khác trong phân khúc giá.