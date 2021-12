Giá Hyundai Tucson mới, bản rẻ nhất 825 triệu đồng

Thứ Năm, ngày 30/12/2021 10:00 AM (GMT+7)

Mẫu xe Hyundai Tucson thế hệ mới vừa được ra mắt với nhiều thay đổi nhiều và đi kèm mức giá từ 825 triệu đồng.

Hyundai Tucson 2022 chính thức ra mắt khách hàng Việt Nam thông qua hình thức livestream trực tuyến. Đây cũng là thế hệ thứ 4 của mẫu C-SUV ăn khách nhà Hyundai được giới thiệu tại thị trường trong nước. Ở phiên bản mới, Tucson là mẫu SUV đầu tiên của hãng mang trọn vẹn triết lý thiết kế Sensuous Sportiness, thể hiện sự hài hoà giữa 4 yếu tố cơ bản: tỷ lệ, kiến trúc, kiểu dáng và công nghệ.

Với giá bán và cộng thêm các loại phí khác như Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (bảo hiểm bắt buộc, tùy từng loại xe); phí đăng kiểm (tùy từng loại xe); chi phí bảo trì đường bộ (tùy từng loại xe); phí trước bạ 10%; lệ phí cấp biển số (tùy từng địa phương)... mức giá lăn bánh của Hyundai Tucson sẽ vào khoảng:

Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh mới nhất các phiên bản của xe Hyundai Tucson thế hệ mới đã được giảm 50% phí trước bạ:

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu đồng) Giá lăn bánh tạm tính (triệu đồng) TP.HCM Hà Nội Tỉnh Khác Tucson 2.0L Xăng Tiêu chuẩn 825 888 897 869 Tucson 2.0L Xăng Cao cấp 925 993 1.003 974 Tucson 1.6L Turbo HTRAC 1.020 1.093 1.103 1.074 Tucson 2.0D Dầu Cao cấp 1.030 1.103 1.114 1.085

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Chi tiết phía đầu xe, mặt ca lăng sở hữu các họa tiết hoa văn trang trí như viên ngọc quý. Đặc biệt, đèn ban ngày được thiết kế ẩn vào lưới tản nhiệt. Nhờ vậy, khi kết hợp công nghệ chiếu sáng hiện đại vào lưới tản nhiệt cỡ lớn sẽ tạo thành một kiến trúc ánh sáng nổi bật cho xe. Ngoài ra, trang bị đèn chiếu sáng full LED là lựa chọn không thể thiếu.

Tucson thế hệ mới sở hữu kích thước vượt trội với thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.630 x 1.865 x 1.695 (mm). Chiều dài cơ sở xe ở mức 2.755mm, hơn 85mm so với thế hệ cũ. Cùng với đó, phần thân xe nổi bật với những đường gần hình khối cơ bắp cùng vòm bánh xe góc cạnh tạo nên vẻ khoẻ khoắn cho xe. Lazang có các kích thước từ 17 cho đến 19 inch tùy từng phiên bản. Khoảng sáng gầm xe đạt mức 181mm.

Phía sau xe, điểm nhấn đáng chú ý là trang bị cửa kính sau cùng gạt nước được giấu bên dưới cánh gió sau, cùng đèn hậu LED Parametric Jewel Hidden Lights. ­­Nhìn chung, cảm hứng thiết kế được thừa hưởng từ 2 mẫu concept “Le Fil Rouge” & Vision T, toát lên vẻ thể thao và năng động.

Phía bên trong khoan nội thất đầy công nghệ. Nhất là khu vực bảng điều khiển sở hữu màn hình cảm ứng giải trí đa chức năng 10,25 inch, hỗ trợ Android Auto/Apple Carplay cùng khả năng Dual Connect 2 thiết bị Bluetooth cùng lúc. Hyundai Tucson tiếp tục mang đến một loạt các trang bị hiện đại như: cần số điện tử điều khiển nút bấm, hệ thống âm thanh Bose 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa thông gió đa chiều, Cruise Control thông minh, đèn pha và gạt mưa tự động, sưởi và làm mát ghế, phanh tay điện tử, gạt mưa tự động, Dừng xe thông minh Autohold, phanh tay điện tử, Camera 360…

Hyundai Tucson thế hệ mới mang đến 3 tùy chọn về động cơ. Cụ thể, xe được trang bị thế hệ động cơ SmartStream, dung tích 1.6L T-GDi hoàn toàn mới, cho công suất cực đại 180 mã lực và Mô men xoắn cực đại 265Nm. Động cơ này ứng dụng công nghệ van biến thiên liên tục CVVD thay thế cho động cơ Gamma 1.6L T-GDi cũ. Phiên bản động cơ này đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DCT.

Ngoài ra, phiên bản sử dụng động cơ SmartStream dầu Diesel, dung tích 2.0L, cho công suất tối đa 186 mã lực cùng Momen xoắn cực đại 416Nm. Cuối cùng, lựa chọn tiêu chuẩn vẫn là động cơ xăng SmartStream, dung tích 2.0L MPI, cho công suất 156 mã lực và mô men xoắn 192 Nm.

Tương tự đàn anh SantaFe, Hyundai Tucson thế hệ hoàn toàn mới được trang bị hệ thống khung gầm mới Platform hoàn toàn mới giúp xử lý tiếng ồn, độ rung tối ưu hơn. Lần đầu tiên Tucson được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian thông minh HTRAC giúp người lái vượt đường khó, nó còn giúp điều chỉnh khả năng vận hành của chiếc xe một cách an toàn, ổn định

Tucson 2022 duy trì các công nghệ an toàn như: Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, Hệ thống phân bổ lực phanh EBD, Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, Hệ thống ổn định chống trượt thân xe VSM, Hệ thống cân bằng điện tử ESC, Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC, Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù BCA, Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi xe RCCA, Hệ thống thống cảnh báo va chạm khi ra khỏi xe SEW, Hệ thống cảm biến áp suất lốp TPMS, Hệ thống chống trộm Immobilizer, Hệ thống an toàn 6 túi khí.

Ngoài ra Hyundai Tucson thế hệ hoàn toàn mới được trang bị hệ thống an toàn SmartSense thế hệ mới nhất, giúp đảm bảo độ an toàn dành cho người lái, hành khách đi cùng cũng như người và các phương tiện khác lưu thông trên đường. Các công nghệ có thể kể đến bao gồm: Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường LFA, Hệ thống giám sát & phòng tránh va chạm điểm mù BVM & BCA, Hệ thống phòng tránh va chạm trước FCA, Hệ thống điều khiển hành trình thông minh Smart Cruise Control.

Tại Việt Nam, New Tucson được phân phối trên hệ thống đại lý Hyundai toàn quốc với 4 phiên bản khác nhau cùng 7 lựa chọn màu sắc: Đen, Trắng, Đỏ đô, Bạc, Xanh, Vàng cát và Ghi vàng. Tucson All New được áp dụng chế độ bảo hành 5 năm hoặc 100.000km tùy điều kiện nào đến trước.

