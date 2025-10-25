Giá xe Mitsubishi Attrage tháng 10/2025, ưu đãi tới 48,5 triệu đồng

Mitsubishi Attrage là mẫu xe sedan 05 chỗ thuộc phân khúc B của hãng xe Nhật Bản. Ra đời từ năm 1978, đã trải qua 6 thế hệ và với các tên gọi khác nhau tại một số thị trường như Colt, Lancer, Space Star,...

Mitsubishi Attrage phiên bản nâng cấp mới chính thức ra mắt thị trường Việt Nam hồi giữa tháng 03/2020 với 2 phiên bản MT và CVT. Gần 1 năm sau đó, vào ngày 22/02/2021, mẫu xe này được bổ sung thêm phiên bản CVT Premium.

Tại Việt Nam, Mitsubishi Attrage được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, phân phối với 3 phiên bản và 3 màu sơn ngoại thất: Đỏ, Trắng, Xám. Đối thủ cạnh tranh có thể kể đến: Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent,...

Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh xe Mitsubishi Attrage cập nhật tháng 10/2025

Phiên bản Giá niêm yết(triệu VND) Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) Ưu đãi Hà Nội TP. HCM Tỉnh/TP khác Mitsubishi Attrage MT 380 447 440 421 – Hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ (Trị giá 38.000.000 VNĐ)

– 01 Phiếu nhiên liệu (8.000.000 VNĐ)

– Camera lùi (Trị giá 2.500.000 VNĐ) Mitsubishi Attrage CVT 465 543 533 514 – Mitsubishi Attrage CVT Premium 490 571 561 542 – Hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 24.500.000 VNĐ)

– 01 Phiếu nhiên liệu (20.000.000 VNĐ)

– Ăng ten vây cá (Trị giá 1.500.000 VNĐ)

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Thông số kỹ thuật xe Mitsubishi Attrage 2025

Thông số Mitsubishi Attrage MT Mitsubishi Attrage CVT Kích thước tổng thể D x R x C (mm) 4.305 x 1.670 x 1.515 Chiều dài cơ sở (mm) 2.550 Khoảng cách hai bánh xe trước/sau (mm) 1.445/1.430 Khoảng sáng gầm xe (mm) 170 Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) 4,8 Trọng lượng không tải (kg) 875 905 Tổng trọng lượng (kg) 1.330 1.350 Số chỗ ngồi 05 Động cơ 1.2L MIVEC Hệ thống nhiên liệu Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử ECI-MULTI (Electronic Controlled Injection - Multi Point Injection) Dung tích xy-lanh (cc) 1.193 Công suất cực đại (mã lực @ vòng/phút) 78 @ 6.000 Mô men xoắn cực đại (Nm @ vòng/phút) 100 @ 4.000 Hộp số Số sàn 5 cấp Tự động vô cấp CVT INVECS-III Kiểu dẫn động Cầu trước Tốc độ cực đại (km/h) 172 170 Thể tích thùng nhiên liệu (L) 42 Hệ thống treo trước Kiểu MacPherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng Hệ thống treo sau Thanh xoắn Mâm/lốp Mâm hợp kim, 185/55R15 Phanh trước/sau Đĩa thông gió/Tang trống Hệ thống âm thanh CD Màn hình cảm ứng 6.8", hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto Hệ thống loa 2 4 Chất liệu ghế Nỉ Da Số túi khí 2

Thông tin chi tiết Mitsubishi Attrage 2025

Ngoại thất

Mitsubishi Attrage 2025 sở hữu phong cách ngoại thất mạnh mẽ, nam tính hơn trước. Đầu xe nổi bật với 2 thanh trang trí mạ crom hình chữ X, riêng bản CVT còn có thêm 2 đường viền màu đỏ giúp tăng nét trẻ trung, hiện đại.

Hệ thống chiếu sáng được nâng cấp với trang bị đèn Bi-LED cho cả đèn pha/cos, kết hợp dải LED chiếu sáng ban ngày nhằm gia tăng hiệu quả chiếu sáng và tính thẩm mỹ cho đầu xe.

Dọc thân xe là gương chiếu hậu tích hợp đèn xi-nhan LED, bộ la zăng hợp kim 15 inch có thiết kế mới với 8 chấu kép mạnh mẽ và khóa thông minh tích hợp trên cánh cửa.

Phía đuôi xe xuất hiện ăng ten vây cá mập thay cho dạng que trông hiện đại hơn. Ngoài ra còn có thêm cụm đèn hậu LED có họa tiết mới mẻ, cánh lướt gió tích hợp đèn báo phanh, cản sau góc cạnh hơn ở 2 bên, đèn phản quang nằm dọc ở vị trí cao và bộ khuếch lưu khí động học.

Nội thất

Mitsubishi Attrage 2025 ghi nhận nhiều chi tiết nâng cấp bên trong một không gian rộng rãi như: giao diện bảng đồng hồ mới, gương gập điện (CVT), cổng kết nối USB bên người lái, ghế da mới (CVT), tựa đầu 3 vị trí cho ghế sau (MT), bệ tỳ tay cho ghế lái (CVT),... Riêng bản CVT còn có thêm hệ thống giải trí màn hình 7 inch kết nối Android Auto/Apple CarPlay với khả năng kết nối 2 điện thoại cùng lúc, đạt chuẩn Hi-Res Audio.

Động cơ

Mitsubishi Attrage 2025 được trang bị khối động cơ 3 xi lanh 1.2L sử dụng công nghệ MIVEC, giúp sinh ra công suất 78 mã lực và đạt 100 Nm mô men xoắn. Đi cùng trang bị này là tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động vô cấp CVT INVECS-III.

An toàn

Mitsubishi Attrage 2025 sở hữu loạt trang bị an toàn như chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, camera lùi, túi khí đôi.... Ngoài ra, phiên bản nâng cấp còn sở hữu hệ thống kiểm soát hành trình giúp người lái điều khiển xe thoải mái hơn.

Đánh giá xe Mitsubishi Attrage 2025

Ưu điểm:

+ Thiết kế mới bắt mắt hơn

+ Khoang cabin rất rộng rãi, nhất là hàng ghế sau

+ Khoảng sáng gầm xe cao

​​​​​​​ + Mức tiêu hao nhiên liệu tiết kiệm

​​​​​​​ + Xe nhập khẩu có giá bán hợp lý